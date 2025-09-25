Veckan har bjudit på iskalla besked för svenska sparare, hård kritik mot regeringen och nya, lyxiga pensionstrender i USA.
Tusentals svenskar såg pensionen raderas – andra tvingas därifrån
Mest läst i kategorin
Sverige sämst i Norden – tvingar äldre till pension
Sverige är sämst i Norden, åtminstone när det handlar om att anställa personer över 55 år – ett mönster som leder till ofrivillig pension och tusentals kronor i förlorad inkomst. Efter 34 år på Ica och senare en topposition som logistikdirektör på Bergendahls stod Jonas utan arbete när en ny vd bytte ut hela ledningsgruppen. …
Varning: Då blir ditt testamente ogiltigt
Ett testamente kan vara avgörande för hur dina tillgångar fördelas efter din död. Men slarvfel och missförstånd gör att många testamenten riskerar att bli ogiltiga. Svenskarnas testamente-skrivande är inte något att hurra över. Mindre än två av tio har skrivit ett, enligt en undersökning genomförd på uppdrag av Hjärt-Lungfonden. Av dessa är det nästan en …
Tusentals svenskar såg pensionen utraderas över en natt
När Ryssland gick till fullskalig attack mot Ukraina 2022 blev följderna kännbara långt utanför slagfältet. För över 100 000 svenska pensionssparare innebar invasionen att deras pensionspengar i ryska fonder i princip försvann över en natt. Den som har delar av sin tjänstepension placerad i Rysslandsfonder sitter fast. Eftersom fonderna är handelsstoppade går det varken att …
Mungers varning: Här ger de flesta upp på vägen mot rikedom
Att bygga en förmögenhet är en lång resa. Enligt den legendariske investeraren Charlie Munger finns där en avgörande tröskel som stoppar många. Charlie Munger, Warren Buffetts mångårige parhäst, avled 2023 i en aktningsvärd ålder av 99 år. Under dessa 99 år hann han dock med en hel del. Bland annat donerade han mer än 75 …
Känga till regeringen – pensionen räcker inte långt
Pensionen måste öka, den räcker inte långt genom dagens nivåer. Nu får regeringen en känga av Liza di Paolo-Sandberg, förbundsordförande på SKPF Pensionärerna. ”Inte ens de som arbetat ett halvt sekel kan skrapa ihop till en värdig ålderdom”, säger Liza di Paolo-Sandberg på Äldreriksdagen, berättar E55. Pensionen räcker inte – känga till regeringen Det är …
I veckan har svenskarna påmints om riskerna i sparandet. Ryska fondvärden har i praktiken gått upp i rök för tusentals svenskar. Samtidigt tvingas svenska 60-plussare lämna arbetslivet i förtid medan rika amerikaner planerar flera pauser under yrkeslivet.
Nedan sammanfattar vi några av veckans mest lästa pensionsnyheter på Dagens PS.
Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?
Tusentals såg pensionen utraderas över en natt
När Moskvabörsen stängde för utländska investerare blev ryska aktier i praktiken osäljbara.
Pensionsmyndigheten satte ned värdet till 0,5 procent för rena Rysslandsfonder och 25 procent för Östeuropafonder, innan fonderna avregistrerades från Fondtorget.
“Spararna lämnades kvar med en premiepension som rasat i värde”, konstaterade Placera.
Små återbetalningar har skett: Nordea gav nyligen 6 813 sparare runt 4 700 kr var och East Capital betalade ut cirka 4 900 kr till drygt 23 000 sparare – droppar i havet jämfört med de ursprungliga värdena.
Pensionsmyndigheten betonade att ”det är inte möjligt att säga om, eller när, mer pengar kan delas ut”.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Rika amerikaner går i pension – flera gånger om
I veckan har en HSBC-rapport visat att 37 procent av alla välbärgade amerikaner planerar minst en mini-pension i livet. Majoriteten planerar åtminstone tre pauser under arbetslivet.
Men det kostar. Många vill spara runt 530 000 dollar med en budget på strax under 100 000 dollar per paus.
“Planerade pauser gör det möjligt att återhämta sig och komma tillbaka mer fokuserad, kreativ och engagerad”, kommenterade Joe Galvin.
Men som rådgivaren Aaron Cirksena konstaterade: “Det kan fungera för höginkomsttagare, men inte för vanliga hushåll”.
Här kan du läsa mer om den nya pensionstrenden.
Sverige sämst i Norden – äldre tvingas i pension
Arbetslösheten för 55-64-åringarna ligger på 6,2 procent.
Enligt Pluskommissionen är Sverige sämst i Norden på att anställa 55-plussare, där ålderism pekas ut som nyckelförklaring.
Konsekvenserna är tuffa: Säkras beräkningar visar att en privatanställd tjänsteman som tvingas ta ut pension vid 64 i stället för 65 kan landa på 19 800 kr/mån jämfört med 25 200 kronor – alltså 4 400 kronor mindre varje månad, livet ut.
“Arbetslöshet sent i karriären är ett trippelt bakslag”, säger pensionsekonomen Trifa Chireh, som lyfter A-kassa, inkomstförsäkring, omställningsstöd och en egen buffert som avgörande skydd.
Läs mer om den dystra trenden här.
Känga till regeringen – ”pensionen räcker inte långt”
I veckan gick Äldreriksdagen av stapeln. Där vittnade 7 av 10 i publiken om att de inte klarar sig på allmän pension.
Nu kräver Liza di Paolo-Sandberg (SKPF) höjd pensionsavgift:
“Nu ligger bollen hos politikerna i riksdagen. Vi äldre är över en fjärdedel av väljarna i nästa års riksdagsval. Vi vill ha besked och vi vill ha besked nu”.
Hon riktar också skarp kritik mot dyrare mediciner: “Varför ska det bli billigare med oxfilé men dyrare med hjärtmedicin?”
Här kan du läsa mer om kängan till regeringen.
Så sparar experten själv – ”Som i Matrix”
Aftonbladets Fredrik Rundkvist beskriver sin egen pensionsstrategi med en filmreferens:
“Som Morpheus säger i The Matrix, Det är skillnad på att känna vägen och att gå den”.
Grundplåten är allmän pension och ITP2, kompletterat med privata investeringar.
Han undviker både dyra fonder och billiga som inte ger något – och påminner om att aktivt förvaltade fonder kan vara betydligt billigare inom PPM.
“Globala indexfonder är billiga och relativt högavkastande (6-8 procent per år) … med inbyggd riskspridning”, skriver han, men varnar samtidigt: “Rent statistiskt är det bara en tidsfråga innan börserna kraschar”.
Läs mer om expertens pensionsstrategi här.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Skydda ditt hem med Verisure hemlarm för bara 2990 kr. Brand- inbrotts- och kontaktlarm från Sveriges mest valda hemlarmsleverantör. Gör larmtestet för att hitta rätt skydd för ditt boende.
Senaste nytt
Dåliga på middag och därmed pasta
Slarvar du med din middag? Då behöver du åtminstone inte känna dig ensam. Hälften av svenskarna tar sig vidare med pasta och halvfabrikat. Det är Ica som låtit Verian göra en undersökning om våra vardagsvanor när det gäller mat. Det är visserligen en undersökning lika mager som våra matvanor verkar vara, med 1?034 svarande och …
Ett år efter Draghis väckarklocka – Europa har inte vaknat
Ett år efter Mario Draghis uppmärksammade rapport om EU:s konkurrenskraft har unionen fortfarande inte vidtagit tillräckliga åtgärder, varnar svenska ekonomer. Draghi själv håller med om kritiken. När Mario Draghi, tidigare ECB-chef och italiensk premiärminister, presenterade sin 400-sidiga rapport om Europas konkurrenskraft i september 2024 beskrevs den som en väckarklocka för kontinenten. Ett år senare är …
Dödlig olycka i stor gruva får priset på koppar att skjuta i höjden
Priset på koppar hoppade med nästan fyra procent på onsdagen. Detta skedde efter ett dödligt jordskred vid Grasberg-gruvan i Indonesien som är världens näst största gruva. Kopparpriserna i London steg 3,7 procent till över 10 350 dollar per ton. Detta inträffade efter att gruvbolaget Freeport utropat "force majeure", vilket innebär att företaget inte kan uppfylla …
Nu tigger krisande Intel pengar av Apple
Hårt sargade Intel är på jakt efter ytterligare allmosor i ett försök att stärka ekonomin, enligt källor till The New York Times. Företrädare från Intel har enligt tidningens uppgiftslämnare fört diskussioner med Apple om att investera i deras affärsverksamhet. Den amerikanska regeringen har anmärkningsvärt redan investerat 8,9 miljarder dollar och samtalen mellan chiptillverkaren och Apple …
Nu är hunden hotellens viktigaste gäst
Hotell som välkomnar hundar har vi sett i åratal. Vattenskålar i lobbyn, kanske en filt på rummet och ibland till och med en hundmeny i baren. Men nu händer något nytt. Hundar har inte längre bara en plats i hotellvärlden – de blir gäster med samma rättigheter som sina människor. När jycken blir VIP Från …