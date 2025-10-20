Läge för sparare att möblera om portföljen – "satsa på Kina"

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …

Därför går svenska börsen svagt

ANNONS

Till svenska börsen verkar inte så mycket kapital från sparare ha letat sig i år däremot. I alla fall inte om man ska titta på värdeutvecklingen som är blygsamma 4,8 procent för börsen som helhet i skrivande stund.

Förutom den svenska valutan hänger det samman med den svenska börsens typ av bolag enligt Anders Elgemyr;

“Vi har lite tråkiga verkstad, lite tråkiga banker, lite tråkiga bolag. Vi har inte de här hypade bolagen, de går och noterar sig i USA istället.”

En aktie han gillar på Stockholmsbörsen och tipsar sparare om är dock försvarsjätten Saab (börskurs Saab).

“Värdering på Saab är ju inte hög egentligen tycker jag. Där finns oändligt mycket att göra i bolaget som inte är gjort enligt min mening.”

Sparare bör kika på Kina

Angående frågan som många investerare ställer sig just nu kring om AI-värderingarna är en bubbla så tycker Anders Elgemyr frågeställningen är komplex.

“Problemet är att det är omöjligt att förutsäga bubblorna. Man får helt enkelt vara nära exit och tänka på att det kommer att ske en dag och sen går man ut. Men att stå vid sidan av och se de här aktierörelserna gå rakt genom taket, det är inte heller så kul”.

ANNONS

En marknad som börsexperten lite oväntat lyfter upp som en möjlig comeback-kandidat för sparare är Kina.

“Det skedde en våg för 3-4 år sen när alla amerikanska fonder skulle ur Kinamarknaden”, säger han och utvecklar;

“Du fick inte äga kinesiska bolag och jag tror fortfarande det är väldigt känsligt att göra det men det innebär att tittar man på värderingarna så är det mycket högre värderingar på Magnificent Seven-bolagen jämfört med motsvarande bolag som Baidu, Alibaba, Tencent och allt vad det heter i Kina.”

Se även: “AI är en bubbla” – svenska vd:n varnar för smäll – Dagens PS