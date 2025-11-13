Därför är miljonärerna rika – och olyckliga 

“Jag kämpar med en känsla av syfteslöshet nu”, sa den 37-årige miljonären Jack häromdagen.

”Allt jag kunde tänka var: Är det här allt?”, tillade den rika investeraren Sahil Bloom.

“Allt eftersom tiden gick kunde jag inte låta bli att börja känna hur ett tomrum växte inom mig”, fortsatte den framgångsrika miljardären Jake Kassan.

Ja, man ser mönstret; pengar löser mycket, men inte allt.

Det vet den amerikanske finansiella rådgivaren Eric Roberge bättre än de flesta. I en artikel för Business Insider berättar han att många av hans välbetalda klienter – personer som tjänar mellan 500 000 och 1 miljon dollar per år – trots allt känner sig tomma, stressade och ofria.

Rikedom utan mening

Eric Roberge driver den lilla rådgivningsfirman Beyond Your Hammock, specialiserad på kunder inom tech- och biotekniksektorn som tjänar mellan 500 000 och 1 miljon dollar per år.

”Mer pengar gör livet enklare. Det ger fler bekvämligheter och lyx. Men det jag har sett är att mer pengar inte skapar en direkt väg till lycka eller tillfredsställelse”, skriver han.

Han beskriver hur hans klienter ofta hamnar i två tydliga läger: de som är lyckliga och lever sina bästa liv och de som, trots samma inkomstnivå, ständigt jagar mer och ändå känner sig missnöjda.