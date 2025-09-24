Känga till regeringen – pensionen räcker inte långt

”Inte ens de som arbetat ett halvt sekel kan skrapa ihop till en värdig ålderdom”, säger Liza di Paolo-Sandberg på Äldreriksdagen, berättar E55.

Pensionen räcker inte – känga till regeringen

ANNONS

Det är många pensionärer i publiken i Skandias lokaler där Äldreriksdagen hålls, där 7 av 10 uppger att de inte klarar sig på sin allmänna pension.

“Nu ligger bollen hos politikerna i riksdagen. Vi äldre är över en fjärdedel av väljarna i nästa års riksdagsval. Vi vill ha besked och vi vill ha besked nu”, säger Liza di Paolo-Sandberg som trycker på att pensionsavgiften måste höjas – från 17,2 procent till 18,5 procent.