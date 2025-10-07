Finansinspektionen: Skärp er, banker

Att inte inneha ett betalkonto Formulärets överkant

innebär stora problem i vardagen. Bankerna behöver fortsätta förbättringsarbetet för att konsumenters tillgång till bankkonto inte ska begränsas mer än nödvändigt, skriver Finansinspektionen i en ny rapport.

FI har granskat hur Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank hanterat sin skyldighet att erbjuda konsumenter ett betalkonto under 2023 och 2024.

Av granskningen framgår att bankerna ökat sitt fokus på dessa frågor men att problemet fortsatt är stort. Bankerna behöver prioritera frågan, menar FI.

”Förutsättning för ekonomiskt liv”

”Ett betalkonto är en förutsättning för att kunna ta emot lön eller bidrag, betala räkningar och delta i vardagens ekonomiska liv. Utan konto riskerar du att hamna utanför både det finansiella systemet och samhället i stort”, konstaterar Mithra Sundberg, avdelningschef för betaltillsyn hos FI.

”Vi förväntar oss att bankerna fortsätter att utveckla sitt arbete för att säkerställa att konsumenters rätt till betalkonto inte begränsas mer än nödvändigt”, tillägger hon.

Finansinspektionen skriver i en ny rapport att bankerna behöver göra mer för att personer inte ska ställas utan betalkonto. (Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/TT)