Tusentals svenskar såg pensionen raderas – andra tvingas därifrån 

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Rika amerikaner går i pension – flera gånger om

I veckan har en HSBC-rapport visat att 37 procent av alla välbärgade amerikaner planerar minst en mini-pension i livet. Majoriteten planerar åtminstone tre pauser under arbetslivet.

Men det kostar. Många vill spara runt 530 000 dollar med en budget på strax under 100 000 dollar per paus.

“Planerade pauser gör det möjligt att återhämta sig och komma tillbaka mer fokuserad, kreativ och engagerad”, kommenterade Joe Galvin.

Men som rådgivaren Aaron Cirksena konstaterade: “Det kan fungera för höginkomsttagare, men inte för vanliga hushåll”.

Här kan du läsa mer om den nya pensionstrenden.

Var tredje rik amerikan planerar flera mini-pensioner under livet (Foto: Canva)

Sverige sämst i Norden – äldre tvingas i pension

Arbetslösheten för 55-64-åringarna ligger på 6,2 procent.

Enligt Pluskommissionen är Sverige sämst i Norden på att anställa 55-plussare, där ålderism pekas ut som nyckelförklaring.

Konsekvenserna är tuffa: Säkras beräkningar visar att en privatanställd tjänsteman som tvingas ta ut pension vid 64 i stället för 65 kan landa på 19 800 kr/mån jämfört med 25 200 kronor – alltså 4 400 kronor mindre varje månad, livet ut.

“Arbetslöshet sent i karriären är ett trippelt bakslag”, säger pensionsekonomen Trifa Chireh, som lyfter A-kassa, inkomstförsäkring, omställningsstöd och en egen buffert som avgörande skydd.

Läs mer om den dystra trenden här.

Känga till regeringen – ”pensionen räcker inte långt”

I veckan gick Äldreriksdagen av stapeln. Där vittnade 7 av 10 i publiken om att de inte klarar sig på allmän pension.

Nu kräver Liza di Paolo-Sandberg (SKPF) höjd pensionsavgift:

“Nu ligger bollen hos politikerna i riksdagen. Vi äldre är över en fjärdedel av väljarna i nästa års riksdagsval. Vi vill ha besked och vi vill ha besked nu”.

Hon riktar också skarp kritik mot dyrare mediciner: “Varför ska det bli billigare med oxfilé men dyrare med hjärtmedicin?”

Här kan du läsa mer om kängan till regeringen.

Så sparar experten själv – ”Som i Matrix”

Aftonbladets Fredrik Rundkvist beskriver sin egen pensionsstrategi med en filmreferens:

“Som Morpheus säger i The Matrix, Det är skillnad på att känna vägen och att gå den”.

Grundplåten är allmän pension och ITP2, kompletterat med privata investeringar.

Han undviker både dyra fonder och billiga som inte ger något – och påminner om att aktivt förvaltade fonder kan vara betydligt billigare inom PPM.

“Globala indexfonder är billiga och relativt högavkastande (6-8 procent per år) … med inbyggd riskspridning”, skriver han, men varnar samtidigt: “Rent statistiskt är det bara en tidsfråga innan börserna kraschar”.

Läs mer om expertens pensionsstrategi här.

