Strålande tider för bedragare – här är 40 nya

Allt fler bedragare agerar i Sverige, enligt FI
Moa Langemark och Finansinspektionen varnar nu för 40 nya finansiella bedragare och pekar på delvis nya metoder från kriminella aktörer. (Foto: Linus Sundahl-Djerf/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 03 okt. 2025Publicerad: 03 okt. 2025

Visst finns det tillväxtbranscher i Sverige. Finansinspektionen har 40 nya namn på den uppdaterade listan över finansiella bedragare.

Finansinspektionen varnar för 40 nya aktörer som saknar tillstånd att erbjuda finansiella tjänster i Sverige.

Bakom namnen står bedragare som bland annat lurar konsumenter med falska lån och investeringar.

Dessa bedragare kontaktar sina kunder på olika sätt. En väg är via sociala medier med påstådda erbjudanden om investeringar, andra agerar genom att locka med lån utan kreditupplysning och riktar sig mot personer som inte får lån via traditionella banker.

Går inte att få tillbaka från bedragare

Erbjudandena framstår ofta som för bra för att vara sanna, vilket de också är, konstaterar FI.

När kunden väl betalat in avgifter eller gjort insättningar går pengarna inte att få tillbaka.

”De här aktörerna är bedragare som försöker lura konsumenter på pengar. I FI:s företagsregister kan du se vilka företag som har tillstånd och i vår varningslista hittar du de aktörer vi identifierat och varnar för. Mörkertalet är dock stort och som konsument behöver du vara vaksam”, säger FI:s konsumentskyddsekonom Moa Langemark.

Malin Alpen, tf generaldirektör för Finansinspektionen som nu återigen varnar för en snabbt växande skara av finansiella bedragare i Sverige. (Foto: Anna Tärnhuvud/TT)
Ny typ av bedrägeri ökar

Finansinspektionen ser en ökning av så kallade ”recovery rooms”. Det är aktörer som påstår sig kunna hjälpa konsumenter att återfå pengar från tidigare bedrägerier, men i själva verket lurar sina kunder via ytterligare förskottsbetalningar.

Dessa aktörer utger sig ofta för att representera kända företag, myndigheter eller banker.

”Recovery rooms är bedrägeri på bedrägeri. Konsumenter luras att betala ännu mer pengar till bedragare vilket är särskilt hänsynslöst då många offer skäms över att ha blivit lurade och är måna att försöka ställa allt till rätta”, påpekar Moa Langemark.

Listan/Nya bedragarna FI varnar för

Fridhem Asset Management AB (clone)

Industria Försäkring (clone)

ITCS Trade (ITCS Capital Ltd)

Trojan Western International Bank (trojwesternonline.com)

Kurator Lån

Prevvault

Himmel-capital.com

Finoprise-gruppen.com

Finaver Direct Finance

Private Equity

Noelse Loan and Finance

First Credit Plus

Moj Finances

Broker GMBH

Sentlo Trade

Finaso

Delta Finance (clone)

Revolt 21

ElthoEquity

Fill Assets

CryptoStance

Vinst Corebit

Sicav.se/ Sofinans Sverige BA/sofinans.se/

DSM Band

Avast bank ltd

Alexia Capital

ADLAN Finance

Nordnexx.net/ Delport Financial Group Ltd (clone)

Flexi Finans

NTICB Financial, Inc

Elmstone union

AproBit Markets LTD

Yanseria

Quantiumax.com

NovasTrade

Snabb Fluxrad

Niovaultassets

Novaskypoint

Fluixis Finance

Vialån

(Källa: Finansinspektionen)

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

