Börsexperternas dom efter Volvos rapportsmäll – ändrar råden

Volvos vd Martin Lundstedt fick det svettigt i fredags när aktien hade sin sämsta enskilda dag sedan finanskrisen.
David Ingnäs
Uppdaterad: 20 okt. 2025Publicerad: 20 okt. 2025

Svenska lastbilskoncernen Volvos rapport blev en stor besvikelse på börsen i fredags. Nu har flera experter gett sin syn på den populära småspararaktien.

Hela sju nya råd har trillat in – Dagens PS har gått igenom vad analytikerna tror om aktien framåt.

Rapporten blev en kalldush

AB Volvo (börskurs Volvo) med hundratusentals småsparare bjöd på en riktig kalldusch i fredagens rapport för det tredje kvartalet.

Lastbilsjätten redovisade ett försvagat resultat med sjunkande marginaler. Dessutom kom orderingången in klart under förväntningarna.

Vd Martin Lundstedt pekar på svagare efterfrågan i bolagets nyckelregioner och ökad osäkerhet i Nordamerika.

Aktien sjönk med 7,76 procent vilket var den sämsta börsdagen för bolaget sedan finanskrisen enligt Handelsbankens mediekanal EFN.

Ingen expert säger sälj

Nu har flera analyshus gett sin dom om vad de tror om Volvos aktie framåt.

Lägst riktkurs sätter analysfirman Citi med 242 kronor för aktien som stängde på 247,4 kronor i fredags. Rådet blir trots det “behåll”.

Larmet: Nu kommer slakten inom svensk industri

Stora svenska industriföretag och andra basindustrier flaggar för att minska personalen kraftigt. Här är orsaken till den nya krisen.

Oddo lägger sitt råd på 245 kronor, från tidigare 270 kronor, vilket blir en “neutralt” rekommendation.

Strax däröver landar DNB Carnegie på 247 kronor, alltså prick stängningskursen på rapportdagen. DNB Carnegie hade tidigare rådet “sälj” men höjer nu också till “behåll”.

Tre köpråd för Volvo

Lite högre upp lägger sig SEB på 274 kronor men även det summerar till ett “behåll”.

Men Volvos aktie får faktiskt också tre köpråd.

Det är Deutche Bank som ser framför sig att aktien kan stiga till 280 kronor. Swedbank delar ut rådet 285 kronor och allra högst lägger sig Pareto på 300 kronor.

Sammanlagt är Volvos aktie ned drygt 7 procent för året om inte den saftiga utdelningen från i våras räknas in.

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

