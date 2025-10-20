Trots interna önskemål om en ny och transparent vd fick Handelsbankens ”konservative” Sverigechef Michael Green ta över efter Carina Åkerström.
Smockan mot Handelsbanken – valde ”fel” direktör
Mest läst i kategorin
Superrika överger lyxvaror när medelklassen kommer ikapp
Fler har råd att köpa dyra lyxprodukter. Det får de superrika att söka sig till något helt annat som de kan vara ensamma om. Efter år av stigande priser på vin, konst, diamanter och lyxbostäder har marknaden för traditionella lyxvaror tappat fart. De allra rikaste i världen tycks nu vända ryggen åt materiella symboler för …
Han blev 179 miljarder rikare – över en natt
Efter den ”häpnadsväckande” vinstökningen mellan den 14 och 15 oktober har den redan stenrike lyxmagnaten med sina miljarder klättrat en placering i rikemanslistan. Bernard Arnault, som är vd och ordförande för LVMH, tillika grundare, fick under den aktuella natten se sin nettoförmögenhet växa från cirka 1 629 miljarder kronor till drygt 1 808 miljarder kronor, …
Miljarder i beslag, Google jagas och Arnault rusar
Bankerna slog förväntningarna, en Wall Street-skandal blottar sprickorna i privat kredit, EU:s rättsmaskin laddar mot Google och arbetslivet får både löne-och generationschock. Samtidigt beslagtas 165 miljarder i en global cyberhärva och en advokat grips för insiderbrott. Veckan summeras i tre ord: styrka, friktion, ansvarsskifte. Bankerna visar vägen Veckan började i hårt tempo med Q3-besked som …
Svenska bilmärket lämnar Kina efter fiasko
Bara 59 elbilar såldes av Polestar på den enorma kinesiska marknaden förra året. Därför väljer nu bolaget att stänga sin sista fysiska butik i Kina och gå över till digital försäljning. Elbilstillverkaren Polestar meddelade nyligen varslar 100 ingenjörer vid utvecklingsavdelningen i Göteborg. Nu kommer ett nytt besked: bolagen stänger sin sista fysiska butik i Kina …
Investmentbanken: Vi blev lurade av First Brands
Allt fler blickar riktas mot First Brands för att förstå hur företaget kunde låna miljarder och sedan gå i konkurs. Nu menar investmentbanken Jefferies att den har blivit lurad. Den konkursdrabbade bildelsleverantören First Brands Group har utlöst en intensiv debatt på Wall Street. Konkursen har kastat nytt ljus över riskhanteringen inom både traditionella banker och …
Bloomberg berättar att missnöjet jäser bland investerare över avsaknaden av transparens hos Handelsbanken (börskurs), de är ”oroade” över att ”konservatism och brist på transparens” får gro hos den svenska storbanken, enligt nyhetsbyrån.
Carina Åkerström, Handelsbankens tidigare vd, brann för investeringar i teknologi, men också för att göra banken ”mer öppen och transparent”, framgår det.
Läs även: 100 miljoner i pension för Handelsbankens vd DagensPS
Styrelsen valde konservative Michel Green
Trots det var det Handelsbankens ordförande Pär Bomans favoritkandidat Michael Green som fick axla ansvaret som ny vd den 1 januari 2024 efter rekryteringsprocessen på hösten dess för innan.
Läs också: Han blir Handelsbankens nye vd DagensPS
Green anses vara ”en konservativ aktör” och han rev enligt källor till Bloomberg upp flera förändringar som Åkerström hade påbörjat.
De anonyma uppgiftslämnarna konstaterar att Handelsbanken hamnat på efterkälke mot sina konkurrenter i investeringar i flera snabbt växande affärsområden.
Så lät det då: Handelsbankens vd: “Slut på onödiga kostnader” DagensPS
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Klamrar sig fast vid gamla affärsmönster
Michael Green, nye vd:n, uppges vara mest fokuserad på att upprätthålla gammal affärskultur, däribland utlåning som är kontorsbaserad men även på andra områden trots att lönsamheten sjunker.
”Även om banken ses som en stabil satsning under utmanande marknader, genererar den mindre vinst för investerare än sina konkurrenter och dess aktier släpar efter, vilket gör bristen på transparens ännu mer frustrerande för vissa av dess aktieägare”, skriver Bloomberg.
Sverre Linton, chefsjurist och talesperson för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, som företräder småsparare, anser att ”Handelsbanken är Sveriges mest fåordiga och konservativa bank”, säger han i artikeln.
Han förklarar att banken jobbar föråldrat och mer slutet än andra företag med aktieägare.
Handelsbanken slår tillbaka på kritiken
Handelsbankens talesperson Mats Olsson vill inte kommentera uppgifterna om Pär Boman och Michael Green, utan säger endast till nyhetsbyrån att banken ”följer den svenska koden för bolagsstyrning och har rigorösa processer och rutiner som följer den koden, inklusive hur ledande befattningshavare utses”.
Peter Magnusson, chef för kapitalförvaltning på Cicero Fonder, en minoritetsägare i Handelsbanken, anser att strategin i banken är defensiv, vilket gör att möjligheter går förlorade.
Det framgår vidare att medan andra svenska storbankers aktier stigit med 65 procent upp till 90 procent, så har Handelsbanken aktie bara gått upp 22 procent de senaste sex åren.
Citi har i en not i september, enligt Bloomberg, slagit fast att Handelsbanken attraherar minst av alla banker i Europa, och att den svenska bankens resultat är sårbart i en räntesänkningscykel på grund av att så mycket som ”tre fjärdedelar av Handelsbankens intäkter kommer från räntenetto”.
Allt inte bara negativt med Handelsbanken
Flera andra signaler sänker även bankens status, exempelvis den förhållandevis svaga lönsamheten.
På plussidan uppges Handelsbanken vara en stark kreditprofil som inte uppvisar lika stora förluster som rivalerna i banksektorn.
Särskilt stark betraktas banken vara i volatila tider.
Dock har banken fler säljråd än sina konkurrenter från analytikerna.
Sparkade Vang-Jensen gör succé i Nordea
Frank Vang-Jensen, I dag vd för Nordea, vars aktie och avkastning är bättre än Handelsbankens, rekryterades först till Handelsbanken men sparkades kort därpå då han strävade efter att komma bort från den konservativa affärsmodellen, enligt artikeln.
Pär Boman, bankens ordförande, hävdade att Vang-Jensen inte mäktade med sin uppgift.
Vang-Jensen har avböjt att kommentera uppgifterna.
Läs även: Swedbank iskall till konkurrenten – ser liten chans till kurslyft DagensPS
Missa inte: Sparkad bankdirektör blir ny vd för Nordea DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.
Senaste nytt
Svenska svampen som säljs för 200 000 kronor kilot
Svampen ser ut som en Karl Johan men doftar som en parfym från Kyoto. Matsutakesvampen, även kallad kronsvamp, är en av världens dyraste delikatesser. I Japan säljs de vackraste exemplaren för över 200 000 kronor kilot. Men du kan faktiskt hitta den här hemma – mitt i den svenska tallskogen. Säljs för över 200 000 …
Smockan mot Handelsbanken – valde ”fel” direktör
Trots interna önskemål om en ny och transparent vd fick Handelsbankens ”konservative” Sverigechef Michael Green ta över efter Carina Åkerström. Bloomberg berättar att missnöjet jäser bland investerare över avsaknaden av transparens hos Handelsbanken (börskurs), de är ”oroade” över att ”konservatism och brist på transparens” får gro hos den svenska storbanken, enligt nyhetsbyrån. Carina Åkerström, Handelsbankens …
Glöm inte att ställa om klockan – och att ställa om livet
Det händer två gånger om året. Sverige går in i kollektiv förvirring. Är det nu vi ställer fram klockan. Eller bak. Och varför är det alltid just jag som får ändra mikron, bilen och väggklockan i köket som går tre minuter fel redan från början. I Nya Zeeland, som precis dragit igång sin sommartid, har …
Ställer vi om klockan för sista gång snart?
Den 26 oktober ställer vi om klockan igen – och precis som varje år börjar vi muttra. Varför ska vi fortsätta med detta evighetsprojekt när EU lovat att skrota tidsomställningen. Samtidigt har Kanada redan tagit första steget och kan vara klara med klockkaoset innan vi ens hunnit enas om huruvida vi vill ha ljusare morgnar …
Din toalett får ny funktion – ska mäta din hälsa
En kamera i toaletten? Ja, nu blir badrummet ett hälso-labb. En ny pryl analyserar det som spolas ner för att ge dig full koll på kroppen. Precis som att smarta kattlådor kan hålla koll på våra husdjurs hälsa, verkar det nu vara dags för samma sak i våra badrum. Badrumsföretaget Kohler har nämligen lanserat ett …