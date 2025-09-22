När Ryssland gick till fullskalig attack mot Ukraina 2022 blev följderna kännbara långt utanför slagfältet. För över 100 000 svenska pensionssparare innebar invasionen att deras pensionspengar i ryska fonder i princip försvann över en natt.
Tusentals svenskar såg pensionen utraderas över en natt
Mest läst i kategorin
Sex riksdagspartier vill se storreform – comeback för fastighetsskatten?
Fastighetsskatten var älskad av ekonomerna men hatad av folket. Snart två decennier efter att den avskaffade är den fortfarande ett hett diskussionsämne. Skatten kom till i den omfattande svenska skattereformen 1991 – och nu är en stor majoritet av riksdagspartierna positiva till en ny storreform visar en enkät från Svenska Dagbladet. Läs även: Börsraketens vd: …
Han sänkte din pension – så får du 90 000 i lägre skatt
En ”rabatt” från Göran Perssons tid gör att du får lägre pension än utlovat. Samtidigt kan du tack vare nya regler få upp till 92 000 kronor i lägre skatt på pensionen. I veckan har vi även visat hur tajming och små beslut kan ge helt olika utfall i plånboken. Nedan sammanfattar veckans mest lästa …
Så sparar svenskarna nu – experterna förbluffade
Svenskarnas sparande har tagit en oväntad vändning. En ny analys från SCB visar ett skifte som får experter att reagera. På bara fem år har svenska hushåll gått från att låna mer än de sparar till att bygga upp buffertar. Nu skiftar också det svenska sparandet mot en ny riktning. Bankkontot tappar mark medan fonder …
Bakslag: Nu är det svårare att sälja hus i Sverige
Den svenska bostadsmarknaden tappade fart i augusti. Enligt SBAB och Boolis månatliga rapport Bomarknadstempen blev det svårare att sälja hus, vilket drog ner temperaturen på marknaden. Bostadsmarknaden präglas av oro. Osäkerheten har bitit sig fast hos svenskarna medan ett skakigt världsläge med krig och handelspolitisk turbulens har lagt en våt filt över hushållens flyttplaner. Nu …
Hit ska du resa om du vill resa billigt i höst
Lagom till hösten våras det för svalare temperaturer, färre turister – och betydligt billigare flygbiljetter. Höstlov, potatislov, allhelgonalov och läslov. Vi kan konstatera att kärt lov har många namn. Vi kan också konstatera att det är ett lov då många svenskar planerar att fly mörker och regn till varmare breddgrader. Och det kan löna sig. …
Den som har delar av sin tjänstepension placerad i Rysslandsfonder sitter fast. Eftersom fonderna är handelsstoppade går det varken att sälja eller flytta pengarna. Det rapporterade E55 förra veckan.
För premiepensionen har läget varit lika dystert
Fonder blev värdelösa
Över 100 000 PPM-sparare har fått nästan hela sitt pensionskapital i ryska fonder utraderat, rapporterar Placera.
När Moskvabörsen stängdes för utländska investerare gick det inte längre att handla med ryska aktier.
Svenska Rysslandsfonder, som tidigare lockat med stark avkastning, förlorade nästan hela sitt värde. Pensionsmyndigheten satte ner värdet till så lite som 0,5 procent för rena Rysslandsfonder och 25 procent för Östeuropafonder. Kort därefter avregistrerades fonderna från Fondtorget.
“Spararna lämnades kvar med en premiepension som rasat i värde”, konstaterar Placera.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Små återbetalningar
Sedan dess har fondbolag som Nordea, Swedbank Robur, Carnegie och East Capital försökt sälja tillgångar utanför Ryssland.
Totalt har omkring 500 miljoner kronor kunnat föras tillbaka till PPM-konton. Men i jämförelse med de ursprungliga värdena är det små belopp. Nordea Rysslandsfond har exempelvis bara återbetalat i genomsnitt fem procent av kapitalet.
Några tusenlappar per sparare
Nyligen kom en viss lättnad för drygt 30 000 sparare. Nordea lyckades sälja tillgångar för nästan 32 miljoner kronor, vilket gav 6 813 svenskar runt 4 700 kronor var.
East Capital betalade samtidigt ut cirka 112 miljoner kronor till drygt 23 000 sparare, motsvarande omkring 4 900 kronor per person.
Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?
Framtiden oviss
Även om små återbetalningar fortsätter att ske, är framtiden mycket osäker. Ryska aktier är fortfarande i praktiken osäljbara för utländska investerare. Pensionsmyndigheten betonar att ”det är inte möjligt att säga om, eller när, mer pengar kan delas ut”.
“Hur den slutgiltiga ersättningen blir beror på hur handeln i Ryssland kommer att fungera i framtiden”, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.
För många svenskar återstår därmed bara att vänta.
Här kan du läsa mer om premiepensionen.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Hur förändrar man beteenden? Emma Holmgren delar med sig av en forskningsbaserad modell för att skapa nya vanor.
Senaste nytt
"Folk säger hellre att de har klamydia än ekonomiska problem"
Är ekonomiska problem mer tabubelagt än könssjukdomar? Så är läget i alla fall i Norge, påstår en av landets mest kända ekonomer. Silje Sandmæl är en av Norges mest profilerade ekonomer, som programledare för "Luksusfellen" sedan 2008 (norska varianten av TV3:s Lyxfällan) har hon hjälpt mängder av personer att sanera sin ekonomi, och i programmet "I …
Svenska Saab landar tyskt kontrakt på miljarder
Tyskland har för avsikt att tilldela försvarskoncernerna Saab och Northrop Grumman ett kontrakt värt 1,2 miljarder euro.? Företagen ska utrusta Tysklands Eurofighter-flotta så att avancerade robotar kan användas i syfte att upptäcka och förstöra markbaserade luftförsvarssyftem. Det här rapporterar Bloomberg och uppger att kontraktet kan öppna för möjligheten till ett samarbete mellan Tyskland och Sverige …
Rekorden för guld och börsen tecken på rädsla
Enligt Deutsche Bank är de samtidiga rekorden för guld och aktiemarknaden en indikation på rädsla på börsen. Normalt når inte guld nya rekord när aktiemarknaden också toppar, men detta har nu hänt. I fredags stängde det breda börsriktmärket på Wall Street, S&P 500, till ny rekordnivå när indexet klättrade 0,49 procent. Så mycket har guld …
Här byggs världens högsta vindkraftverk
Det är bara ett ikoniskt TV-torn i huvudstaden som når högre. Ett pågående vindkraftsprojekt kan bli landets nya stolthet. Ett nytt rekord håller på att sättas i Tyskland. Ett vindkraftverk som ska nå hela 365 meter är under uppförande och väntas stå klart sommaren 2026. Missa inte: Nya siffror: Hushållen lättar på plånboken. Dagens PS …
Tusentals svenskar såg pensionen utraderas över en natt
När Ryssland gick till fullskalig attack mot Ukraina 2022 blev följderna kännbara långt utanför slagfältet. För över 100 000 svenska pensionssparare innebar invasionen att deras pensionspengar i ryska fonder i princip försvann över en natt. Den som har delar av sin tjänstepension placerad i Rysslandsfonder sitter fast. Eftersom fonderna är handelsstoppade går det varken att …