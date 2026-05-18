Flera storbanker sänker prognosen för det genomsnittliga guldpriset i år. Men på längre sikt tror man ändå på guldet.
Banker tror på billigare guld – men inte på lång sikt
Priset på guld har pressats under de senaste månaderna.
Stigande obligationsräntor, inflationsoro och en starkare dollar nämns som de främsta skälen till det.
Ändå behåller flera storbanker en positiv syn på guld och tror att värdet går upp igen.
Svagare efterfrågan
Analytiker bedömer att den kortsiktiga utvecklingen för ädelmetallen försvagats i takt med att investerarnas intresse svalnat och förväntningarna på fortsatt höga amerikanska räntor ökat.
Men de flesta banker räknar fortfarande med att guldpriset återhämtar sig under andra halvåret 2026, skriver Reuters.
JPMorgan Chase har visserligen sänkt sin prognos för det genomsnittliga guldpriset under 2026 till 5 243 dollar per uns, från tidigare 5 708 dollar.
Banken pekar på svag efterfrågan från investerare och låg aktivitet på terminsmarknaden för guld.
Kan nå 6 000 dollar igen
Enligt banken har handelsvolymerna på Comex-marknaden varit fortsatt dämpade samtidigt som inflödena till börshandlade guldfonder varit begränsade.
Även spekulativa positioner bland kapitalförvaltare har legat kvar på relativt låga nivåer.
Trots den sänkta prognosen håller JPMorgan fast vid en positiv långsiktig syn och räknar med att guldpriset kan stiga mot 6 000 dollar per uns vid slutet av 2026 när efterfrågan från både investerare och centralbanker väntas öka igen.
Även australiska ANZ har nyligen justerat ned sina prognoser för guldpriset. Banken sänkte i fredags sitt riktpris för slutet av året till 5 600 dollar per uns.
Priset har fallit i år
Pressen på guldmarknaden har tilltagit sedan konflikten mellan USA och Iran eskalerade i slutet av februari.
Högre oljepriser har drivit upp inflationsförväntningarna och stärkt marknadens tro på att den amerikanska centralbanken kommer att hålla räntorna höga under en längre period.
Sedan den 28 februari har spotpriset på guld fallit omkring 14 procent.
Trots nedgången ser flera analytiker fortsatt stöd för guld på längre sikt, bland annat genom geopolitisk osäkerhet, centralbankers guldköp och förväntningar om att räntetrycket gradvis ska minska när inflationen stabiliseras.
