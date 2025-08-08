Att prata pengar har länge känts tabu. Men med en ny, högljudd spartrend ser vinden ut att vända.
Ny högljudd spartrend – så gör du
Mest läst i kategorin
Ledig resten av livet? Så mycket pengar måste du spara
Drömmer du om att säga upp dig och leva på avkastningen? Då är det dags att börja spara. Nordeas Anders Stenkrona är tillbaka efter semestern och ställer sig en fråga många av oss tänker på under lediga dagar: Hur mycket pengar krävs egentligen för att man ska kunna vara ledig resten av livet? I ett …
3 000 kronor mindre i pension – här går systemet mot kollaps
Många svenskar riskerar en tuff ekonomisk smäll i pensionen. För amerikanerna kan det dock bli ännu värre. En ny varning visar hur ett till synes klokt beslut kan få oväntade konsekvenser. Samtidigt pekas Nederländerna återigen ut som världsbäst på pensioner – medan USA är på väg mot en kollaps. Nedan summerar vi den senaste tidens …
Då sjunker din inkomst med 3 000 kronor i månaden
Många svenskar planerar sin pension utifrån vad som känns rätt just nu. Men ett vanligt beslut kan få dyra konsekvenser längre fram. Det handlar om tjänstepensionen. Den står, tillsammans med den allmänna pensionen, för den största delen av pensionen för de allra flesta. Faktum är att tjänstepensionen för vissa kan stå för nästan hälften av …
Så bygger du en förmögenhet – oavsett lön
Att spara pengar behöver varken vara svårt eller tråkigt. Detta enligt finansexperten True Tamplin. Han menar att det finns fem knep, enkla sådana, dessutom, som kan hjälpa vem som helst att bygga upp ett stabilt sparande och på sikt en rejäl förmögenhet. ”Du behöver varken en sexsiffrig lön eller en examen i ekonomi för att …
"En tickande familjebomb": Fallgroparna för din framtidsfullmakt
Trygghet om något händer – eller ett recept på familjekonflikter, misstänksamhet och i värsta fall ekonomiskt missbruk? En undersökning från Familjens Jurist visar att en miljon svenskar känner juridisk oro kopplat till plötslig sjukdom eller olycka. Detta har i sin tur fått en växande skara svenskar, inte minst yngre, att intressera sig för en framtidsfullmakt. …
Svenskarna blir i regel tysta när privatekonomi kommer på tal. Enligt en undersökning på uppdrag av Marginalen Bank, är svenskarna elva gånger mer benägna att prata om sina relationer än om pengar. Hela 76 procent av svenskarna diskuterar sällan eller aldrig sin ekonomi.
Men det ska det bli ändring på.
På sociala medier sprids nu en ovanligt högljudd spartrend – loud budgeting, eller, högljudd budgetering.
Vad handlar det om?
”Loud budgeting handlar egentligen om att vara öppen och ärlig med människor om din ekonomi”, säger Zoe Brett, finansiell planerare på EQ Investors, till brittiska Independent.
”Så istället för att försöka hänga med andra och betala för middagen på den trendiga restaurangen eller de senaste kläderna bara för att dina vänner eller din familj gör det, är du ärlig och säger: jag vill faktiskt inte lägga mina pengar på det, jag budgeterar”.
Brett sammanfattar det så här:
”Det handlar om att vara öppen och ärlig med din umgängeskrets och säga: jag vill inte lägga de här pengarna, jag vill vara mer ekonomiskt ansvarsfull”.
Läs även: Nya populära spartrenden – en hämndaktion. Dagens PS
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Det bästa knepet när du ska pruta på bolåneräntan
Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …
Varför tar det fart nu?
Brett pekar på bostadsmarknaden och kostnadsläget som orsaker till att trenden tagit fart.
”Det är så svårt för människor att ta sig in på bostadsmarknaden i dag, och alla har verkligen påverkats av levnadskostnaderna och tycker att det blir allt svårare att hänga med vissa livsstilar”, konstaterar hon.
“Allt känns bara väldigt dyrt och jag tror att folk är lite trötta på att känna sig panka hela tiden”.
Hon ser också hur sociala medier fylls av människor som lever från lön till lön – även på höga inkomster.
”Jag tror att många, särskilt Gen Z, ofta känner att de inte har någon framtid och därför spenderar för mycket, vilket har skapat en liten bubbla av människor som nu försöker avveckla det och vara lite mer ekonomiskt ansvarsfulla”, säger Brett.
Mindre stress – tryggare ekonomi
En omedelbar effekt av spartrenden är ett bättre mående.
”På kort sikt tror jag faktiskt att det är ganska bra för din mentala hälsa att slippa kämpa i tysthet för att försöka hänga med kompisar som kanske är lite mer spenderglada än du”, säger Brett. ”När du väl tar det första steget skapas momentum. Det är motorn i att bygga din framtid och det ger dig lite mer hopp”.
På längre sikt handlar det om att nå mål.
”Att vara medveten om sin budget kan hjälpa dig att nå dina mål, som att bygga en buffert, spara till en kontantinsats eller en fullt finansierad pension”, säger hon. ”Det innebär att du kan sluta oroa dig för att inte ha en framtid, för du har byggt den själv”.
Missa inte: Virala spartrenden – men experten varnar för fällor. Dagens PS
Så kommer du igång
Vill du hoppa på trenden behöver du börja med att ta den där första, lite obekväma, dialogen.
”Den första konversationen är alltid svårast och det kan vara superpinsamt, men när du väl har ryckt av plåstret inser du att det inte var så skrämmande som det verkade”, säger Brett.
Hon fortsätter: ”Det är inte så att du måste avslöja alla detaljer om din ekonomi för dina vänner. Du kan bokstavligen bara säga: ’Jag har ingen lust att lägga pengar på det här den här månaden.’ Det kan vara en enkel mening, för du är inte skyldig någon en förklaring”.
Berätta för andra och gör det tillsammans
Vidare kan du berätta för andra om dina mål – det skapar ansvarskänsla och stöd.
”När människor försöker sluta röka eller börja banta är de mycket mer benägna att hålla fast vid det om någon annan vet om det, för det finns en rädsla för att misslyckas eller se dum ut – det är bara mänsklig natur”, säger Brett. ”Och om du har rätt människor omkring dig bör de respektera det och stötta dig – och kanske föreslå saker som är billigare”.
Dessutom kan ni planera tillsammans om ni är två.
”I början av månaden sätter ni era ramar tillsammans och i slutet av månaden går ni igenom hur det gick jämfört med de ramarna”, säger Brett.
”Människor är inte perfekta, så det handlar inte om att skälla. Det handlar om att säga: okej, vi satte den här budgeten och följde den inte – analysera vad som gick fel och fundera på vad ni kan göra annorlunda nästa månad”.
Var proaktiv
Enligt Brett bör du även vara proaktiv och föreslå billigare alternativ:
”I stället för att vänta på en inbjudan, föreslå något som ligger inom din budget – som att ta en drink i parken, laga mat hemma eller gå till ett gratis galleri”.
Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?
Och så ska du inte glömma att fira framstegen – högljutt, såklart.
”Det är viktigt att fira de små segrarna längs vägen, annars kan det börja kännas som en väldigt lång uppförsbacke av uppoffringar”, säger hon.
”Om du har varit grym och verkligen underspenderat en månad, kom ihåg att klappa dig själv på axeln. Kanske belöna dig med en liten kinesisk take-away eller sätt pengarna mot dina mål för att nå dem snabbare. Att fira de där vinsterna högt gör att du får dela lite av den glädjen”.
Läs också: Storbank slår nätmäklarna – så sparar småsparare mest. Realtid
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Senaste nytt
Ny högljudd spartrend – så gör du
Att prata pengar har länge känts tabu. Men med en ny, högljudd spartrend ser vinden ut att vända.? Svenskarna blir i regel tysta när privatekonomi kommer på tal. Enligt en undersökning på uppdrag av Marginalen Bank, är svenskarna elva gånger mer benägna att prata om sina relationer än om pengar. Hela 76 procent av svenskarna …
Viggos resdagbok från en bilsemester: Vi är i paradiset
Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling rapporterar från en bilsemester i Normandie, där havet sjunger, bilen gnäller och servitören glömmer medium. Vykort från Villers-sur-Mer Nu är vi i Villers-sur-Mer. Staden vid havet. Jag skriver dessa rader till en kör av måsar som skränar. Det är något vackert över denna sång som lägger sig över havets vågor, …
Tiotusentals hotell går till attack – stämmer Booking.com
Över 10 000 hotell runt om i Europa ansluter sig till en grupptalan mot Booking.com. Branschorganisationen Hotrec menar att plattformen har snedvridit marknaden och pressat hotellens marginaler i två decennier. Hotrec driver processen i Amsterdam och har, på grund av högt tryck, förlängt anslutningsfristen för hotellägare till den 29 augusti.? I ett uttalande säger organisationen:? …
Svårt få miljardärer att skänka pengar
The Giving Pledge var Bill och Melinda Gates initiativ ihop med Warren Buffet för att få miljardärer att ge bort pengar. Det gick så där. Man får naturligtvis hoppas att Bill Gates, Melinda French Gates och Warren Buffett inte är sällskapssjuka. Någon större samling kring deras initiativ ”The Giving Pledge” har det nämligen inte blivit. …
Pinsamt rekord – återkallar miljontals bilar
Tillverkaren har under de första åtta månaderna av året återkallat nästan två miljoner bilar, ett rekord som sätter press på företaget. Trots att vd:n menar att det är en del av en förbättringsprocess, är experter skeptiska. Ford slår rekord i återkallelser Ford har haft ett utmanande år gällande återkallelser av sina fordon. Med 94 återkallelser, …