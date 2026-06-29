Almedalen söker sjökort i oroligt vatten

AI tränger in överallt

Det andra stora temat var artificiell intelligens. Inte som teknikfråga i ett sidoseminarium utan som en kraft som tränger in i alla verksamheter, från offentlig sektor till fastigheter och bygg.

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Frågorna återkom i seminarium efter seminarium. Var hamnar informationen? Hur kan AI användas säkert? Och vad händer med arbetsmarknaden när automatiseringen accelererar?

Fastighetsbranschen och byggsektorn var starkt representerade i Visby och diskuterade hur AI förändrar deras branscher. Hållbarhetsfrågan flätades in i samtliga spår, från klimatomställning i byggsektorn till AI:s växande energibehov.

Plånboken i fokus

Bakom de stora geopolitiska frågorna lever det personliga. Vad får jag över i slutet av månaden? Hur påverkar förändringarna min familj?

Åtta nya lagar träder i kraft den 1 juli och påverkar hushållens ekonomi direkt. Bränsleskatten sänks tillfälligt med tre kronor per liter. Livsmedelsbutiker och apotek måste börja ta emot kontanter. Och barnomsorgsavgiften sänks.

Regeringens samlade stödpaket kan ge vissa familjer upp till 22 000 kronor mer i plånboken under 2026, enligt SEB:s beräkningar.

Skola, sjukvård och barnomsorg debatterades livligt, ofta med koppling till just plånboksfrågan. Vad kostar tryggheten, och vem betalar?

Sjökort för morgondagen

Almedalsveckan 2026 lämnar Visby med en tydlig känsla. Energin och framtidstron finns, men den blandas med en djupare oro. Sverige söker ett sjökort, en kurs framåt i en omvärld som förändras snabbare än politiken hinner formulera svar.

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Det kräver politiker som kan ena snarare än splittra. Som samarbetar mer och levererar bortom ord.

Båtarna i Visby hamn har sin navigeringsutrustning. Frågan är om politikerna har sina?