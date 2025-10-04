Var försiktig när du säljer ditt guld

När man som privatperson säljer något, exempelvis guld, till ett företag gäller inte konsumentlagstiftningen utan det är avtalsvillkoren mellan säljare och köpare som gäller.

Eftersom det råder fri prissättning i Sverige kan ett företag erbjuda hur mycket, eller hur lite, de vill för att köpa in guld.

Acceptera eller ej

Och sen är det upp till dig som konsument att bestämma dig för om det är något som du vill acceptera eller inte, säger Daniel Bernspång, vägledare på Konsumentverket.

Att konsumentlagstiftningen inte gäller innebär också att eventuella tvister mellan säljare och köpare inte kan avgöras av Allmänna reklamationsnämnden (ARN) utan måste avgöras i domstol.

I och med att det inte blir konsumentförhållande så är det ju så att om något går fel och du måste få saken prövad, så är det domstol som gäller för en sån prövning, säger Daniel Bernspång.

Fler anmäler

Allt fler guldsäljare anmäler guldförsäljningar som inte gått som de tänkt sig till Konsumentverket, vilket myndigheten också uppmuntrar. Det kommer inte att hjälpa i det enskilda ärendet men kan ligga till grund för granskning av problematiska företag.

Om vi får in anmälningar som tyder på att det finns ett stort konsumentproblem med ett visst företag kan det leda till ett tillsynsärende. Och tillsynsärende kan i sin tur leda till till exempel ett förbudsföreläggande och vite men det kommer inte att hjälpa den enskilda personen utan då är det domstol som gäller.

