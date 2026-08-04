Egen ö med sex getter till salu – kostar mindre än en svensk villa

Stuga och getter ingår

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På Great Goat står en liten stenstuga med ett enda rum. Där ska en ensam man tidigare ha bott.

Stugan har stenväggar, en inbyggd eldstad, skorsten och ett korrugerat plåttak. På den mindre ön finns även en gammal sjömarkering som tidigare visade seglare att det fanns skydd i närheten.

Några moderna bekvämligheter är däremot inte utlovade. Ön nås med båt och besökare får ta sig upp från vattnet via en plan klipphäll.

Den nya ägaren blir inte heller helt ensam. På marken bor fortfarande sex getter, som också har gett ön dess namn.

Kan bli turistmål

Enligt The Irish Sun skulle platsen kunna användas för vandringsleder, båtturer eller ett annorlunda bed and breakfast.

Det lär dock krävas både tid och pengar för att omvandla den karga ön till ett bekvämt semesterboende.

För den som framför allt drömmer om lugn och avskildhet är erbjudandet svårare att slå. Här får köparen två öar, en egen stuga och sex getter – för mindre än vad en genomsnittlig svensk villa kostar.

Här hittar du annonsen.

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