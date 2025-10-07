Trött på tomt konto? Så sparar du som hämnd 

Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …

71 procent vill ändra sitt sparande

Att trenden vuxit sig starkare på andra sidan Atlanten bekräftas av en ny studie från Vanguard, där hela 71 procent av de tillfrågade amerikanerna uppgav att de planerar att förändra sitt sparande och spara mer. Fokus ligger nu på flexibilitet och nödfonder, snarare än på investeringar med hög risk eller konsumtion.

Även svenskarna sparar mer. Enligt SCB har hushållens likvida finansiella sparande ökat med hela 974 miljarder kronor de senaste fem åren.

Yahoo Finance beskriver “revenge saving” som en slags försvarsstrategi mot en osäker ekonomi. Genom att hålla tillbaka på onödiga utgifter försöker många återuppbygga sin ekonomiska motståndskraft.

“Det är ett sätt att skydda sig själv och återfå kontroll i osäkra ekonomiska tider”, skriver Yahoo.

Världens befolkning har levt i krisläge – nu handlar det om att återta kontrollen (Foto: Pexels)

Så gör man för att börja

För den som vill hoppa på trenden handlar det till en början om att få koll på sina pengar.

Gå igenom dina kontoutdrag och korttransaktioner från de senaste månaderna för att se vart pengarna egentligen tar vägen. Oanvända prenumerationer, dyra matvanor eller småköp kan ofta kapas utan större uppoffring.

Nästa steg är att sätta konkreta mål. Det kan vara att bygga upp en buffert på tre månaders levnadskostnader eller att bli skuldfri innan året är slut. Klara siffror gör det lättare att hålla motivationen.

Enligt Nasdaq är det även klokt att automatisera sparandet. Genom att låta pengarna försvinna direkt till sparandet slipper man frestelsen att spendera dem.

Därtill kan extrainkomster som bonusar, skatteåterbäring eller tillfälliga försäljningar användas för att snabba på sparandet. Även små belopp räknas – det viktigaste är att varje krona får ett syfte.

Hoppa på en utmaning

“No-spend challenges” har även det blivit ett populärt verktyg inom revenge saving. Genom att göra sparandet till en utmaning blir det lättare att hålla sig motiverad – särskilt för den som vill återfå kontroll efter en period av överkonsumtion.

Det kan handla om att inte köpa något på 48 timmar, och istället lägga det man skulle ha spenderat på ett sparkonto med hög ränta.