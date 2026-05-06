Trots lättnaden – marknaden tror på högre oljepris

Terminskurvan för råolja visar att en återgång till nivåerna före konflikten inte väntas förrän i slutet av 2029.

Tror på längre påverkan

Sedan striderna intensifierades i Iran och sjöfarten genom Hormuzsundet stoppades har osäkerheten kring den globala energiförsörjningen ökat kraftigt.

Stängningen av den strategiskt viktiga transportleden har begränsat utbudet av råolja på världsmarknaden och pressat upp priserna.

Referensoljan Brent handlas nu över 110 dollar per fat. Samtidigt visar terminspriserna en nedåtgående kurva över tid, vilket speglar en förväntan om att konflikten inte blir permanent.

Trots detta har hela kurvan skjutits uppåt under de senaste veckorna, vilket indikerar att marknaden ser en mer utdragen påverkan än tidigare, skriver Eleconomista.

