Läge för sparare att möblera om portföljen – "satsa på Kina"

David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 20 okt. 2025Publicerad: 20 okt. 2025

Anders Elgemyr, erfaren investeringsexpert och vd på den svenska delen av Carlsquare Bank, ser ett långsiktigt trendskifte som helt utmanar hur sparare bör sätta samman sin portfölj.

Det spår han när han gästar Dagens PS studio och samtidigt ger sin syn på svenska börsen, en potential AI-bubbla och varför han tror kinesiska aktier står inför en comeback.

Läs även: Börsexperternas dom efter Volvos rapportsmäll – ändrar råden – Dagens PS

30-årig trend på väg att skifta

“Om man tittar ur väldigt långt perspektiv så kan vi se att räntemarknaden har haft en bull market sedan i 30 år”, förklarar Anders Elgemyr och konstaterar;

“Det innebär att folk som ägt obligationer har varit vinnare och det har varit klokt att ha den klassiska portföljallokeringen 60 procent aktier och 40 procent räntepapper.”

Nu har emellertid den trenden vänt sedan ett par år och kapital från sparare har börjat strömma ur obligationsmarknaden, även om det kortsiktigt varit gynnsamt med räntepapper senaste tiden.

Det faktum att obligationer inte kommer se lika långsiktigt attraktivt ut är en av huvudförklaringen bakom den senaste tidens starka börs enligt Anders Elgemyrs tes.

“40 procent i obligationer kanske inte är så smart, vi kanske måste titta på andra saker. Ja, då köper man Magnificent Seven, man köper liksom guld, man köper snart olja. Det är min stora hypotes”

Därför går svenska börsen svagt

Till svenska börsen verkar inte så mycket kapital från sparare ha letat sig i år däremot. I alla fall inte om man ska titta på värdeutvecklingen som är blygsamma 4,8 procent för börsen som helhet i skrivande stund.

Förutom den svenska valutan hänger det samman med den svenska börsens typ av bolag enligt Anders Elgemyr;

Smockan mot Handelsbanken – valde ”fel” direktör

Trots interna önskemål om en ny och transparent vd fick Handelsbankens ”konservative” Sverigechef Michael Green ta över efter Carina Åkerström.

“Vi har lite tråkiga verkstad, lite tråkiga banker, lite tråkiga bolag. Vi har inte de här hypade bolagen, de går och noterar sig i USA istället.”

En aktie han gillar på Stockholmsbörsen och tipsar sparare om är dock försvarsjätten Saab (börskurs Saab).

“Värdering på Saab är ju inte hög egentligen tycker jag. Där finns oändligt mycket att göra i bolaget som inte är gjort enligt min mening.”

Sparare bör kika på Kina

Angående frågan som många investerare ställer sig just nu kring om AI-värderingarna är en bubbla så tycker Anders Elgemyr frågeställningen är komplex.

“Problemet är att det är omöjligt att förutsäga bubblorna. Man får helt enkelt vara nära exit och tänka på att det kommer att ske en dag och sen går man ut. Men att stå vid sidan av och se de här aktierörelserna gå rakt genom taket, det är inte heller så kul”.

En marknad som börsexperten lite oväntat lyfter upp som en möjlig comeback-kandidat för sparare är Kina.

“Det skedde en våg för 3-4 år sen när alla amerikanska fonder skulle ur Kinamarknaden”, säger han och utvecklar;

“Du fick inte äga kinesiska bolag och jag tror fortfarande det är väldigt känsligt att göra det men det innebär att tittar man på värderingarna så är det mycket högre värderingar på Magnificent Seven-bolagen jämfört med motsvarande bolag som Baidu, Alibaba, Tencent och allt vad det heter i Kina.”

Se även: “AI är en bubbla” – svenska vd:n varnar för smäll – Dagens PS

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

