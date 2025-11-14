Dagens PS
Trött på jobbet? Gå i “pension” 

Pension
Trött? Ta en mini-pension! (Foto: Canva)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 14 nov. 2025Publicerad: 14 nov. 2025

Att jobba hårt kan förvisso ta dig långt. Men en liten paus har nog ingen dött av. 

En ny rapport visar att var tredje rik amerikan planerar flera mini-pensioner under livet. Det har Dageps PS skrivit om tidigare.

Den första pausen sker i genomsnitt vid 46 års ålder och brukar vara mellan sex och tolv månader. 

”Det är egentligen mindre en fråga om pengar och mer om psykologisk uthållighet”, sa arbetsmiljöexperten Christina Muller till Newsweek. ”Genom att normalisera dessa pauser kan vi få ett arbetsliv där människor håller längre, med mindre stress och större livskvalitet”.

Nu berättar Jillian Johnsrud, författare till boken Retire Often, varför allt fler ser värdet i en mini-pension. 

”Du kan inte sprinta för evigt”

Techprofiler som Jeff Bezos och Eric Schmidt har länge förespråkat total commitment och ifrågasatt balans som koncept, menar Johnsrud. 

Själv jämför hon karriären med intervallträning:

”Sprinting är bra – men du kan inte sprinta för evigt. Du sprintar, och sedan går du. Du behöver båda delarna”, säger hon till Yahoo Finance

Enligt henne kör många arbetsgivare slut på sin personal på tre till fem år och ersätter dem så fort de visar tecken på utbrändhet.

”Om de inte investerar i vår långsiktiga hållbarhet, då måste vi göra det själva”, säger hon.

Pension
Var tredje rik amerikan planerar flera mini-pensioner under livet (Foto: Canva)

Missa inte: Därför är miljonärerna rika – och olyckliga. Dagens PS

Så fungerar en mini-pension

En mini-pension är inte en månad på soffan, påpekar Johnsrud. Tvärtom handlar den om återhämtning som ger energi.

Johnsrud rekommenderar att planera tre till fem aktiviteter om dagen som ”ger mer energi än de tar”. Det kan vara promenader, yoga, luncher med vänner eller projekt som får kreativiteten att vakna igen.

Tidigare i livet kan det förvisso kännas ekonomiskt omöjligt att ta ledigt. Men Johnsrud menar att det finns sätt att göra det hållbart:

  • Börja med sparade pengar:
    Det gör att du kan ta en paus utan att röra pensionssparande eller behöva ta lån. Även en liten buffert räcker långt om pausen bara är en månad.
  • Ta pausen mellan två jobb:
    Då slipper du riskera karriäravbrott eller be om tjänstledighet. Samtidigt får du ofta ut semesterersättning eller slutlön, vilket kan finansiera ledigheten.
  • Planera en mini-pension per decennium:
    Genom att lägga in pausen i livsplaneringen – i 20-, 30- och 40-årsåldern – hinner du spara inför varje period. Det gör pausen mindre dramatisk för ekonomin och betydligt enklare att genomföra.
Med tiden kan pauserna finansieras med investeringar, sidoinkomster eller strategiska val. Hon lyfter ett exempel där hon själv tog ledigt en månad för att köpa och renovera ett hus – en investering som senare steg med omkring 300 000 dollar.

Rädd för att stanna upp? Det kan kosta mer att låta bli

Många oroar sig för att tappa momentum eller missa en befordring.

Johnsrud tycker att det är dags att tänka om.

”Titta på sportens värld – halvtid är inte lathet, det är strategi. Om du kommer tillbaka 10 procent snabbare eller skarpare, då vinner du inte bara fler lopp – du vinner dem alla”, säger hon.

Läs också: Drömmer du om pension utomlands? – Läs först detta. E55

ArbetslivPausPension
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

