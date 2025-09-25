Dagens PS
Tusentals svenskar såg pensionen raderas – andra tvingas därifrån 

Tusentals svenskar fick se pensionen rasa i ryska fonder. Samtidigt tvingas många lämna arbetslivet i förtid
Tusentals svenskar fick se pensionen rasa i ryska fonder. Samtidigt tvingas många lämna arbetslivet i förtid (Foto: Dmitri Lovetsky/AP/TT/Canva)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 25 sep. 2025Publicerad: 25 sep. 2025

Veckan har bjudit på iskalla besked för svenska sparare, hård kritik mot regeringen och nya, lyxiga pensionstrender i USA.

I veckan har svenskarna påmints om riskerna i sparandet. Ryska fondvärden har i praktiken gått upp i rök för tusentals svenskar. Samtidigt tvingas svenska 60-plussare lämna arbetslivet i förtid medan rika amerikaner planerar flera pauser under yrkeslivet. 

Nedan sammanfattar vi några av veckans mest lästa pensionsnyheter på Dagens PS.

Tusentals såg pensionen utraderas över en natt

När Moskvabörsen stängde för utländska investerare blev ryska aktier i praktiken osäljbara. 

Pensionsmyndigheten satte ned värdet till 0,5 procent för rena Rysslandsfonder och 25 procent för Östeuropafonder, innan fonderna avregistrerades från Fondtorget.

“Spararna lämnades kvar med en premiepension som rasat i värde”, konstaterade Placera.

Små återbetalningar har skett: Nordea gav nyligen 6 813 sparare runt 4 700 kr var och East Capital betalade ut cirka 4 900 kr till drygt 23 000 sparare – droppar i havet jämfört med de ursprungliga värdena. 

Pensionsmyndigheten betonade att ”det är inte möjligt att säga om, eller när, mer pengar kan delas ut”.

Här kan du läsa mer om det utraderade pensionskapitalet

Rika amerikaner går i pension – flera gånger om

I veckan har en HSBC-rapport visat att 37 procent av alla välbärgade amerikaner planerar minst en mini-pension i livet. Majoriteten planerar åtminstone tre pauser under arbetslivet. 

Men det kostar. Många vill spara runt 530 000 dollar med en budget på strax under 100 000 dollar per paus.

“Planerade pauser gör det möjligt att återhämta sig och komma tillbaka mer fokuserad, kreativ och engagerad”, kommenterade Joe Galvin

Men som rådgivaren Aaron Cirksena konstaterade: “Det kan fungera för höginkomsttagare, men inte för vanliga hushåll”. 

Här kan du läsa mer om den nya pensionstrenden

Pension
Var tredje rik amerikan planerar flera mini-pensioner under livet (Foto: Canva)

Sverige sämst i Norden – äldre tvingas i pension

Arbetslösheten för 55-64-åringarna ligger på 6,2 procent.

Enligt Pluskommissionen är Sverige sämst i Norden på att anställa 55-plussare, där ålderism pekas ut som nyckelförklaring.

Konsekvenserna är tuffa: Säkras beräkningar visar att en privatanställd tjänsteman som tvingas ta ut pension vid 64 i stället för 65 kan landa på 19 800 kr/mån jämfört med 25 200 kronor – alltså 4 400 kronor mindre varje månad, livet ut.

“Arbetslöshet sent i karriären är ett trippelt bakslag”, säger pensionsekonomen Trifa Chireh, som lyfter A-kassa, inkomstförsäkring, omställningsstöd och en egen buffert som avgörande skydd.

Läs mer om den dystra trenden här

Känga till regeringen – ”pensionen räcker inte långt”

I veckan gick Äldreriksdagen av stapeln. Där vittnade 7 av 10 i publiken om att de inte klarar sig på allmän pension. 

Nu kräver Liza di Paolo-Sandberg (SKPF) höjd pensionsavgift: 

“Nu ligger bollen hos politikerna i riksdagen. Vi äldre är över en fjärdedel av väljarna i nästa års riksdagsval. Vi vill ha besked och vi vill ha besked nu”. 

Hon riktar också skarp kritik mot dyrare mediciner: “Varför ska det bli billigare med oxfilé men dyrare med hjärtmedicin?” 

Här kan du läsa mer om kängan till regeringen

Så sparar experten själv – ”Som i Matrix”

Aftonbladets Fredrik Rundkvist beskriver sin egen pensionsstrategi med en filmreferens: 

“Som Morpheus säger i The Matrix, Det är skillnad på att känna vägen och att gå den”. 

Grundplåten är allmän pension och ITP2, kompletterat med privata investeringar.

Han undviker både dyra fonder och billiga som inte ger något – och påminner om att aktivt förvaltade fonder kan vara betydligt billigare inom PPM. 

“Globala indexfonder är billiga och relativt högavkastande (6-8 procent per år) … med inbyggd riskspridning”, skriver han, men varnar samtidigt: “Rent statistiskt är det bara en tidsfråga innan börserna kraschar”. 

Läs mer om expertens pensionsstrategi här.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

