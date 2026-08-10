Kolla byrålådan – då kan du köpa en egen ö

Kolla byrålådan – dina mynt kan vara värda en förmögenhet

Vidare till småpengar som kan visa sig vara allt annat än små.

Gamla mynt ligger ofta bortglömda i lådor, burkar och arvegods. I sällsynta fall kan de vara värda betydligt mer än siffran som står på dem.

Det är inte nödvändigtvis åldern på dina mynt som avgör. Enligt Roberto Delzanno, sekreterare i Svenska mynthandlares förening, är efterfrågan och myntets skick ofta viktigare.

Även sällsynthet, material och präglingsfel kan höja värdet. Det kan exempelvis handla om dubbla avtryck, sprickor, felvända motiv eller att fel material har använts.

Ett brittiskt 50-pencemynt från Kew Gardens präglades bara i 210 000 exemplar. Ett cirkulerat exemplar såldes 2025 för 115 pund – 230 gånger det nominella värdet.

Den som tror sig ha hittat något värdefullt bör dock inte stirra sig blind på höga annonspriser på nätet. Det verkliga värdet visar sig först när någon faktiskt är beredd att betala.

Mer om detta: Kolla byrålådan – då kan mynten vara värda en förmögenhet. Dagens PS

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Skick, sällsynthet och präglingsfel kan avgöra om myntet är värdefullt (Foto: Petros Giannakouris/AP/TT)

Jättearvet håller på att krympa

I veckan har vi också skrivit om det kommande jättearvet.

Millennials i USA har länge pekats ut som vinnare i historiens största förmögenhetsöverföring. Babyboomgenerationen sitter på tillgångar värda omkring 93 biljoner dollar.

Många räknar också med pengarna. Hela 59 procent av amerikanska millennials beskriver det väntade arvet som ”mycket viktigt” eller ”avgörande” för deras långsiktiga ekonomiska säkerhet.

Men bara omkring 36 biljoner dollar av de 93 väntas nå barnen under de kommande 20 åren. Det motsvarar ungefär 39 cent av varje dollar.

Resten riskerar att ätas upp av levnadskostnader, skulder, skatter och framför allt vård och äldreomsorg.

För barnen kan smällen komma från två håll. Föräldrarnas besparingar minskar samtidigt som de själva får lägga mer tid och pengar på omsorgen.

Läs mer här: De väntade på ett jättearv – nu försvinner pengarna. Dagens PS

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Här semestrar du billigast i Europa

Vidare till semester.

Post Office Travel Money och resebolaget TUI har jämfört priserna på 22 populära badorter i Europa.

Billigast 2026 är Algarve i Portugal.

Jämförelsen bygger på tio vanliga semesterutgifter, däribland kaffe, öl, läsk, vin, solkräm, barnmåltider, lunch för två vuxna och en trerättersmiddag för en familj.

Hela korgen kostar 139,65 pund i Algarve, motsvarande drygt 1 800 kronor. Priserna har dessutom sjunkit med 2,7 procent sedan förra sommaren.

På andra plats kommer Sunny Beach i Bulgarien, följt av spanska Lanzarote.

Spanien dominerar överlag topplistan och står för sex av de tio billigaste resmålen.

Dyrast i undersökningen är Sorrento i Italien.

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Läs vidare här: Här är Europas billigaste resmål – priset: 1 800 kronor. Dagens PS

Experten: Använd pengarna nu

Vi avslutar veckan med en uppmaning till dem som kanske håller lite för hårt i plånboken.

Svenska arv blir allt större, men pengarna kommer ofta sent. Den genomsnittliga arvtagaren är 55 år och har då vanligtvis redan tagit sig igenom livets dyraste perioder.

Samtidigt möter sparpsykologen Niklas Laninge många äldre som oroar sig för att pengarna ska ta slut. Det kan få dem att spara betydligt mer än de egentligen behöver.

Resultatet blir ibland ett stort arv till vuxna barn som hellre hade velat använda en del av pengarna tillsammans med sina föräldrar.

”Arvet är ofta större än arvtagarna ens hade kunnat drömma om, men de säger alltid att de hellre skulle ha spenderat pengarna tillsammans med mamma och pappa än att få en klumpsumma som de egentligen inte behöver när de är 55-60 år gamla”, säger Laninge.

Samma tanke ligger bakom filosofin Die With Zero. Pengar ska inte bara samlas på hög, utan användas när de kan göra störst skillnad – exempelvis till resor, gemensamma upplevelser eller hjälp till barnen tidigare i livet.

”Det finns ingen vits med att dö rikast på kyrkogården”.

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Mer om detta: Många sparar för mycket – experten: Använd pengarna nu. Dagens PS

Läs också: Ny bankbluff sprids – så luras offren att ge bort sina uppgifter. Realtid

Läs även: Var tredje har fått ändra semesterplanerna – ekonomin satte stopp. E55