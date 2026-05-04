Frågan är om den klassiska börsregeln ”Sell in May” fortfarande gäller för 2026. Många analytiker uppger att det är bättre att ligga kvar på börsen – som har sett uppgångar på sistone.
"Sell in May" – myt eller verklighet 2026?
Det har varit skakigt på börserna under våren men generellt sett har investerare fått mer skinn på näsan och blickar bortom Irankriget och otaliga Trump-uttalanden.
Dagens PS har samtidigt hjälpt till att leda rätt i börsdjungeln och radat upp några favoriter på Stockholmsbörsen.
Klasssisk börsregel – ”Sell in May”
Den klassiska börsregeln “Sell in May and go away” har länge varit ett återkommande mantra bland investerare. Idén är enkel: sälj aktier i maj, undvik den svagare sommarperioden och återvänd till marknaden på hösten.
Hur ser det mantrat ut under 2026?
Många investerare menar att det inte gäller längre. Uttrycket har sina rötter i 1800-talets London, där finanseliten lämnade staden under sommaren. Det ledde till lägre handelsvolymer och svagare marknader.
I dagens globala, digitala finanssystem finns dock handel dygnet runt. Det gör att många menar att den historiska logiken inte längre håller.
Börserna visar grönt
Många börser har samtidigt, trots läget i Mellanöstern, visat nya rekordresultat.
Exempel är Europas STOXX 600, Tysklands DAX och Italiens FTSE MIB som samtliga ökar kraftigt, och på andra sidan Atlanten ser läget likadant ut för S&P 500 och Nasdaq som visar sina bästa månadsresultat på sex år, enligt CNBC.
Börsen går bra med andra ord, så det kanske trots allt är bra att behålla aktierna under maj månad.
Även om perioden maj–oktober historiskt haft lägre avkastning än vinterhalvåret, är avkastningen fortfarande positiv i genomsnitt.
Ger bättre avkastning
Sedan 2016 har investeringar som legat kvar på marknaden slagit strategin att sälja i maj. På lång sikt tenderar “buy and hold” att ge bättre avkastning än att försöka tajma marknaden.
Samtidigt som det är grönt på börsen är läget dock inte under kontroll där centralbanker som Fed, ECB och Bank of England varnar för att inflationen är på väg upp igen.
Vissa investerare kanske därmed trots allt funderar över den gamla strategin ”Sell in May” men enligt Deutsche Bank innebär strategin inte mer säkerhet än ett simpelt myntkast.
