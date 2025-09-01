En ny studie väcker frågor om havens toppredatorer. Forskarna har upptäckt förändringar hos hajar i en ny studie.
Forskarnas upptäckt: Hajarna förändras
Hajar har funnits i omkring 450 miljoner år och överlevde till och med katastrofen som utplånade dinosaurierna.
Men nu visar en ny studie att de kan påverkas av förändrade förhållanden i haven.
Ny hajstudie
Hajarnas tänder är bland de mest fascinerande redskap som finns i naturen. De är vassa, byts ut kontinuerligt och är formade för olika typer av föda. En haj kan få tusentals nya tänder under sitt liv, ordnade i flera rader där nya hela tiden växer fram.
Vissa arter har sågtandade tänder för att slita isär byten, medan andra har platta tänder för att krossa hårda skal.
Det är dessa strukturer som nu står i centrum för en studie från Heinrich Heine Universität Düsseldorf, publicerad i tidskriften “Frontiers in Marine Science”. Forskare har undersökt hur tänder från mindre svartfenad revhaj reagerar på olika miljöförhållanden.
Totalt analyserades över 600 tänder, varav sexton placerades i två vattentankar med olika pH-värden under åtta veckor. Trettiosex tänder användes som kontroll, skriver Illustrerad Vetenskap.
Tänderna skadas
Resultaten visade tydliga förändringar. Tänderna i den surare miljön fick mikroskopiska sprickor, små håligheter och slitage på de sågtandade kanterna som hajarna använder för att slita isär bytesdjur. På bilderna såg de dessutom större ut, men det berodde på ojämnheter i ytan snarare än tillväxt.
”Hajtänder, trots att de består av mycket mineraliserade fosfater, är ändå sårbara för nedbrytning under framtida scenarier med försurning av haven. De är högt utvecklade vapen byggda för att skära kött, inte för att stå emot havssyra. Våra resultat visar hur sårbara även naturens skarpaste vapen kan vara”, chefsforskaren Maximilian Baum i pressmeddelandet från Frontiers.
Forskarna menar att förändringarna kan bli särskilt problematiska för arter som har högt energibehov och långsam förnyelse av tänder. För dessa hajar kan försvagade tänder innebära en större belastning.
Hajarnas tänder är deras händer
Att något händer med hajarnas tänder får också betydelse på andra sätt. Fiskejournalen skriver att ”Tänderna är hajarnas händer”.
Eftersom hajar saknar händer och deras hud inte är särskilt känslig använder de sina munnar och tänder för att undersöka föremål. Tänderna sitter löst i käken och kan vicka tio grader åt varje håll. De är dessutom kopplade till nerver som gör att hajen kan uppfatta detaljerad information om objekt den möter för första gången.
Den nya studien visar att förändringar i havsmiljön kan försvaga dessa strukturer. Baum sammanfattar resultaten med att klimatförändringarnas effekter fortplantar sig genom hela näringskedjor och ekosystem.
”Det är en påminnelse om att klimatförändringarnas inverkan smittar av sig på hela näringskedjor och ekosystem”, säger han.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
