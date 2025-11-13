Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

Därför är miljonärerna rika – och olyckliga 

Rika och olyckliga personer
Förvånansvärt många med miljoninkomster känner sig både stressade och tomma, menar Eric Roberge (Foto: Canva)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 13 nov. 2025Publicerad: 13 nov. 2025

Innebär rikedom trygghet, frihet och lycka? Kanske. Ändå känner sig förvånansvärt många med miljoninkomster både fast, stressade och tomma.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

“Jag kämpar med en känsla av syfteslöshet nu”, sa den 37-årige miljonären Jack häromdagen

”Allt jag kunde tänka var: Är det här allt?”, tillade den rika investeraren Sahil Bloom.

“Allt eftersom tiden gick kunde jag inte låta bli att börja känna hur ett tomrum växte inom mig”, fortsatte den framgångsrika miljardären Jake Kassan.   

Ja, man ser mönstret; pengar löser mycket, men inte allt. 

Det vet den amerikanske finansiella rådgivaren Eric Roberge bättre än de flesta. I en artikel för Business Insider berättar han att många av hans välbetalda klienter – personer som tjänar mellan 500 000 och 1 miljon dollar per år – trots allt känner sig tomma, stressade och ofria.

Rikedom utan mening

Eric Roberge driver den lilla rådgivningsfirman Beyond Your Hammock, specialiserad på kunder inom tech- och biotekniksektorn som tjänar mellan 500 000 och 1 miljon dollar per år.

”Mer pengar gör livet enklare. Det ger fler bekvämligheter och lyx. Men det jag har sett är att mer pengar inte skapar en direkt väg till lycka eller tillfredsställelse”, skriver han.

Han beskriver hur hans klienter ofta hamnar i två tydliga läger: de som är lyckliga och lever sina bästa liv och de som, trots samma inkomstnivå, ständigt jagar mer och ändå känner sig missnöjda.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

PS – Linda Murray Wennberg_ Hur riskkapital kan stärka företagets tillväxtresa (SPONSRAD AV ALMI)
Spela klippet
PS Partner

Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest

28 okt. 2025

Fyra misstag som gör de rika olyckliga

Enligt Roberge finns ett tydligt mönster bland dem som aldrig hittar lugnet, oavsett inkomst. De tenderar att:

  • Känna sig kontrollerade av sina jobb, eftersom deras livsstil kräver höga inkomster och de har fastnat i dyra vanor.
  • Spendera för att fly känslor, istället för att hantera det som egentligen skaver.
  • Aldrig definiera vad som är “nog”, utan flytta fram målen varje gång de når dem.
  • Skylla ifrån sig istället för att ta ansvar för sina val.

Resultatet blir en ständig jakt på mer pengar, status eller trygghet – utan att någonsin känna sig tillfreds.

Olycklig person
Pengar kan göra livet enklare. Men inte blir man automatiskt lycklig för det (Foto: Canva)

De som faktiskt är lyckliga

Roberge menar att de rika som verkligen är nöjda med livet har något gemensamt. De är självmedvetna, reflekterande och styr själva över sin tid.

De kan ha krävande jobb, men har tillräcklig kontroll över sitt schema för att kunna vara med på barnens skolaktiviteter eller koppla bort jobbet på helgen.

Dessutom sparar de först – och spenderar sen. ”De prioriterar sitt eget sparande först. De kan fortfarande spendera mycket, men det sker först efter att de har säkerställt att de satt upp sparmål för året”, skriver Roberge.

ANNONS

Det ger dem både frihet och trygghet och gör att de inte är lika beroende av arbetsgivaren för sin ekonomiska stabilitet.

Pengar hjälper – men räcker inte

”Det råder ingen tvekan om att mer pengar löser många problem”, konstaterar Roberge.

Men utan förståelse för sig själv och sina värderingar riskerar man att fastna på det så kallade “hedoniska löpbandet”, där man ständigt strävar efter mer utan att någonsin känna sig nöjd.

De lyckligaste klienterna, menar han, är de som gjort det inre jobbet: de har identifierat vad som verkligen är viktigt för dem och byggt sina ekonomiska beslut kring det.

Med andra ord: pengar kan köpa trygghet, men aldrig mening.

Vill du veta hur man sparar sig olycklig? Då kan vi slå ett slag för den här artikeln.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
miljonärOlyckarikedom
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet

Räkna ut ditt pris!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS