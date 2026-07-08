Thand Ringqvist: Livet som partiledare, jobben och jakten på sjätte procenten

Magdalena Andersson, den sannolika partnern

Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson är den mest sannolika samarbetspartnern, medger Thand Ringqvist. Men att peka ut henne som statsministerkandidat redan nu vägrar hon.

”Det är ett taktiskt drag, absolut. Vi har inte förhandlat någonting. Om vi inte kommer överens, ja, då går vi i opposition.”

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Hennes uppdrag är tydligt: göra Centern så starkt att Vänsterpartiet inte behövs för en majoritetsregering.

”Jag är orolig för Sverige om hon bildar majoritet med bara Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det skulle inte vara en bra politik för tillväxt och jobb.”

Jobben, jobben, jobben

Valrörelsens huvudbudskap lämnar inget utrymme för tvekan. Sverige har en halv miljon arbetslösa, hundratusen fler än när regeringen tillträdde. Och den grupp som växer snabbast är unga som lämnar universitet utan att hitta jobb.

Centerns recept är sänkta arbetsgivaravgifter. De tio första anställda i ett företag ska slippa avgiften helt. Samma sak för den som anställer en långtidsarbetslös eller erbjuder låga ingångslöner.

”Vi skattar ofta sådant som är dåligt. Att anställa någon är något bra. Det ska vi inte skatta”, säger Thand Ringqvist.

Sverige har EU:s dyraste arbetsgivaravgifter, och Centern vill dessutom göra de första 15 000 kronorna skattefria för alla löntagare.

Klimatet som skiljelinje

Näst efter jobben kommer klimatet. Thand Ringqvist hävdar att regeringen har ökat klimatutsläppen, och pekar på att Sverige skrotat klimatmål och satsat miljarder på bensin istället för omställning.

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”Vi har fattat att tillväxt är nödvändigt för att få ner utsläppen. 10 procent av utsläppen kommer från stålindustrin. Vi vill inte stoppa den tillväxten, vi vill ändra den.”

Skillnaden mot Miljöpartiet, menar hon, är att Centern förstår företagens roll. Klimat och näringsliv var också ett av Almedalens hetaste samtalsämnen i år.

Könsgapet oroar

En av de mer laddade frågorna handlar om det växande könsgapet i svensk politik. Om bara kvinnor fick rösta skulle dubbelt så många rösta rödgrönt. Om bara män fick rösta skulle högerblocket knappt nå majoritet.

”Om kvinnor och män har så olika uppfattning om hur landet bäst styrs, kan det bli väldigt problematiskt”, säger Thand Ringqvist. Hon pekar på sociala medier som en förklaring, där män och kvinnor lever i helt separata informationssfärer.

Från startup till partistämma

Thand Ringqvist gick in i politiken 2022, med en bakgrund i tech- och startupvärlden. Skillnaderna är påtagliga.

”I företag handlar det om att alla strävar mot ett och samma mål. I politiken bygger folk koalitioner internt. Det är mer list och ränksmideri.”

Hon beskriver en politisk kultur där misslyckanden ses som misstänkta snarare än lärorika, och där få politiker har erfarenhet av att leda utanför den politiska sfären. Riksdagen, konstaterar hon, är ”väldigt analog och gammaldags.”

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Men en sak tog hon med sig från näringslivet.

”Om jag inte kan rekrytera in de som är bättre än jag, då är jag en väldigt liten ledare.”

Det var logiken bakom att hämta Birgitta Ohlsson, tidigare profilerad liberal, till Centerpartiet. En rekrytering som hon säger väckt förvåning bland politiska kollegor.

”Inom politiken verkar många tycka att det är jättekonstigt att vilja omge sig med folk som är bättre än en själv.”

Plan B finns inte

Thand Ringqvist säger sig inte ha någon plan B. Lämnar hon politiken går hon tillbaka till företagandet.

”Det är jätteskönt. Det är inga problem.”

Men det scenariot verkar hon inte räkna med. Med valåret 2026 i full gång och Centern stadigt över riksdagsspärren handlar allt om att nå tillräckligt långt förbi den.

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