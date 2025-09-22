Dagens PS
Tusentals svenskar såg pensionen utraderas över en natt

Över 100 000 PPM-sparare har fått nästan hela sitt pensionskapital i ryska fonder utraderat
Över 100 000 PPM-sparare har fått nästan hela sitt pensionskapital i ryska fonder utraderat (Foto: Fredrik Sandberg/Janerik Henriksson/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 22 sep. 2025Publicerad: 22 sep. 2025

När Ryssland gick till fullskalig attack mot Ukraina 2022 blev följderna kännbara långt utanför slagfältet. För över 100 000 svenska pensionssparare innebar invasionen att deras pensionspengar i ryska fonder i princip försvann över en natt.

Den som har delar av sin tjänstepension placerad i Rysslandsfonder sitter fast. Eftersom fonderna är handelsstoppade går det varken att sälja eller flytta pengarna. Det rapporterade E55 förra veckan. 

För premiepensionen har läget varit lika dystert

Fonder blev värdelösa

Över 100 000 PPM-sparare har fått nästan hela sitt pensionskapital i ryska fonder utraderat, rapporterar Placera

När Moskvabörsen stängdes för utländska investerare gick det inte längre att handla med ryska aktier. 

Svenska Rysslandsfonder, som tidigare lockat med stark avkastning, förlorade nästan hela sitt värde. Pensionsmyndigheten satte ner värdet till så lite som 0,5 procent för rena Rysslandsfonder och 25 procent för Östeuropafonder. Kort därefter avregistrerades fonderna från Fondtorget.

“Spararna lämnades kvar med en premiepension som rasat i värde”, konstaterar Placera. 

Små återbetalningar

Sedan dess har fondbolag som Nordea, Swedbank Robur, Carnegie och East Capital försökt sälja tillgångar utanför Ryssland. 

Totalt har omkring 500 miljoner kronor kunnat föras tillbaka till PPM-konton. Men i jämförelse med de ursprungliga värdena är det små belopp. Nordea Rysslandsfond har exempelvis bara återbetalat i genomsnitt fem procent av kapitalet.

Några tusenlappar per sparare

Nyligen kom en viss lättnad för drygt 30 000 sparare. Nordea lyckades sälja tillgångar för nästan 32 miljoner kronor, vilket gav 6 813 svenskar runt 4 700 kronor var. 

East Capital betalade samtidigt ut cirka 112 miljoner kronor till drygt 23 000 sparare, motsvarande omkring 4 900 kronor per person.

Framtiden oviss

Även om små återbetalningar fortsätter att ske, är framtiden mycket osäker. Ryska aktier är fortfarande i praktiken osäljbara för utländska investerare. Pensionsmyndigheten betonar att ”det är inte möjligt att säga om, eller när, mer pengar kan delas ut”.

“Hur den slutgiltiga ersättningen blir beror på hur handeln i Ryssland kommer att fungera i framtiden”, skriver myndigheten i ett pressmeddelande

För många svenskar återstår därmed bara att vänta. 

Här kan du läsa mer om premiepensionen.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

