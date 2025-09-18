Dagens PS
Så sparar experten till sin egen pension: "Som i Matrix"

pension
Keanu Reeves, huvudperson i alla fyra Matrix-filmerna. Foto: Pensionsmyndigheten, Noah Berger/AP
Bilbo Göransson
Bilbo Göransson
Uppdaterad: 19 sep. 2025Publicerad: 19 sep. 2025

Fredrik Rundkvist svarar ofta på läsarnas frågor om pension i Aftonbladet. En läsare undrar hur han själv gör när det kommer till pensionssparande. “Som i Matrix”. Så här gör du för att ta rygg på experten.

Fredrik Rundkvist är Aftonbladets troligen flitigaste pensionsreporter.

“Att skriva om krångliga pensionsregler är en sak. Att själv ta privatekonomiskt smarta beslut är en helt annan”, skriver han i en uppmärksammad artikel på onsdagen.

Anledningen är att pensionsprofilen fått frågan om hur han själv sparar till pensionen.

“Som Morpheus säger i The Matrix, Det är skillnad på att känna vägen och att gå den”, skriver han.

Proffset har ordet

“Du lever i en drömvärld om du tror att du klarar dig på bara allmänna pensionen, Neo” hade kanske Morpheus sagt om han bodde i Sverige2025. Foto: Getty Images, Pensionsmyndigheten

Rundkvists pensionspyramid påminner om de flestas.

ITP2 tjänstepension och allmän pension

Grundplåten består av inkomst- och premiepension, och därefter en tjänstepension från ITP2 för tjänstemän som är äldre än 45 år fyllda.

Tjänstemän som föddes på 1980-talet eller senare har istället ITP1.

ITP2 är uppdelad i två delar, en premiebestämd och en förmånsbestämd del.

Dessutom består hans tjänstepension av ett antal gamla fribrev (som tjänstepensioner man inte längre betalar in till kallas) från tidigare arbetsgivare. Dessa är premiebestämda, alltså investerade i aktiefonder.

Spara privat

Dessutom sparar han privat.

“Det kan inte komma som en överraskning för någon att en ekonomijournalist som punktbevakar det svenska pensionssystemet även har ett privat pensionssparande”, skriver han i artikeln.

Han lever som han lär, genom att undvika de fonder som har höga avgifter, men undviker också de billiga fonder som inte ger något.

Fonder med högre avgift kan ibland kompensera sina kostnader med bättre avkastning, berättar han. Men lagom risk och låg avgift är bäst, verkar han tycka.

“Globala indexfonder är billiga och relativt högavkastande (6–8 procent per år) och är därför populära som pensionsfonder. Med innehav i tusentals bolag i många länder antas de även ha en inbyggd riskspridning”, skriver han.

Då får man räkna med att en hel del av pengarna är investerade i USA och teknikaktier, och det finns risker med den sortens koncentration.

Inkomstpensionen kommer utgöra grunden för Rundquists pension när det väl börjar bli dags att betala ut den.

Var lite smart med din premiepension

Premiepensionen är ett smart knep för att få ner avgifter på aktivt förvaltade fonder, berättar han.

“Avgiften för en högt rankad IT-fond med en hög historisk avkastning kan vara 1,37 procent på stan – men bara 0,23 procent på fondtorget. Sådana fonder har jag därför i premiepensionen”.

Därför kan det vara klokt att investera sitt PPM-sparande i aktivt förvaltade fonder medan man behåller indexfonderna i det privata sparandet.

Med det sagt är allt sparande kopplat till risker. Det måste man vara medveten om när man investerar stora belopp på börsen.

“Rent statistiskt är det bara en tidsfråga innan börserna kraschar. Visst, kurserna hämtar sig alltid. Men ibland tar det några år”, menar pensionsexperten.

7 000 kronor lägre pension, 2 000 kronor högre skatt – varje månad

Trifa Chireh om nya knepet: “92 000 kronor i lägre skatt på pension”

