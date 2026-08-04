En egen ö behöver inte kosta en förmögenhet. Utanför Irlands sydvästra kust säljs nu två sammanhängande öar med en liten stenstuga – och sex bofasta getter.
Egen ö med sex getter till salu – kostar mindre än en svensk villa
För den som tröttnat på grannar, trafik och fullbokade badstränder finns nu ett ovanligt alternativ.
Goat Island utanför byn Schull i grevskapet Cork har lagts ut till försäljning för 275 000 euro, motsvarande omkring 3 miljoner kronor.
Det är drygt en miljon mindre än medelpriset för en svensk villa, som ligger på 4 193 000 kronor.
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Två öar på köpet
Trots namnet handlar det egentligen inte bara om en ö. Fastigheten består av Great Goat och Little Goat, som binds samman av en smal landremsa.
Tillsammans omfattar de motsvarande drygt 15 hektar.
På öarna väntar grönskande landskap, klippor, vilda blommor och utsikt över havet och de omkringliggande öarna. Mellan de två öarna finns dessutom en avskild sandstrand.
Den detaljen kommer dock med en hake: stranden går enligt bostadsannonsen inte att nå direkt från någon av öarna.
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Stuga och getter ingår
På Great Goat står en liten stenstuga med ett enda rum. Där ska en ensam man tidigare ha bott.
Stugan har stenväggar, en inbyggd eldstad, skorsten och ett korrugerat plåttak. På den mindre ön finns även en gammal sjömarkering som tidigare visade seglare att det fanns skydd i närheten.
Några moderna bekvämligheter är däremot inte utlovade. Ön nås med båt och besökare får ta sig upp från vattnet via en plan klipphäll.
Den nya ägaren blir inte heller helt ensam. På marken bor fortfarande sex getter, som också har gett ön dess namn.
Kan bli turistmål
Enligt The Irish Sun skulle platsen kunna användas för vandringsleder, båtturer eller ett annorlunda bed and breakfast.
Det lär dock krävas både tid och pengar för att omvandla den karga ön till ett bekvämt semesterboende.
För den som framför allt drömmer om lugn och avskildhet är erbjudandet svårare att slå. Här får köparen två öar, en egen stuga och sex getter – för mindre än vad en genomsnittlig svensk villa kostar.
Här hittar du annonsen.
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