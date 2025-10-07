Efter år av överkonsumtion, skulder och skenande priser väljer nu fler att ta revansch på sin ekonomi.
Trött på tomt konto? Så sparar du som hämnd
Spartrenderna är många. Senast i somras blev den nygamla budgetmetoden cash stuffing, kuvertmetoden, viral på sociala medier. Dessförinnan handlade det om högljudd budgetering, där en växande skara människor satsade på öppenhet och ärlighet.
Och nu ska vi alltså spara som hämnd.
Spara som hämnd
Dagens PS har rapporterat om fenomenet tidigare.
Trenden, på engelska “revenge saving”, bottnar i att många helt enkelt har tröttnat på att leva över sina tillgångar. Efter år av inflation och dyra lån vänder de ryggen åt konsumtionshetsen. I stället blir det nya idealet att hålla i pengarna – hårt.
”I grund och botten handlar det om att människor sparar aggressivt för att återfå kontrollen över sitt spenderande och sparande”, skriver Nasdaq.
Trenden går alltså ut på att ta tillbaka makten över sin privatekonomi. Istället för att spendera för att hantera stress – något som blev allt vanligare under pandemin – handlar det nu om att bygga buffert, minska livsstilens prislapp och skapa trygghet inför osäkra tider.
71 procent vill ändra sitt sparande
Att trenden vuxit sig starkare på andra sidan Atlanten bekräftas av en ny studie från Vanguard, där hela 71 procent av de tillfrågade amerikanerna uppgav att de planerar att förändra sitt sparande och spara mer. Fokus ligger nu på flexibilitet och nödfonder, snarare än på investeringar med hög risk eller konsumtion.
Även svenskarna sparar mer. Enligt SCB har hushållens likvida finansiella sparande ökat med hela 974 miljarder kronor de senaste fem åren.
Yahoo Finance beskriver “revenge saving” som en slags försvarsstrategi mot en osäker ekonomi. Genom att hålla tillbaka på onödiga utgifter försöker många återuppbygga sin ekonomiska motståndskraft.
“Det är ett sätt att skydda sig själv och återfå kontroll i osäkra ekonomiska tider”, skriver Yahoo.
Så gör man för att börja
För den som vill hoppa på trenden handlar det till en början om att få koll på sina pengar.
Gå igenom dina kontoutdrag och korttransaktioner från de senaste månaderna för att se vart pengarna egentligen tar vägen. Oanvända prenumerationer, dyra matvanor eller småköp kan ofta kapas utan större uppoffring.
Nästa steg är att sätta konkreta mål. Det kan vara att bygga upp en buffert på tre månaders levnadskostnader eller att bli skuldfri innan året är slut. Klara siffror gör det lättare att hålla motivationen.
Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?
Enligt Nasdaq är det även klokt att automatisera sparandet. Genom att låta pengarna försvinna direkt till sparandet slipper man frestelsen att spendera dem.
Därtill kan extrainkomster som bonusar, skatteåterbäring eller tillfälliga försäljningar användas för att snabba på sparandet. Även små belopp räknas – det viktigaste är att varje krona får ett syfte.
Hoppa på en utmaning
“No-spend challenges” har även det blivit ett populärt verktyg inom revenge saving. Genom att göra sparandet till en utmaning blir det lättare att hålla sig motiverad – särskilt för den som vill återfå kontroll efter en period av överkonsumtion.
Det kan handla om att inte köpa något på 48 timmar, och istället lägga det man skulle ha spenderat på ett sparkonto med hög ränta.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
