FMV tecknar miljardavtal om ledningsstödssystem

Det sjuåriga ramavtalet – värt 1,5 miljarder kronor – omfattar ”helhetslösningar med mjukvara, hårdvara och integrationstjänster som ger förbättrad situationsförståelse och ledningsförmåga”, skriver FMV.

Det ska möjliggöra samverkan inom Försvarsmakten och mellan Försvarsmakten och Natoallierade.

”Effektiva ledningssystem stärker förmågan att verka tillsammans mellan taktiskt samverkande enheter inom armén, flygvapnet och marinen samt Natoländer”, säger Rebecca Ihrfors, chef för område ledningssystem på FMV, i ett pressmeddelande.

Avtalet gäller från den 1 juli.