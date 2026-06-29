Almedalen söker sjökort i oroligt vatten

Almedalsveckan 2026 avslutades med rekordhetta och tunga frågor om försvar, AI och privatekonomi. Under ytan bubblar ett gemensamt tema: Hur behåller Sverige tryggheten när omvärlden förändras snabbare än politiken hinner svara?
Visby har kokat. Inte bara av den extrema värmen utan även av en intensitet i debatterna som präglat årets Almedalsvecka. Försvar och beredskap, AI:s genomslag i alla branscher, hållbarhet och den eviga frågan om vad som hamnar i plånboken har format veckans huvudspår.
Försvaret satte tonen
Säkerhetsfrågorna genomsyrade veckan från start till slut. En uppvisning med JAS och Black Hawk-helikoptrar underströk allvaret. Ridande poliser patrullerade gatorna och tryggheten på plats var påtaglig.
Bakgrunden är konkret. Bara veckor före Almedalen tvingades Gripenplan avvisa ryska stridsflygplan nära svenskt luftrum över Östersjön. Incidenten den 14 juni ledde till att beredskapen höjdes två gånger samma dag.
Ukraina lyftes i seminarierna som förebild för hur ett land kan enas i kris.
AI tränger in överallt
Det andra stora temat var artificiell intelligens. Inte som teknikfråga i ett sidoseminarium utan som en kraft som tränger in i alla verksamheter, från offentlig sektor till fastigheter och bygg.
Frågorna återkom i seminarium efter seminarium. Var hamnar informationen? Hur kan AI användas säkert? Och vad händer med arbetsmarknaden när automatiseringen accelererar?
Fastighetsbranschen och byggsektorn var starkt representerade i Visby och diskuterade hur AI förändrar deras branscher. Hållbarhetsfrågan flätades in i samtliga spår, från klimatomställning i byggsektorn till AI:s växande energibehov.
Plånboken i fokus
Bakom de stora geopolitiska frågorna lever det personliga. Vad får jag över i slutet av månaden? Hur påverkar förändringarna min familj?
Åtta nya lagar träder i kraft den 1 juli och påverkar hushållens ekonomi direkt. Bränsleskatten sänks tillfälligt med tre kronor per liter. Livsmedelsbutiker och apotek måste börja ta emot kontanter. Och barnomsorgsavgiften sänks.
Skola, sjukvård och barnomsorg debatterades livligt, ofta med koppling till just plånboksfrågan. Vad kostar tryggheten, och vem betalar?
Sjökort för morgondagen
Almedalsveckan 2026 lämnar Visby med en tydlig känsla. Energin och framtidstron finns, men den blandas med en djupare oro. Sverige söker ett sjökort, en kurs framåt i en omvärld som förändras snabbare än politiken hinner formulera svar.
Det kräver politiker som kan ena snarare än splittra. Som samarbetar mer och levererar bortom ord.
Båtarna i Visby hamn har sin navigeringsutrustning. Frågan är om politikerna har sina?