Smockan mot Handelsbanken – valde ”fel” direktör

Handelsbanken
Handelsbankens vd Michael Green anklagas för att jobba föråldrat och konservativt. (Foto: Claudio Bresciani/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 20 okt. 2025Publicerad: 20 okt. 2025

Trots interna önskemål om en ny och transparent vd fick Handelsbankens ”konservative” Sverigechef Michael Green ta över efter Carina Åkerström.

Bloomberg berättar att missnöjet jäser bland investerare över avsaknaden av transparens hos Handelsbanken (börskurs), de är ”oroade” över att ”konservatism och brist på transparens” får gro hos den svenska storbanken, enligt nyhetsbyrån.

Carina Åkerström, Handelsbankens tidigare vd, brann för investeringar i teknologi, men också för att göra banken ”mer öppen och transparent”, framgår det.

Läs även: 100 miljoner i pension för Handelsbankens vd

Styrelsen valde konservative Michel Green

Trots det var det Handelsbankens ordförande Pär Bomans favoritkandidat Michael Green som fick axla ansvaret som ny vd den 1 januari 2024 efter rekryteringsprocessen på hösten dess för innan.

Läs också: Han blir Handelsbankens nye vd

Green anses vara ”en konservativ aktör” och han rev enligt källor till Bloomberg upp flera förändringar som Åkerström hade påbörjat.

De anonyma uppgiftslämnarna konstaterar att Handelsbanken hamnat på efterkälke mot sina konkurrenter i investeringar i flera snabbt växande affärsområden.

Så lät det då: Handelsbankens vd: "Slut på onödiga kostnader"

Klamrar sig fast vid gamla affärsmönster

Michael Green, nye vd:n, uppges vara mest fokuserad på att upprätthålla gammal affärskultur, däribland utlåning som är kontorsbaserad men även på andra områden trots att lönsamheten sjunker.

”Även om banken ses som en stabil satsning under utmanande marknader, genererar den mindre vinst för investerare än sina konkurrenter och dess aktier släpar efter, vilket gör bristen på transparens ännu mer frustrerande för vissa av dess aktieägare”, skriver Bloomberg.

Sverre Linton, chefsjurist och talesperson för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, som företräder småsparare, anser att ”Handelsbanken är Sveriges mest fåordiga och konservativa bank”, säger han i artikeln.

Han förklarar att banken jobbar föråldrat och mer slutet än andra företag med aktieägare.

Handelsbanken slår tillbaka på kritiken

Handelsbankens talesperson Mats Olsson vill inte kommentera uppgifterna om Pär Boman och Michael Green, utan säger endast till nyhetsbyrån att banken ”följer den svenska koden för bolagsstyrning och har rigorösa processer och rutiner som följer den koden, inklusive hur ledande befattningshavare utses”.

Peter Magnusson, chef för kapitalförvaltning på Cicero Fonder, en minoritetsägare i Handelsbanken, anser att strategin i banken är defensiv, vilket gör att möjligheter går förlorade.

Det framgår vidare att medan andra svenska storbankers aktier stigit med 65 procent upp till 90 procent, så har Handelsbanken aktie bara gått upp 22 procent de senaste sex åren.

Citi har i en not i september, enligt Bloomberg, slagit fast att Handelsbanken attraherar minst av alla banker i Europa, och att den svenska bankens resultat är sårbart i en räntesänkningscykel på grund av att så mycket som ”tre fjärdedelar av Handelsbankens intäkter kommer från räntenetto”.

Allt inte bara negativt med Handelsbanken

Flera andra signaler sänker även bankens status, exempelvis den förhållandevis svaga lönsamheten.

På plussidan uppges Handelsbanken vara en stark kreditprofil som inte uppvisar lika stora förluster som rivalerna i banksektorn.

Särskilt stark betraktas banken vara i volatila tider.

Dock har banken fler säljråd än sina konkurrenter från analytikerna.

Sparkade Vang-Jensen gör succé i Nordea

Frank Vang-Jensen, I dag vd för Nordea, vars aktie och avkastning är bättre än Handelsbankens, rekryterades först till Handelsbanken men sparkades kort därpå då han strävade efter att komma bort från den konservativa affärsmodellen, enligt artikeln.

Pär Boman, bankens ordförande, hävdade att Vang-Jensen inte mäktade med sin uppgift.

Vang-Jensen har avböjt att kommentera uppgifterna.

Läs även: Swedbank iskall till konkurrenten – ser liten chans till kurslyft

Missa inte: Sparkad bankdirektör blir ny vd för Nordea

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

