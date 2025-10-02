Goldman Sachs höjer blicken för guldet efter oväntat starkt intresse från privata investerare. Banken ser nu större uppsida än nedåtrisk i sin prognos.
Guldpriset kan fortfarande ha mer att ge
Guldets rekordrally kan komma att fortsätta ett tag till.
Goldman Sachs, som länge varit positiva till ädelmetallen, meddelar nu att det finns utrymme för guldet att klättra ännu högre än bankens tidigare prognoser på 4 000 dollar per uns vid halvårsskiftet 2026 och 4 300 dollar vid årets slut, skriver Bloomberg.
Anledningen är oväntat starka inflöden till börshandlade fonder med ädelmetaller, som överträffat bankens tidigare modeller. Enligt analytikerna utgör potentialen för privata investerare att diversifiera in i guld en “stor uppsiderisk”.
Privata investerare kan driva priset på guld
För en månad sedan konstaterade Goldman Sachs att guldpriset kan närma sig 5 000 dollar per uns om bara 1 procent av den privatägda amerikanska statsobligationsmarknaden skulle omvandlas till guldinvesteringar.
Guldet har stigit 12 procent sedan den 29 augusti och brutit sig loss från det handelsintervall på 3 200-3 450 dollar där det befann sig under stora delar av andra och tredje kvartalet.
Centralbanker återvänder efter sommarpaus
En katalysator bakom den senaste uppgången är att centralbanker kan ha återupptagit sina guldköp efter en säsongsbetonad sommaravmattning, enligt analytikerna. Spekulativa positioner förklarar endast en liten del av det senaste genombrottet.
Centralbankerna köpte mindre guld i juli än under en genomsnittlig månad i år, enligt Goldman Sachs. Centralbanker har köpt 64 ton guld per månad i år, vilket är lägre än Goldman Sachs Researchs prognos på 80 ton per månad.
”Detta överensstämmer med säsongsmönstret. Centralbankernas köp tenderar att avta under sommaren och öka igen från september”, säger Lina Thomas, analytiker på Goldman Sachs.
Guldet handlades runt 3 865 dollar per uns på torsdagen, efter fem dagars rally med flera nya rekord. Uppgången kom då den amerikanska regeringskrisen förstärkte den ekonomiska oron och pressen på dollarn.
Guld har varit en av de starkast presterande råvarorna under året med en uppgång på nästan 50 procent, och har passerat det inflationsjusterade rekordet från 1980. Uppgången drivs av centralbankers samordnade köp och Federal Reserves räntesänkningar.
