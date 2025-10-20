Svenska lastbilskoncernen Volvos rapport blev en stor besvikelse på börsen i fredags. Nu har flera experter gett sin syn på den populära småspararaktien.
Börsexperternas dom efter Volvos rapportsmäll – ändrar råden
Mest läst i kategorin
Superrika överger lyxvaror när medelklassen kommer ikapp
Fler har råd att köpa dyra lyxprodukter. Det får de superrika att söka sig till något helt annat som de kan vara ensamma om. Efter år av stigande priser på vin, konst, diamanter och lyxbostäder har marknaden för traditionella lyxvaror tappat fart. De allra rikaste i världen tycks nu vända ryggen åt materiella symboler för …
Han blev 179 miljarder rikare – över en natt
Efter den ”häpnadsväckande” vinstökningen mellan den 14 och 15 oktober har den redan stenrike lyxmagnaten med sina miljarder klättrat en placering i rikemanslistan. Bernard Arnault, som är vd och ordförande för LVMH, tillika grundare, fick under den aktuella natten se sin nettoförmögenhet växa från cirka 1 629 miljarder kronor till drygt 1 808 miljarder kronor, …
Miljarder i beslag, Google jagas och Arnault rusar
Bankerna slog förväntningarna, en Wall Street-skandal blottar sprickorna i privat kredit, EU:s rättsmaskin laddar mot Google och arbetslivet får både löne-och generationschock. Samtidigt beslagtas 165 miljarder i en global cyberhärva och en advokat grips för insiderbrott. Veckan summeras i tre ord: styrka, friktion, ansvarsskifte. Bankerna visar vägen Veckan började i hårt tempo med Q3-besked som …
Smockan mot Handelsbanken – valde ”fel” direktör
Trots interna önskemål om en ny och transparent vd fick Handelsbankens ”konservative” Sverigechef Michael Green ta över efter Carina Åkerström. Bloomberg berättar att missnöjet jäser bland investerare över avsaknaden av transparens hos Handelsbanken (börskurs), de är ”oroade” över att ”konservatism och brist på transparens” får gro hos den svenska storbanken, enligt nyhetsbyrån. Carina Åkerström, Handelsbankens …
Svenska bilmärket lämnar Kina efter fiasko
Bara 59 elbilar såldes av Polestar på den enorma kinesiska marknaden förra året. Därför väljer nu bolaget att stänga sin sista fysiska butik i Kina och gå över till digital försäljning. Elbilstillverkaren Polestar meddelade nyligen varslar 100 ingenjörer vid utvecklingsavdelningen i Göteborg. Nu kommer ett nytt besked: bolagen stänger sin sista fysiska butik i Kina …
Hela sju nya råd har trillat in – Dagens PS har gått igenom vad analytikerna tror om aktien framåt.
Läs även: Smockan mot Handelsbanken – valde ”fel” direktör – Dagens PS
Rapporten blev en kalldush
AB Volvo (börskurs Volvo) med hundratusentals småsparare bjöd på en riktig kalldusch i fredagens rapport för det tredje kvartalet.
Lastbilsjätten redovisade ett försvagat resultat med sjunkande marginaler. Dessutom kom orderingången in klart under förväntningarna.
Vd Martin Lundstedt pekar på svagare efterfrågan i bolagets nyckelregioner och ökad osäkerhet i Nordamerika.
Aktien sjönk med 7,76 procent vilket var den sämsta börsdagen för bolaget sedan finanskrisen enligt Handelsbankens mediekanal EFN.
Senaste nytt
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Ingen expert säger sälj
Nu har flera analyshus gett sin dom om vad de tror om Volvos aktie framåt.
Lägst riktkurs sätter analysfirman Citi med 242 kronor för aktien som stängde på 247,4 kronor i fredags. Rådet blir trots det “behåll”.
Larmet: Nu kommer slakten inom svensk industri
Stora svenska industriföretag och andra basindustrier flaggar för att minska personalen kraftigt. Här är orsaken till den nya krisen.
Oddo lägger sitt råd på 245 kronor, från tidigare 270 kronor, vilket blir en “neutralt” rekommendation.
Strax däröver landar DNB Carnegie på 247 kronor, alltså prick stängningskursen på rapportdagen. DNB Carnegie hade tidigare rådet “sälj” men höjer nu också till “behåll”.
Tre köpråd för Volvo
Lite högre upp lägger sig SEB på 274 kronor men även det summerar till ett “behåll”.
Men Volvos aktie får faktiskt också tre köpråd.
Det är Deutche Bank som ser framför sig att aktien kan stiga till 280 kronor. Swedbank delar ut rådet 285 kronor och allra högst lägger sig Pareto på 300 kronor.
Sammanlagt är Volvos aktie ned drygt 7 procent för året om inte den saftiga utdelningen från i våras räknas in.
Läs även: Över 5 000 småsparare blåsta i nya bedrägeriet – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.
Senaste nytt
Ny forskning: Ät detta kvällssnack innan du somnar
En ny amerikansk studie visar att valet av kvällssnack kan påverka både din tarmflora och ditt immunförsvar. Personer som byter kvällstoasten mot ett grönare alternativ får mindre inflammation i kroppen – och sover dessutom bättre. Det gröna kvällssnackset som tagit världen med storm Det lilla gröna livsmedlet har seglat upp som en ny hälsotrend världen …
Gruvjätten vill frigöra världen från Kinas dominans
Få länder har möjlighet att utmana Kinas dominans vad gäller sällsynta jordartsmetaller. Australien meddelar att man är redo att ge sig in i matchen. Världen är beroende av Kina för att få tag på kritiska mineraler och sällsynta jordartsmetaller. Under årtionden har man tagit kontroll över betydande delar av produktionen och i det pågående handelskriget …
Företag slår larm: Här är brottsligheten värst
Fyra av tio företag i Norrköping påverkas negativt av kriminalitet – dubbelt så många som i resten av landet. För byggföretaget XP Bygg har inbrott, identitetskapning och bedrägerier blivit en del av vardagen. 30 procent av alla svenska företag har blivit utsatta för brott de senaste fem åren, visar en rapport från Företagarna från i …
Nu sågas Stegra: "Nästa Northvolt"
Grönt stål-projektet Stegra är så ekonomiskt utsatt att slutet kan vara nära, enligt Financial Times som drar paralleller till Northvolt. Det svenska koldioxidsnåla stål som under namne Stegra, tidigare H2 Green Steel, är ett flaggskepp inom grönt stål, kämpar för att överleva ett växande finansieringsgap, skriver Financial Times som mäter gapet till drygt 16,5 miljarder …
Börsexperternas dom efter Volvos rapportsmäll – ändrar råden
Svenska lastbilskoncernen Volvos rapport blev en stor besvikelse på börsen i fredags. Nu har flera experter gett sin syn på den populära småspararaktien. Hela sju nya råd har trillat in – Dagens PS har gått igenom vad analytikerna tror om aktien framåt. Läs även: Smockan mot Handelsbanken – valde ”fel” direktör – Dagens PS Rapporten …