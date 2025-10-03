Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans
Råvaror

Nordiskt guld för miljarder – ett par mil från ryska gränsen

Guld i östra Finland
Norden har blivit något av en hotspot för guld. I både Sverige och Finland hittas stora fynd. Ett lovande guldbälte ligger bara ett par mil från den ryska gränsen. (Kollage: Canva)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 03 okt. 2025Publicerad: 03 okt. 2025

Med tre startade gruvor och många fler projekt i sin pipeline är Endomines del av en ny nordisk jakt på guld – bara några mil från den ryska gränsen.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

“Jag tror på guld. Här finns en enorm potential som ännu inte har utnyttjats. Vi hittar nya lovande fyndigheter hela tiden”, säger gruvbolaget Endomines vd Kari Vyhtinen till Yle.

Han tror på guld som ska bringa in flera miljarder euro. Allt som krävs är fortsatt envis och framgångsrik prospektering. Inom fem år ska man ha flerfaldigat sin produktion och på längre sikt vill man bli en betydande global guldproducent.

ANNONS

Guldrikt område i östra Finland

Endomines är inriktade på ett område som kallas “den Karelska guldlinjen”. Ett 40 kilometer långt område i Ilomants grönstensbälte. Några av världens mest kända guldfyndigheter i Australien, Kanada och Sydafrika finns i liknande grönstensbälten, skriver Yle.

Det är ett område som undersökts för sitt guld sedan 90-talet. Enligt Bo Långbacka, specialsakkunnig vid Geologiska forskningscentralen GTK, är den Finlands berggrund jämförbar med malmområden i Kanada och Australien.

Han menar att Finland ur den synvinkeln har Europas bästa förutsättningar för guldutvinning.

Små aktörer med större ambitioner

Sverige är EU:s största guldproducent. Störst är grannlandet Finland, som står för omkring 0,3 procent av världens produktion. Nu växlar båda länderna upp sin guldproduktion. Om allt går vägen kan de få betydligt större globala marknadsandelar.

Världens största guldproducenter hittas utanför EU. Kina, Australien och Ryssland leder ligan. Men konkurrensen från bland annat sydamerikanska länder ökar.

ANNONS

Lovande för svenskt guld

I Sverige har flertalet guldgruvor tagit form på sistone. Fäbotjärn utanför Lyksele är redan på god väg mot lönsamhet och ägarna tror att den kommer att ge guld för över en miljard.

Synligt guld i borrproverna
Borrproverna från Stortjärnhobben överraskade prospektörerna med guld som var synligt med blotta ögat. (Bild: Lappland Guldprospektering AB)

Samtidigt gör andra prospektörer fina fynd i Storuman, med porrprover som fått bolagets geologer att häpna. I en intervju med Dagens PS säger vd:n för Lappland Guldprospektering att:

”Det är inte alls osannolikt att vi kommer att vara Sveriges största guldgruva om det här går vägen”, säger han till Dagens PS.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
FinlandGruvbolagGuldSverige
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

ANNONS
Verisure hemlarm för bara 2990 kr

Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS