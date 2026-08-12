Vanliga studentmissen: Måste ha egen försäkring

Många viktiga delar

Det här är en försäkring kan ge ersättning vid till exempel brand, vattenskador och inbrott. Den innehåller även viktiga delar som reseskydd, ansvarsskydd och rättsskydd, som kan ge ekonomiskt skydd vid exempelvis resor, skadeståndskrav eller juridiska tvister, sammanfattar Konsumenternas försäkringsbyrå.

Svenska soldaterna byggde drönaren de själva saknat. Dagens PS

ANNONS

”Viktigaste skyddet”

”För studenter är hemförsäkringen det allra viktigaste försäkringsskyddet. Den kan kännas som en onödig utgift, men kan täcka kostnader som annars blir mycket höga”, understryker Gustav Jonsson.

Listan/ Fem checkpunkter för studenter

* Skaffa en hemförsäkring direkt när du flyttar hemifrån.

* Jämför olika hemförsäkringar. Många försäkringsbolag erbjuder särskilda hemförsäkringar för studenter.

* Kontrollera om du har en barn- och ungdomsförsäkring.

* Teckna även ett bostadsrättstillägg vid flytt till bostadsrätt.

* Undvik dyra produktförsäkringar. Satsa hellre på en hemförsäkring med allrisk (drulleförsäkring) som skyddar alla dina saker.

(Källa: Konsumenternas försäkringsbyrå)

ANNONS

Hållbarhet – inte lika viktigt för unga – Dagens PS