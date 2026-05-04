"Sell in May" – myt eller verklighet 2026?

Dagens PS har samtidigt hjälpt till att leda rätt i börsdjungeln och radat upp några favoriter på Stockholmsbörsen.

Klasssisk börsregel – ”Sell in May”

Den klassiska börsregeln “Sell in May and go away” har länge varit ett återkommande mantra bland investerare. Idén är enkel: sälj aktier i maj, undvik den svagare sommarperioden och återvänd till marknaden på hösten.

Hur ser det mantrat ut under 2026?

Många investerare menar att det inte gäller längre. Uttrycket har sina rötter i 1800-talets London, där finanseliten lämnade staden under sommaren. Det ledde till lägre handelsvolymer och svagare marknader.

I dagens globala, digitala finanssystem finns dock handel dygnet runt. Det gör att många menar att den historiska logiken inte längre håller.