Forskarnas upptäckt: Hajarna förändras

Hajar har funnits i omkring 450 miljoner år och överlevde till och med katastrofen som utplånade dinosaurierna.

Men nu visar en ny studie att de kan påverkas av förändrade förhållanden i haven.

Ny hajstudie

Hajarnas tänder är bland de mest fascinerande redskap som finns i naturen. De är vassa, byts ut kontinuerligt och är formade för olika typer av föda. En haj kan få tusentals nya tänder under sitt liv, ordnade i flera rader där nya hela tiden växer fram.

Vissa arter har sågtandade tänder för att slita isär byten, medan andra har platta tänder för att krossa hårda skal.

Det är dessa strukturer som nu står i centrum för en studie från Heinrich Heine Universität Düsseldorf, publicerad i tidskriften “Frontiers in Marine Science”. Forskare har undersökt hur tänder från mindre svartfenad revhaj reagerar på olika miljöförhållanden.

Totalt analyserades över 600 tänder, varav sexton placerades i två vattentankar med olika pH-värden under åtta veckor. Trettiosex tänder användes som kontroll, skriver Illustrerad Vetenskap.