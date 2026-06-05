ETF:er har redan tagit världen med storm. I Sverige har småspararna däremot hållit sig mer avvaktande. Nu kan en ny lagändring göra att de börshandlade fonderna får sitt riktiga genombrott även här.
Ny fondlag kan förändra svenskarnas sparande – om en månad
ETF står för Exchange Traded Fund och är en börshandlad fond. Till skillnad från en vanlig fond, som normalt prissätts en gång per dag, kan en ETF köpas och säljas i realtid på börsen.
Trots att svenskarna slagit rekord i fondsparande lyser just ETF-boomen med sin frånvaro i Sverige.
Enligt en avhandling som släpptes i maj kan orsaken delvis vara att ETF:er helt enkelt är strukturellt missgynnade i Sverige. Hela det svenska sparsystemet är redan byggt kring traditionella fonder och idag finns det bara 44 ETF:er i Sverige, om även sidolistade fonder räknas in.
Men nu börjar något hända.
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Fler svenskar kikar mot ETF:er
I vintras visade BlackRocks stora investerarstudie att hundratusentals svenska sparare är redo att göra sin första investering i den snabbväxande sparformen.
Dessutom har ETF-intresset vuxit med 30 procent hos Nordnet och hela 50 procent hos Avanza under det senaste året.
”Vi kan konstatera att intresset för ETF:er har ökat kraftfullt bland våra kunder”, säger Nordnets sparekonom Carl-Henrik Söderberg till Dagens Industri.
Framöver kan intresset dessutom öka ännu mer.
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Ny lag kan öppna dörren
Den 1 juli 2026 träder en ny lagstiftning i kraft. Den innebär bland annat att fondbolag inte längre behöver välja mellan att lansera en vanlig fond eller en ETF. I stället kan samma fond erbjudas i båda formerna.
Det kan göra det lättare för fler aktörer att ta sig in på den svenska marknaden.
”Jag tror också att det är en bidragande faktor till att intresset växer i Sverige just nu och kommer fortsätta göra det”, säger JP Morgans nordiska ETF-chef Erkki Rusi till DI, och får medhåll från Carl-Henrik Lindberg, chef för Handelsbankens ETF-verksamhet:
”Det pratas betydligt mer om ETF nu än bara för ett år sedan. Det kan delvis förklaras med den nya lagstiftningen. Samtidigt ser vi hur nätmäklarna växer, och ett ökat intresse från småsparare. Så vi tror att det är på väg att hända i Sverige också”.
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