En utlandsresa behöver inte kosta skjortan. Under julledigheten kan du flyga till tre europeiska storstäder för mindre än 2 000 kronor tur och retur. På ett av resmålen är restauranger och boende dessutom omkring 61 procent billigare än i Sverige.
Tre plånboksvänliga storstäder – 61 procent billigare än Sverige
Bangkok, London och Kanarieöarna hör till svenskarnas mest sökta resmål inför julledigheten. Men det finns billigare alternativ.
En ny undersökning från Momondo visar att det går att flyga till tre europeiska storstäder för under 2 000 kronor tur och retur.
Det handlar om Bukarest i Rumänien (en av Europas billigaste städer), Skopje i Nordmakedonien och Düsseldorf i Tyskland. Enligt resesajten ligger de genomsnittliga flygpriserna på under 2 000 kronor tur och retur för resor under jul- och nyårshelgerna.
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Skopje – 61 procent lägre priser
I Nordmakedonien ligger priserna på restauranger och boende omkring 61 procent lägre än i Sverige. Detta enligt en prisjämförelse från Eurostat.
I stadens gamla basar trängs små butiker och restauranger bland historiska byggnader. Härifrån kan du promenera över den gamla stenbron till Macedonia Square, ett av stadens stora torg.
Eller varför inte ta linbanan upp till Vodnoberget? Här väntar Millenniumkorset och en utsikt över Skopje och de omgivande bergen.
Bukarest bland Europas billigaste
Även i Rumänien får svenska semesterfirare en hel del för pengarna. Enligt Eurostat är restauranger och boende omkring 52 procent billigare än i Sverige.
Huvudstaden Bukarest placerar sig dessutom bland Europas tio billigaste weekendstäder i FOREX Storstadsindex 2026.
FOREX har jämfört typiska semesterutgifter i 85 storstäder, med Stockholm som utgångspunkt.
Bukarest får index 54, jämfört med Stockholms 100. Det motsvarar 46 procent lägre priser för de utgifter som ingår i jämförelsen.
Mitt i Bukarest ligger det enorma parlamentspalatset, som uppfördes under diktatorn Nicolae Ceaușescus styre. Framför byggnaden arrangeras en stor julmarknad vid Piața Constituției.
Ett annat alternativ är Therme București, ett stort anläggningskomplex med termalbad och bastur.
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Düsseldorf – billigare än Stockholm
Vårt tredje, och sista, resmål hittar vi i västra Tyskland.
Düsseldorf är förvisso dyrare än både Bukarest och Skopje sett till ländernas prisnivåer, men Tyskland är åtminstone billigare än Sverige. 12 procent billigare, närmare bestämt.
Düsseldorf är särskilt känt för sina julmarknader. I gamla stan, Altstadt, finns flera marknader där besökare kan köpa juldekorationer och prova tysk glühwein eller stadens lokala ölsort, altbier.
Enligt stadens turistorganisation pågår julmarknaderna mellan den 19 november och den 30 december 2026. De håller dock stängt på juldagen.
Momondos flygpriser bygger på sökningar gjorda mellan april och oktober 2026, för resor med avresa från svenska flygplatser mellan den 19 december och den 9 januari.
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