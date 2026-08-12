Det är ett vanligt missförstånd och drabbar många studenter. De tror att de omfattas av föräldrarnas hemförsäkring.
Vanliga studentmissen: Måste ha egen försäkring
Många unga tror att de fortfarande omfattas av sina föräldrars hemförsäkring när de flyttar hemifrån.
Så är det inte. Normalt upphör skyddet i samma ögonblick de flyttar till ett eget boende, påpekar Konsumenternas försäkringsbyrå.
Det här är aktuellt när nu höstterminen närmar sig. Alla de tiotusentals studenter som flyttar hemifrån i samband med terminsstarten behöver i allmänhet teckna en egen hemförsäkring.
Student avstängd: ”Skrev för bra”. Dagens PS
”Ser att studenter missar”
”Vi ser att studenter missar att teckna en egen hemförsäkring när de flyttar hemifrån. Det kan få stora ekonomiska konsekvenser om något händer”, påpekar Gustav Jonsson, jurist och försäkringsspecialist hos Konsumenternas försäkringsbyrå.
När man flyttar hemifrån till ett eget boende omfattas man i regel inte längre av föräldrarnas hemförsäkring. Då behövs en egen försäkring – även för den som hyr i andra hand eller bor inneboende.
Snabbt utför för snabbmat: Låga priser räcker inte. Dagens PS
Många viktiga delar
Det här är en försäkring kan ge ersättning vid till exempel brand, vattenskador och inbrott. Den innehåller även viktiga delar som reseskydd, ansvarsskydd och rättsskydd, som kan ge ekonomiskt skydd vid exempelvis resor, skadeståndskrav eller juridiska tvister, sammanfattar Konsumenternas försäkringsbyrå.
Svenska soldaterna byggde drönaren de själva saknat. Dagens PS
”Viktigaste skyddet”
”För studenter är hemförsäkringen det allra viktigaste försäkringsskyddet. Den kan kännas som en onödig utgift, men kan täcka kostnader som annars blir mycket höga”, understryker Gustav Jonsson.
Listan/ Fem checkpunkter för studenter
* Skaffa en hemförsäkring direkt när du flyttar hemifrån.
* Jämför olika hemförsäkringar. Många försäkringsbolag erbjuder särskilda hemförsäkringar för studenter.
* Kontrollera om du har en barn- och ungdomsförsäkring.
* Teckna även ett bostadsrättstillägg vid flytt till bostadsrätt.
* Undvik dyra produktförsäkringar. Satsa hellre på en hemförsäkring med allrisk (drulleförsäkring) som skyddar alla dina saker.
(Källa: Konsumenternas försäkringsbyrå)