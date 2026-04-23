Kriget slår mot charterjätte – TUI tvingas backa

Prognosen spricker

Konsekvenserna syns direkt i siffrorna. TUI sänker sin vinstprognos för året från 1,41 miljarder euro till ett spann mellan 1,1 och 1,4 miljarder.

Det är inte katastrof. Men det är heller inte enligt plan.

Bakom justeringen ligger inte bara evakueringarna, utan också ett mer subtilt problem: kunderna tvekar.

Västra Medelhavet tar över när östra tappar fart. (Foto: Pressbild)

Resenärerna trycker på paus

Efterfrågan rör på sig, men inte riktigt som resebolagen vill. Bokningarna till östra Medelhavet tappar fart, medan västra delen – Spanien och Portugal – plockar upp en del av trafiken.

Samtidigt minskar både intäkter och beläggning med omkring sju procent jämfört med i fjol.

Det som verkligen oroar är beteendet. Resenärerna bokar senare, väntar längre och vill ha flexibilitet. Det är motsatsen till vad ett charterbolag drömmer om när de planerar sin sommar.

Bränslet – den andra smällen

Som om det inte räckte stiger flygbränslepriserna. TUI har visserligen säkrat en stor del av sitt behov – 83 procent för sommaren – men inte allt.

Och i bakgrunden finns ett större hot. Internationella energiorganet varnar för att Europa kan få brist på flygbränsle inom några veckor om leveranserna från Mellanöstern inte stabiliseras.

Redan nu märks effekten. Flygpriserna driver upp transportkostnaderna, och bolag som Lufthansa har börjat kapa kapacitet och skära i linjenätet.

TUI tvingas sänka sin prognos efter vårens turbulens. (Foto: Pressbild)

En sommar i osäkerhet

TUI gör det enda rimliga: de slutar ge tydliga prognoser framåt. För mycket är oklart.

Hur länge konflikten pågår. Hur bränslemarknaden reagerar. Hur resenärerna tänker när semestern närmar sig.

Allt det där avgör sommaren 2026.

Det enda som är säkert just nu är att charterbranschen återigen påminns om sin grundregel: världen är aldrig stabil, och det är alltid någon annans kris som blir din kostnad.

