Utmaningen som tar över nätet – spara 100 000 kronor

Att börja spara kan kännas svårt, särskilt efter en period av slösande. Men en växande trend hjälper allt fler att ta kontroll över ekonomin – genom att sluta shoppa. Helt och hållet.

Trenden kallas “No Buy 2025” och innebär att man avstår från alla icke-nödvändiga köp under en viss period. För vissa räcker det med en månad. Andra går all in, och skippar allt utom det nödvändigaste under hela året.

Missa inte: Spara som hämnd? Här är trenden som tagit fart efter pandemin. Dagens PS

Ett ekonomiskt “detox-år”

Ett exempel är initiativet No Buy July, där man under en månad pausar alla inköp som inte är absolut nödvändiga. Hanna Kaufman, certifierad finansiell rådgivare på Betterment, beskriver det som en chans att börja om.

”No Buy July är som en ekonomisk detox”, säger hon till Yahoo. ”Under en månad trycker du på paus för allt icke-nödvändigt – tänk takeout, impulsköp på Amazon, nya kläder – och fokuserar bara på det du verkligen behöver”.

Poängen är att skapa nya vanor, minska utgifterna och hitta tillbaka till sina ekonomiska mål.