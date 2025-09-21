Rika amerikaner går i pension – flera gånger om 

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Olika generationer – olika drivkrafter

Motiven skiljer sig åt mellan generationerna. Medan Gen Z prioriterar passioner och personlig utveckling vill Millennials ha mer tid med familjen.

Gen X drömmer istället om resor utan begränsningar medan Baby Boomers fokuserar på hälsa och välbefinnande.

”Idén om flera pauser känns mer realistisk än den traditionella allt-eller-inget-pensionsplanen”, säger Aaron Cirksena, vd för rådgivningsfirman MDRN Capital, till Newsweek.

De flesta siktar på tre mini-pensioner under livet (Foto: Canva)

Utbrändhet driver på

Joe Galvin, forskningschef på Vistage Worldwide, pekar på att utbrändhet är en stark drivkraft.

”Planerade pauser gör det möjligt att återhämta sig och komma tillbaka mer fokuserad, kreativ och engagerad”, säger han.

Även arbetsmiljöexperten Christina Muller lyfter fram hälsofördelarna. Hon beskriver mini-pensioner som ett sätt att trappa ner i tid, samtidigt som man behåller socialt sammanhang och mental stimulans.

Forskning visar, enligt Muller, att det kan stärka hjärnhälsan och minska risken för demens.

Men kostnaden är hög

Att förverkliga flera mini-pensioner kräver dock stora resurser. Enligt HSBC vill många amerikaner spara omkring 530 000 dollar innan de tar en paus. Budgeten för varje mini-pension ligger i snitt på strax under 100 000 dollar.

Orealistiskt för de allra flesta, med andra ord.

”Det kan fungera för höginkomsttagare, men inte för vanliga hushåll”, säger Cirksena.

Finansieringen sker oftast genom personliga besparingar, avkastning från investeringar eller deltids- och frilansjobb.

Ett nytt sätt att se på pension

Trots utmaningarna ses trenden som ett tecken på ett nytt mindset. Numera väntas vi jobba längre upp i åldrarna, något mini-pensioner kan möjliggöra, men på egna villkor.

”Det är egentligen mindre en fråga om pengar och mer om psykologisk uthållighet”, säger Muller. ”Genom att normalisera dessa pauser kan vi få ett arbetsliv där människor håller längre, med mindre stress och större livskvalitet”.