Med tre startade gruvor och många fler projekt i sin pipeline är Endomines del av en ny nordisk jakt på guld – bara några mil från den ryska gränsen.
Nordiskt guld för miljarder – ett par mil från ryska gränsen
“Jag tror på guld. Här finns en enorm potential som ännu inte har utnyttjats. Vi hittar nya lovande fyndigheter hela tiden”, säger gruvbolaget Endomines vd Kari Vyhtinen till Yle.
Han tror på guld som ska bringa in flera miljarder euro. Allt som krävs är fortsatt envis och framgångsrik prospektering. Inom fem år ska man ha flerfaldigat sin produktion och på längre sikt vill man bli en betydande global guldproducent.
Guldrikt område i östra Finland
Endomines är inriktade på ett område som kallas “den Karelska guldlinjen”. Ett 40 kilometer långt område i Ilomants grönstensbälte. Några av världens mest kända guldfyndigheter i Australien, Kanada och Sydafrika finns i liknande grönstensbälten, skriver Yle.
Det är ett område som undersökts för sitt guld sedan 90-talet. Enligt Bo Långbacka, specialsakkunnig vid Geologiska forskningscentralen GTK, är den Finlands berggrund jämförbar med malmområden i Kanada och Australien.
Han menar att Finland ur den synvinkeln har Europas bästa förutsättningar för guldutvinning.
Små aktörer med större ambitioner
Sverige är EU:s största guldproducent. Störst är grannlandet Finland, som står för omkring 0,3 procent av världens produktion. Nu växlar båda länderna upp sin guldproduktion. Om allt går vägen kan de få betydligt större globala marknadsandelar.
Världens största guldproducenter hittas utanför EU. Kina, Australien och Ryssland leder ligan. Men konkurrensen från bland annat sydamerikanska länder ökar.
Lovande för svenskt guld
I Sverige har flertalet guldgruvor tagit form på sistone. Fäbotjärn utanför Lyksele är redan på god väg mot lönsamhet och ägarna tror att den kommer att ge guld för över en miljard.
Samtidigt gör andra prospektörer fina fynd i Storuman, med porrprover som fått bolagets geologer att häpna. I en intervju med Dagens PS säger vd:n för Lappland Guldprospektering att:
”Det är inte alls osannolikt att vi kommer att vara Sveriges största guldgruva om det här går vägen”, säger han till Dagens PS.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
