Ny fondlag kan förändra svenskarnas sparande – om en månad

Trots att svenskarna slagit rekord i fondsparande lyser just ETF-boomen med sin frånvaro i Sverige.

Enligt en avhandling som släpptes i maj kan orsaken delvis vara att ETF:er helt enkelt är strukturellt missgynnade i Sverige. Hela det svenska sparsystemet är redan byggt kring traditionella fonder och idag finns det bara 44 ETF:er i Sverige, om även sidolistade fonder räknas in.

Men nu börjar något hända.

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Fler svenskar kikar mot ETF:er

I vintras visade BlackRocks stora investerarstudie att hundratusentals svenska sparare är redo att göra sin första investering i den snabbväxande sparformen.

Dessutom har ETF-intresset vuxit med 30 procent hos Nordnet och hela 50 procent hos Avanza under det senaste året.

”Vi kan konstatera att intresset för ETF:er har ökat kraftfullt bland våra kunder”, säger Nordnets sparekonom Carl-Henrik Söderberg till Dagens Industri.

Framöver kan intresset dessutom öka ännu mer.

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