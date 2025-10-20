Smockan mot Handelsbanken – valde ”fel” direktör

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Klamrar sig fast vid gamla affärsmönster

Michael Green, nye vd:n, uppges vara mest fokuserad på att upprätthålla gammal affärskultur, däribland utlåning som är kontorsbaserad men även på andra områden trots att lönsamheten sjunker.

”Även om banken ses som en stabil satsning under utmanande marknader, genererar den mindre vinst för investerare än sina konkurrenter och dess aktier släpar efter, vilket gör bristen på transparens ännu mer frustrerande för vissa av dess aktieägare”, skriver Bloomberg.

Sverre Linton, chefsjurist och talesperson för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, som företräder småsparare, anser att ”Handelsbanken är Sveriges mest fåordiga och konservativa bank”, säger han i artikeln.

Han förklarar att banken jobbar föråldrat och mer slutet än andra företag med aktieägare.

Handelsbanken slår tillbaka på kritiken

Handelsbankens talesperson Mats Olsson vill inte kommentera uppgifterna om Pär Boman och Michael Green, utan säger endast till nyhetsbyrån att banken ”följer den svenska koden för bolagsstyrning och har rigorösa processer och rutiner som följer den koden, inklusive hur ledande befattningshavare utses”.

Peter Magnusson, chef för kapitalförvaltning på Cicero Fonder, en minoritetsägare i Handelsbanken, anser att strategin i banken är defensiv, vilket gör att möjligheter går förlorade.

Det framgår vidare att medan andra svenska storbankers aktier stigit med 65 procent upp till 90 procent, så har Handelsbanken aktie bara gått upp 22 procent de senaste sex åren.

Citi har i en not i september, enligt Bloomberg, slagit fast att Handelsbanken attraherar minst av alla banker i Europa, och att den svenska bankens resultat är sårbart i en räntesänkningscykel på grund av att så mycket som ”tre fjärdedelar av Handelsbankens intäkter kommer från räntenetto”.

Allt inte bara negativt med Handelsbanken

Flera andra signaler sänker även bankens status, exempelvis den förhållandevis svaga lönsamheten.

På plussidan uppges Handelsbanken vara en stark kreditprofil som inte uppvisar lika stora förluster som rivalerna i banksektorn.

Särskilt stark betraktas banken vara i volatila tider.

Dock har banken fler säljråd än sina konkurrenter från analytikerna.

Sparkade Vang-Jensen gör succé i Nordea

Frank Vang-Jensen, I dag vd för Nordea, vars aktie och avkastning är bättre än Handelsbankens, rekryterades först till Handelsbanken men sparkades kort därpå då han strävade efter att komma bort från den konservativa affärsmodellen, enligt artikeln.

Pär Boman, bankens ordförande, hävdade att Vang-Jensen inte mäktade med sin uppgift.

Vang-Jensen har avböjt att kommentera uppgifterna.

