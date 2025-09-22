Tusentals svenskar såg pensionen utraderas över en natt

Den som har delar av sin tjänstepension placerad i Rysslandsfonder sitter fast. Eftersom fonderna är handelsstoppade går det varken att sälja eller flytta pengarna. Det rapporterade E55 förra veckan.

För premiepensionen har läget varit lika dystert

Fonder blev värdelösa

Över 100 000 PPM-sparare har fått nästan hela sitt pensionskapital i ryska fonder utraderat, rapporterar Placera.

När Moskvabörsen stängdes för utländska investerare gick det inte längre att handla med ryska aktier.

Svenska Rysslandsfonder, som tidigare lockat med stark avkastning, förlorade nästan hela sitt värde. Pensionsmyndigheten satte ner värdet till så lite som 0,5 procent för rena Rysslandsfonder och 25 procent för Östeuropafonder. Kort därefter avregistrerades fonderna från Fondtorget.

“Spararna lämnades kvar med en premiepension som rasat i värde”, konstaterar Placera.