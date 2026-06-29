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Almedalen söker sjökort i oroligt vatten

Stefan Engeseth summerar Almedalen

Almedalsveckan 2026 avslutades med rekordhetta och tunga frågor om försvar, AI och privatekonomi. Under ytan bubblar ett gemensamt tema: Hur behåller Sverige tryggheten när omvärlden förändras snabbare än politiken hinner svara?

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Visby har kokat. Inte bara av den extrema värmen utan även av en intensitet i debatterna som präglat årets Almedalsvecka. Försvar och beredskap, AI:s genomslag i alla branscher, hållbarhet och den eviga frågan om vad som hamnar i plånboken har format veckans huvudspår.

Försvaret satte tonen

Säkerhetsfrågorna genomsyrade veckan från start till slut. En uppvisning med JAS och Black Hawk-helikoptrar underströk allvaret. Ridande poliser patrullerade gatorna och tryggheten på plats var påtaglig.

Det är inte tomma symboler. FMV tecknade i veckan ett miljardavtal med försvarsbolaget Mildef om Nato-kompatibla ledningssystem värda 1,5 miljarder kronor.

Skanska har börjat kompensera anställda med upp till 90 procent av lönen när de deltar i totalförsvaret. Och 2 000 chefer från tio myndigheter utbildas nu för krig genom ett 18 månader långt ledarskapsprogram.

Att försvaret kostar även i fredstid märks i fastighetssektorn. Försvarsmaktens hyreskostnader steg till 5,2 miljarder kronor under 2025, en ökning med 16 procent. Prognoserna pekar uppåt.

Bakgrunden är konkret. Bara veckor före Almedalen tvingades Gripenplan avvisa ryska stridsflygplan nära svenskt luftrum över Östersjön. Incidenten den 14 juni ledde till att beredskapen höjdes två gånger samma dag.

Ukraina lyftes i seminarierna som förebild för hur ett land kan enas i kris.

AI tränger in överallt

Det andra stora temat var artificiell intelligens. Inte som teknikfråga i ett sidoseminarium utan som en kraft som tränger in i alla verksamheter, från offentlig sektor till fastigheter och bygg.

Frågorna återkom i seminarium efter seminarium. Var hamnar informationen? Hur kan AI användas säkert? Och vad händer med arbetsmarknaden när automatiseringen accelererar?

Fastighetsbranschen och byggsektorn var starkt representerade i Visby och diskuterade hur AI förändrar deras branscher. Hållbarhetsfrågan flätades in i samtliga spår, från klimatomställning i byggsektorn till AI:s växande energibehov.

Plånboken i fokus

Bakom de stora geopolitiska frågorna lever det personliga. Vad får jag över i slutet av månaden? Hur påverkar förändringarna min familj?

Åtta nya lagar träder i kraft den 1 juli och påverkar hushållens ekonomi direkt. Bränsleskatten sänks tillfälligt med tre kronor per liter. Livsmedelsbutiker och apotek måste börja ta emot kontanter. Och barnomsorgsavgiften sänks.

Regeringens samlade stödpaket kan ge vissa familjer upp till 22 000 kronor mer i plånboken under 2026, enligt SEB:s beräkningar.

Skola, sjukvård och barnomsorg debatterades livligt, ofta med koppling till just plånboksfrågan. Vad kostar tryggheten, och vem betalar?

Sjökort för morgondagen

Almedalsveckan 2026 lämnar Visby med en tydlig känsla. Energin och framtidstron finns, men den blandas med en djupare oro. Sverige söker ett sjökort, en kurs framåt i en omvärld som förändras snabbare än politiken hinner formulera svar.

Det kräver politiker som kan ena snarare än splittra. Som samarbetar mer och levererar bortom ord.

Båtarna i Visby hamn har sin navigeringsutrustning. Frågan är om politikerna har sina?

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