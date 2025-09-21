Jobba några år, ta en paus – och börja om igen. En ny rapport visar att var tredje rik amerikan planerar flera mini-pensioner under livet.
Rika amerikaner går i pension – flera gånger om
Amerikaner har inte råd att gå i pension, visar en rapport från Northwestern Mutual. Bland USA:s mer välbärgade är bilden dock en annan. Där vill man gå i pension flera gånger om.
Mini-pension
En ny rapport från HSBC visar att 37 procent av alla välbärgade amerikaner planerar minst en mini-pension under livet. Den första pausen sker i genomsnitt vid 46 års ålder och brukar vara mellan sex och tolv månader.
Trenden, som kallas multi retirements, sträcker sig över generationer. Gen X och Millennials ligger i framkant, men även Baby Boomers och Gen Z lockas av upplägget. De flesta siktar på tre mini-pensioner under livstiden.
Olika generationer – olika drivkrafter
Motiven skiljer sig åt mellan generationerna. Medan Gen Z prioriterar passioner och personlig utveckling vill Millennials ha mer tid med familjen.
Gen X drömmer istället om resor utan begränsningar medan Baby Boomers fokuserar på hälsa och välbefinnande.
”Idén om flera pauser känns mer realistisk än den traditionella allt-eller-inget-pensionsplanen”, säger Aaron Cirksena, vd för rådgivningsfirman MDRN Capital, till Newsweek.
Utbrändhet driver på
Joe Galvin, forskningschef på Vistage Worldwide, pekar på att utbrändhet är en stark drivkraft.
”Planerade pauser gör det möjligt att återhämta sig och komma tillbaka mer fokuserad, kreativ och engagerad”, säger han.
Även arbetsmiljöexperten Christina Muller lyfter fram hälsofördelarna. Hon beskriver mini-pensioner som ett sätt att trappa ner i tid, samtidigt som man behåller socialt sammanhang och mental stimulans.
Forskning visar, enligt Muller, att det kan stärka hjärnhälsan och minska risken för demens.
Men kostnaden är hög
Att förverkliga flera mini-pensioner kräver dock stora resurser. Enligt HSBC vill många amerikaner spara omkring 530 000 dollar innan de tar en paus. Budgeten för varje mini-pension ligger i snitt på strax under 100 000 dollar.
Orealistiskt för de allra flesta, med andra ord.
”Det kan fungera för höginkomsttagare, men inte för vanliga hushåll”, säger Cirksena.
Finansieringen sker oftast genom personliga besparingar, avkastning från investeringar eller deltids- och frilansjobb.
Ett nytt sätt att se på pension
Trots utmaningarna ses trenden som ett tecken på ett nytt mindset. Numera väntas vi jobba längre upp i åldrarna, något mini-pensioner kan möjliggöra, men på egna villkor.
”Det är egentligen mindre en fråga om pengar och mer om psykologisk uthållighet”, säger Muller. ”Genom att normalisera dessa pauser kan vi få ett arbetsliv där människor håller längre, med mindre stress och större livskvalitet”.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Jobba några år, ta en paus – och börja om igen. En ny rapport visar att var tredje rik amerikan planerar flera mini-pensioner under livet.
