Finansinspektionen: Skärp er, banker

FI kritiserar banker som ställer personer utan betalkonto
Många banker att välja på, men inte för den som nekas betalkonto och ställs utanför normalt ekonomiskt liv, något Finansinspektionen kritiserar. (Foto: Jessica Gow/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 07 okt. 2025Publicerad: 07 okt. 2025

Det är stora problem att klara sig utan ett betalkonto. Nu behöver bankerna skärpa sig så att inte fler drabbas, menar Finansinspektionen.

Att inte inneha ett betalkonto

innebär stora problem i vardagen. Bankerna behöver fortsätta förbättringsarbetet för att konsumenters tillgång till bankkonto inte ska begränsas mer än nödvändigt, skriver Finansinspektionen i en ny rapport.

FI har granskat hur Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank hanterat sin skyldighet att erbjuda konsumenter ett betalkonto under 2023 och 2024.

Av granskningen framgår att bankerna ökat sitt fokus på dessa frågor men att problemet fortsatt är stort. Bankerna behöver prioritera frågan, menar FI.

”Förutsättning för ekonomiskt liv”

”Ett betalkonto är en förutsättning för att kunna ta emot lön eller bidrag, betala räkningar och delta i vardagens ekonomiska liv. Utan konto riskerar du att hamna utanför både det finansiella systemet och samhället i stort”, konstaterar Mithra Sundberg, avdelningschef för betaltillsyn hos FI.

”Vi förväntar oss att bankerna fortsätter att utveckla sitt arbete för att säkerställa att konsumenters rätt till betalkonto inte begränsas mer än nödvändigt”, tillägger hon.

Finansinspektionen skriver i en ny rapport att bankerna behöver göra mer för att personer inte ska ställas utan betalkonto. (Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/TT)
Skyldiga att erbjuda

Banker är skyldiga att erbjuda konsumenter betalkonto med grundläggande funktioner. Samtidigt har de ett ansvar att motverka att banken utnyttjas för penningtvätt eller annan kriminell verksamhet.

FI menar att om det finns en förhöjd risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism bör banker pröva alternativa åtgärder för att minska riskerna.

”Får hitta alternativ”

”I bankernas uppdrag ligger att balansera dessa båda skyldigheter på ett sätt så att konsumenter inte drabbas i onödan. Bankerna bör alltid pröva alternativa lösningar innan de väljer att neka eller avsluta ett konto”, understryker Mithra Sundberg som har förslag på åtgärder.

”Det kan till exempel vara att erbjuda ett konto med begränsning för belopp och tjänster eller skärpa övervakningen av transaktioner”, exemplifierar hon.

FI anser att en skyldighet i lag bör införas som innebär att bankerna i varje enskilt fall ska pröva om alternativa åtgärder till avslutande av konto är lämpliga, liksom att besluten ska dokumenteras tydligt.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

