Råvaror

Trots lättnaden – marknaden tror på högre oljepris

Hormuzsundet är en av de viktigaste transportvägarna för olja. (Foto: Amirhosein Khorgooi /AP/TT).

Under onsdagen antydde Donald Trump att ett avtal med Iran kan vara nära. Men marknaden har ändå blivit mer pessimistisk under de senaste veckorna.

Kriget i Mellanöstern fortsätter att sätta tydliga avtryck på marknaderna, inte minst på oljepriset.

Även om priset sjönk under onsdagen, efter att Donald Trump sagt att ett avtal närmar sig, räknar nu investerare med att prisnivåerna förblir förhöjda under en betydligt längre tid än tidigare trott.

Terminskurvan för råolja visar att en återgång till nivåerna före konflikten inte väntas förrän i slutet av 2029.

Tror på längre påverkan

Sedan striderna intensifierades i Iran och sjöfarten genom Hormuzsundet stoppades har osäkerheten kring den globala energiförsörjningen ökat kraftigt.

Stängningen av den strategiskt viktiga transportleden har begränsat utbudet av råolja på världsmarknaden och pressat upp priserna.

Referensoljan Brent handlas nu över 110 dollar per fat. Samtidigt visar terminspriserna en nedåtgående kurva över tid, vilket speglar en förväntan om att konflikten inte blir permanent.

Trots detta har hela kurvan skjutits uppåt under de senaste veckorna, vilket indikerar att marknaden ser en mer utdragen påverkan än tidigare, skriver Eleconomista.

Större störningar om det drar ut på tiden

För bara en månad sedan låg förväntningarna på att oljepriset skulle normaliseras kring 2027. Den snabba omvärderingen understryker hur känslig marknaden är för konfliktens varaktighet.

Ju längre störningarna pågår, desto större blir effekterna på både energipriser och global ekonomi.

En viktig faktor bakom prisuppgången är att många länder har börjat använda sina strategiska oljereserver för att dämpa effekterna av det minskade utbudet, skriver Financial Times.

Finns kvar flaskhalsar

I takt med att dessa lager minskar ökar risken för ytterligare prispress uppåt, särskilt om konflikten drar ut på tiden.

Även om en snabb lösning skulle nås bedömer marknaden att återhämtningen i utbudet inte blir omedelbar.

Logistiska flaskhalsar, som köer av tankfartyg och begränsningar i hamnkapacitet, väntas bestå under en längre period. Därtill kommer skador på energiinfrastruktur, vilket i vissa fall kan ta år att reparera.

Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

