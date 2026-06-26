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Hemliga miljarder till svenska hitmakarna

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Futuristen: Bygg fängelse med simbassänger – simma dig till kortare straff

Stefan Engeseth ser en möjlighet i krocken. "Skulle man inte kunna slå ihop det här och bygga fängelser med simbassänger?" frågar han i ett videoinslag från Almedalen.

Kombinera fängelsebyggen med simbassänger och låt intagna simma sig till straffreduktion. Det är det udda förslaget som Stefan Engeseth lanserade under Almedalsveckan.

Titta på videosidan för en ren videoupplevelse.

Sverige investerar miljarder i nya fängelser. Samtidigt pumpas miljarder in i nya simhallar runt om i landet. Stefan Engeseth ser en möjlighet i krocken.

”Skulle man inte kunna slå ihop det här och bygga fängelser med simbassänger?” frågar han i ett videoinslag från Almedalen.

Fem mil i bassängen – en dag kortare straff

Förslaget är konkret. Den som sitter inne och simmar fem mil får en dag kortare strafftid. Ju mer simning, desto kortare tid bakom galler.

Tanken bygger på positiv psykologi. Den som sköter sig får simma mer, och den som simmar mer får kortare straff. En positiv spiral, menar Engeseth.

”Man får disciplin, man får motion, man får personer som får en struktur”, säger han.

Vattenballett mot machokultur

En av de mer oväntade delarna i förslaget handlar om att ersätta fängelsernas styrketräningskultur med vattenballett.

Engeseth menar att styrketräning förstärker en machokultur på anstalterna. Vattenballett står för något helt annat och kan motverka den negativa dynamiken.

Han vill också att svenska landslagssimmare ska besöka anstalterna för att inspirera och dela kunskap.

”Det här gör att simning skulle kunna bli den coolaste sporten i världen på sikt”, säger Engelseth.

Kameror ska verifiera varje simtur

För att systemet ska fungera föreslår Engelseth kameror i bassängerna, både ovanför och under vattenytan. Tekniken ska kunna identifiera varje simmare med hjälp av rörelsemönster och miljontals datapunkter.

På så sätt säkerställs att rätt person tillgodoräknas sina simturer.

Aktuellt i tider av längre straff

Engeseth kopplar förslaget till den politiska verkligheten. Med straffskärpningar och strafftider på upp till 14 år behövs nya sätt att ge fängelsetiden struktur och mening, menar han.

”Man behöver ge en helt annan struktur, en mening som gör att man stärker individen i både kropp och själ”, säger han.

På byggsidan finns kompetensen redan. Skanska, NCC och PEAB har erfarenhet av att bygga både fängelser och bassänger.

Huruvida någon politiker tar sig an idén återstår att se. Men udda förslag har en tendens att sätta igång samtal. Och det är trots allt det Almedalen är till för.

Mikael Gullström

Chefredaktör och ansvarig utgivare för Dagens PS och Realtid. Bevakar främst politik, världshändelser och makro. Har drivit Dagens PS sedan 2018.

Mikael Gullström

Chefredaktör och ansvarig utgivare för Dagens PS och Realtid. Bevakar främst politik, världshändelser och makro. Har drivit Dagens PS sedan 2018.

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