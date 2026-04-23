Det som började som en geopolitisk kris har nu blivit en konkret semesterfråga. För Europas största charterjätte, TUI Group, handlar det inte längre om rubriker – utan om pengar, passagerare och paniklogistik.
Kriget slår mot charterjätte – TUI tvingas backa
Notan för reseindustrin så här långt: cirka 40 miljoner euro. Eller runt 460 miljoner kronor, för den som hellre räknar i semesterbudget, skriver Guardian.
12 000 hemresor senare
När läget i Mellanöstern snabbt försämrades tvingades TUI agera. Nästan 12 000 resenärer och anställda plockades hem i vad som i praktiken är en modern evakuering, fast med resebolagets logotyp på flygplanen.
Bland annat handlade det om 5 000 gäster på kryssningar som låg fast i Abu Dhabi och Doha. Lägg till ytterligare tusentals turister i regionen, samt 1 500 besättningsmedlemmar som också skulle hem.
Det låter som en logistisk övning på Handelshögskolan. I verkligheten är det dyrt, rörigt och dåligt för marginalerna.
Prognosen spricker
Konsekvenserna syns direkt i siffrorna. TUI sänker sin vinstprognos för året från 1,41 miljarder euro till ett spann mellan 1,1 och 1,4 miljarder.
Det är inte katastrof. Men det är heller inte enligt plan.
Bakom justeringen ligger inte bara evakueringarna, utan också ett mer subtilt problem: kunderna tvekar.
Resenärerna trycker på paus
Efterfrågan rör på sig, men inte riktigt som resebolagen vill. Bokningarna till östra Medelhavet tappar fart, medan västra delen – Spanien och Portugal – plockar upp en del av trafiken.
Samtidigt minskar både intäkter och beläggning med omkring sju procent jämfört med i fjol.
Det som verkligen oroar är beteendet. Resenärerna bokar senare, väntar längre och vill ha flexibilitet. Det är motsatsen till vad ett charterbolag drömmer om när de planerar sin sommar.
7 länder där du kan resa för under 300 kronor om dagen
Allt har blivit dyrare. Mat, hyror och vardagsutgifter pressar plånboken på många håll i världen. Som tur är finns det fortfarande resmål där pengarna
Bränslet – den andra smällen
Som om det inte räckte stiger flygbränslepriserna. TUI har visserligen säkrat en stor del av sitt behov – 83 procent för sommaren – men inte allt.
Och i bakgrunden finns ett större hot. Internationella energiorganet varnar för att Europa kan få brist på flygbränsle inom några veckor om leveranserna från Mellanöstern inte stabiliseras.
Redan nu märks effekten. Flygpriserna driver upp transportkostnaderna, och bolag som Lufthansa har börjat kapa kapacitet och skära i linjenätet.
En sommar i osäkerhet
TUI gör det enda rimliga: de slutar ge tydliga prognoser framåt. För mycket är oklart.
Hur länge konflikten pågår. Hur bränslemarknaden reagerar. Hur resenärerna tänker när semestern närmar sig.
Allt det där avgör sommaren 2026.
Det enda som är säkert just nu är att charterbranschen återigen påminns om sin grundregel: världen är aldrig stabil, och det är alltid någon annans kris som blir din kostnad.
