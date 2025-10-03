Visst finns det tillväxtbranscher i Sverige. Finansinspektionen har 40 nya namn på den uppdaterade listan över finansiella bedragare.
Strålande tider för bedragare – här är 40 nya
Finansinspektionen varnar för 40 nya aktörer som saknar tillstånd att erbjuda finansiella tjänster i Sverige.
Bakom namnen står bedragare som bland annat lurar konsumenter med falska lån och investeringar.
Dessa bedragare kontaktar sina kunder på olika sätt. En väg är via sociala medier med påstådda erbjudanden om investeringar, andra agerar genom att locka med lån utan kreditupplysning och riktar sig mot personer som inte får lån via traditionella banker.
FI: Redan fler bluffbolag än under hela 2024. Dagens PS
Går inte att få tillbaka från bedragare
Erbjudandena framstår ofta som för bra för att vara sanna, vilket de också är, konstaterar FI.
När kunden väl betalat in avgifter eller gjort insättningar går pengarna inte att få tillbaka.
”De här aktörerna är bedragare som försöker lura konsumenter på pengar. I FI:s företagsregister kan du se vilka företag som har tillstånd och i vår varningslista hittar du de aktörer vi identifierat och varnar för. Mörkertalet är dock stort och som konsument behöver du vara vaksam”, säger FI:s konsumentskyddsekonom Moa Langemark.
Ny rapport: Så ska FI förhindra brott. Dagens PS
Ny typ av bedrägeri ökar
Finansinspektionen ser en ökning av så kallade ”recovery rooms”. Det är aktörer som påstår sig kunna hjälpa konsumenter att återfå pengar från tidigare bedrägerier, men i själva verket lurar sina kunder via ytterligare förskottsbetalningar.
Dessa aktörer utger sig ofta för att representera kända företag, myndigheter eller banker.
”Recovery rooms är bedrägeri på bedrägeri. Konsumenter luras att betala ännu mer pengar till bedragare vilket är särskilt hänsynslöst då många offer skäms över att ha blivit lurade och är måna att försöka ställa allt till rätta”, påpekar Moa Langemark.
Listan/Nya bedragarna FI varnar för
Fridhem Asset Management AB (clone)
Industria Försäkring (clone)
ITCS Trade (ITCS Capital Ltd)
Trojan Western International Bank (trojwesternonline.com)
Kurator Lån
Prevvault
Himmel-capital.com
Finoprise-gruppen.com
Finaver Direct Finance
Private Equity
Noelse Loan and Finance
First Credit Plus
Moj Finances
Broker GMBH
Sentlo Trade
Finaso
Delta Finance (clone)
Revolt 21
ElthoEquity
Fill Assets
CryptoStance
Vinst Corebit
Sicav.se/ Sofinans Sverige BA/sofinans.se/
DSM Band
Avast bank ltd
Alexia Capital
ADLAN Finance
Nordnexx.net/ Delport Financial Group Ltd (clone)
Flexi Finans
NTICB Financial, Inc
Elmstone union
AproBit Markets LTD
Yanseria
Quantiumax.com
NovasTrade
Snabb Fluxrad
Niovaultassets
Novaskypoint
Fluixis Finance
Vialån
(Källa: Finansinspektionen)
Nya regler mot penningtvätt kan hindra kontroll. Dagens PS
