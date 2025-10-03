Strålande tider för bedragare – här är 40 nya

Finansinspektionen varnar för 40 nya aktörer som saknar tillstånd att erbjuda finansiella tjänster i Sverige.

Bakom namnen står bedragare som bland annat lurar konsumenter med falska lån och investeringar.

Dessa bedragare kontaktar sina kunder på olika sätt. En väg är via sociala medier med påstådda erbjudanden om investeringar, andra agerar genom att locka med lån utan kreditupplysning och riktar sig mot personer som inte får lån via traditionella banker.

Går inte att få tillbaka från bedragare

Erbjudandena framstår ofta som för bra för att vara sanna, vilket de också är, konstaterar FI.

När kunden väl betalat in avgifter eller gjort insättningar går pengarna inte att få tillbaka.

”De här aktörerna är bedragare som försöker lura konsumenter på pengar. I FI:s företagsregister kan du se vilka företag som har tillstånd och i vår varningslista hittar du de aktörer vi identifierat och varnar för. Mörkertalet är dock stort och som konsument behöver du vara vaksam”, säger FI:s konsumentskyddsekonom Moa Langemark.

