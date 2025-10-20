Börsexperternas dom efter Volvos rapportsmäll – ändrar råden

Verisure hemlarm för bara 2990 kr

Hela sju nya råd har trillat in – Dagens PS har gått igenom vad analytikerna tror om aktien framåt.

Rapporten blev en kalldush

AB Volvo (börskurs Volvo) med hundratusentals småsparare bjöd på en riktig kalldusch i fredagens rapport för det tredje kvartalet.

Lastbilsjätten redovisade ett försvagat resultat med sjunkande marginaler. Dessutom kom orderingången in klart under förväntningarna.

Vd Martin Lundstedt pekar på svagare efterfrågan i bolagets nyckelregioner och ökad osäkerhet i Nordamerika.

Aktien sjönk med 7,76 procent vilket var den sämsta börsdagen för bolaget sedan finanskrisen enligt Handelsbankens mediekanal EFN.