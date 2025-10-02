Guldpriset kan fortfarande ha mer att ge

Guldets rekordrally kan komma att fortsätta ett tag till.

Goldman Sachs, som länge varit positiva till ädelmetallen, meddelar nu att det finns utrymme för guldet att klättra ännu högre än bankens tidigare prognoser på 4 000 dollar per uns vid halvårsskiftet 2026 och 4 300 dollar vid årets slut, skriver Bloomberg.

Anledningen är oväntat starka inflöden till börshandlade fonder med ädelmetaller, som överträffat bankens tidigare modeller. Enligt analytikerna utgör potentialen för privata investerare att diversifiera in i guld en “stor uppsiderisk”.

Privata investerare kan driva priset på guld

För en månad sedan konstaterade Goldman Sachs att guldpriset kan närma sig 5 000 dollar per uns om bara 1 procent av den privatägda amerikanska statsobligationsmarknaden skulle omvandlas till guldinvesteringar.

Guldet har stigit 12 procent sedan den 29 augusti och brutit sig loss från det handelsintervall på 3 200-3 450 dollar där det befann sig under stora delar av andra och tredje kvartalet.

Priset på guld fortsätter att öka i oroliga tider.(Foto: Trading Economics)