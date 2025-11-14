Trött på jobbet? Gå i “pension” 

En ny rapport visar att var tredje rik amerikan planerar flera mini-pensioner under livet. Det har Dageps PS skrivit om tidigare.

Den första pausen sker i genomsnitt vid 46 års ålder och brukar vara mellan sex och tolv månader.

”Det är egentligen mindre en fråga om pengar och mer om psykologisk uthållighet”, sa arbetsmiljöexperten Christina Muller till Newsweek. ”Genom att normalisera dessa pauser kan vi få ett arbetsliv där människor håller längre, med mindre stress och större livskvalitet”.

Nu berättar Jillian Johnsrud, författare till boken Retire Often, varför allt fler ser värdet i en mini-pension.

”Du kan inte sprinta för evigt”

Techprofiler som Jeff Bezos och Eric Schmidt har länge förespråkat total commitment och ifrågasatt balans som koncept, menar Johnsrud.

Själv jämför hon karriären med intervallträning:

”Sprinting är bra – men du kan inte sprinta för evigt. Du sprintar, och sedan går du. Du behöver båda delarna”, säger hon till Yahoo Finance.

Enligt henne kör många arbetsgivare slut på sin personal på tre till fem år och ersätter dem så fort de visar tecken på utbrändhet.

”Om de inte investerar i vår långsiktiga hållbarhet, då måste vi göra det själva”, säger hon.

Var tredje rik amerikan planerar flera mini-pensioner under livet (Foto: Canva)

