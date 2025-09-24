Pensionen måste öka, den räcker inte långt genom dagens nivåer. Nu får regeringen en känga av Liza di Paolo-Sandberg, förbundsordförande på SKPF Pensionärerna.
Känga till regeringen – pensionen räcker inte långt
”Inte ens de som arbetat ett halvt sekel kan skrapa ihop till en värdig ålderdom”, säger Liza di Paolo-Sandberg på Äldreriksdagen, berättar E55.
Pensionen räcker inte – känga till regeringen
Det är många pensionärer i publiken i Skandias lokaler där Äldreriksdagen hålls, där 7 av 10 uppger att de inte klarar sig på sin allmänna pension.
“Nu ligger bollen hos politikerna i riksdagen. Vi äldre är över en fjärdedel av väljarna i nästa års riksdagsval. Vi vill ha besked och vi vill ha besked nu”, säger Liza di Paolo-Sandberg som trycker på att pensionsavgiften måste höjas – från 17,2 procent till 18,5 procent.
För dyr medicin
Rent konkret blickar hon vidare mot saker som medicin, som i nuläget är alldeles för dyrt för dagens pensionärer.
“Regeringen säger sig vilja stötta de som har svårt att få vardagen att gå ihop. Men just mediciner har man medvetet gjort dyrare, trots att de är livsavgörande för många äldre. Det är helt obegripligt. Varför ska det bli billigare med oxfilé men dyrare med hjärtmedicin?”, säger di Paolo-Sandberg i en kommentar till budgetpropositionen för 2026, enligt ett pressmeddelande från SKPF Pensionärerna.
Samtidigt som Sveriges pensionärer blir allt fler blir det tunnare i många av deras plånböcker, där många under Äldreriksdagen uttrycker sin ångest inför en mager pension.
”Oj blev det så lite”, säger de unisont.
