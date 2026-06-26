Futuristen: Bygg fängelse med simbassänger – simma dig till kortare straff

Vattenballett mot machokultur

En av de mer oväntade delarna i förslaget handlar om att ersätta fängelsernas styrketräningskultur med vattenballett.

Engeseth menar att styrketräning förstärker en machokultur på anstalterna. Vattenballett står för något helt annat och kan motverka den negativa dynamiken.

Han vill också att svenska landslagssimmare ska besöka anstalterna för att inspirera och dela kunskap.

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”Det här gör att simning skulle kunna bli den coolaste sporten i världen på sikt”, säger Engelseth.

Kameror ska verifiera varje simtur

För att systemet ska fungera föreslår Engelseth kameror i bassängerna, både ovanför och under vattenytan. Tekniken ska kunna identifiera varje simmare med hjälp av rörelsemönster och miljontals datapunkter.

På så sätt säkerställs att rätt person tillgodoräknas sina simturer.

Aktuellt i tider av längre straff

Engeseth kopplar förslaget till den politiska verkligheten. Med straffskärpningar och strafftider på upp till 14 år behövs nya sätt att ge fängelsetiden struktur och mening, menar han.

”Man behöver ge en helt annan struktur, en mening som gör att man stärker individen i både kropp och själ”, säger han.

På byggsidan finns kompetensen redan. Skanska, NCC och PEAB har erfarenhet av att bygga både fängelser och bassänger.

Huruvida någon politiker tar sig an idén återstår att se. Men udda förslag har en tendens att sätta igång samtal. Och det är trots allt det Almedalen är till för.

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