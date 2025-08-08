Ny högljudd spartrend – så gör du 

Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …

Varför tar det fart nu?

Brett pekar på bostadsmarknaden och kostnadsläget som orsaker till att trenden tagit fart.

”Det är så svårt för människor att ta sig in på bostadsmarknaden i dag, och alla har verkligen påverkats av levnadskostnaderna och tycker att det blir allt svårare att hänga med vissa livsstilar”, konstaterar hon.

“Allt känns bara väldigt dyrt och jag tror att folk är lite trötta på att känna sig panka hela tiden”.

Hon ser också hur sociala medier fylls av människor som lever från lön till lön – även på höga inkomster.

”Jag tror att många, särskilt Gen Z, ofta känner att de inte har någon framtid och därför spenderar för mycket, vilket har skapat en liten bubbla av människor som nu försöker avveckla det och vara lite mer ekonomiskt ansvarsfulla”, säger Brett.

“Nej tack, jag budgeterar” (Foto: Pexels)

Mindre stress – tryggare ekonomi

En omedelbar effekt av spartrenden är ett bättre mående.

”På kort sikt tror jag faktiskt att det är ganska bra för din mentala hälsa att slippa kämpa i tysthet för att försöka hänga med kompisar som kanske är lite mer spenderglada än du”, säger Brett. ”När du väl tar det första steget skapas momentum. Det är motorn i att bygga din framtid och det ger dig lite mer hopp”.

På längre sikt handlar det om att nå mål.

”Att vara medveten om sin budget kan hjälpa dig att nå dina mål, som att bygga en buffert, spara till en kontantinsats eller en fullt finansierad pension”, säger hon. ”Det innebär att du kan sluta oroa dig för att inte ha en framtid, för du har byggt den själv”.

Så kommer du igång

Vill du hoppa på trenden behöver du börja med att ta den där första, lite obekväma, dialogen.

”Den första konversationen är alltid svårast och det kan vara superpinsamt, men när du väl har ryckt av plåstret inser du att det inte var så skrämmande som det verkade”, säger Brett.

Hon fortsätter: ”Det är inte så att du måste avslöja alla detaljer om din ekonomi för dina vänner. Du kan bokstavligen bara säga: ’Jag har ingen lust att lägga pengar på det här den här månaden.’ Det kan vara en enkel mening, för du är inte skyldig någon en förklaring”.

Berätta för andra och gör det tillsammans

Vidare kan du berätta för andra om dina mål – det skapar ansvarskänsla och stöd.

”När människor försöker sluta röka eller börja banta är de mycket mer benägna att hålla fast vid det om någon annan vet om det, för det finns en rädsla för att misslyckas eller se dum ut – det är bara mänsklig natur”, säger Brett. ”Och om du har rätt människor omkring dig bör de respektera det och stötta dig – och kanske föreslå saker som är billigare”.

Dessutom kan ni planera tillsammans om ni är två.

”I början av månaden sätter ni era ramar tillsammans och i slutet av månaden går ni igenom hur det gick jämfört med de ramarna”, säger Brett.

”Människor är inte perfekta, så det handlar inte om att skälla. Det handlar om att säga: okej, vi satte den här budgeten och följde den inte – analysera vad som gick fel och fundera på vad ni kan göra annorlunda nästa månad”.

Var proaktiv

Enligt Brett bör du även vara proaktiv och föreslå billigare alternativ:

”I stället för att vänta på en inbjudan, föreslå något som ligger inom din budget – som att ta en drink i parken, laga mat hemma eller gå till ett gratis galleri”.

Och så ska du inte glömma att fira framstegen – högljutt, såklart.

”Det är viktigt att fira de små segrarna längs vägen, annars kan det börja kännas som en väldigt lång uppförsbacke av uppoffringar”, säger hon.

”Om du har varit grym och verkligen underspenderat en månad, kom ihåg att klappa dig själv på axeln. Kanske belöna dig med en liten kinesisk take-away eller sätt pengarna mot dina mål för att nå dem snabbare. Att fira de där vinsterna högt gör att du får dela lite av den glädjen”.

