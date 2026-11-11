Tre plånboksvänliga storstäder – 61 procent billigare än Sverige

Bukarest bland Europas billigaste

Även i Rumänien får svenska semesterfirare en hel del för pengarna. Enligt Eurostat är restauranger och boende omkring 52 procent billigare än i Sverige.

Huvudstaden Bukarest placerar sig dessutom bland Europas tio billigaste weekendstäder i FOREX Storstadsindex 2026.

ANNONS

FOREX har jämfört typiska semesterutgifter i 85 storstäder, med Stockholm som utgångspunkt.

Bukarest får index 54, jämfört med Stockholms 100. Det motsvarar 46 procent lägre priser för de utgifter som ingår i jämförelsen.

Mitt i Bukarest ligger det enorma parlamentspalatset, som uppfördes under diktatorn Nicolae Ceaușescus styre. Framför byggnaden arrangeras en stor julmarknad vid Piața Constituției.

Ett annat alternativ är Therme București, ett stort anläggningskomplex med termalbad och bastur.

Läs även: De gick i pension vid 30 – forskaren: ”Mycket skam”. Dagens PS

Düsseldorf – billigare än Stockholm

Vårt tredje, och sista, resmål hittar vi i västra Tyskland.

Düsseldorf är förvisso dyrare än både Bukarest och Skopje sett till ländernas prisnivåer, men Tyskland är åtminstone billigare än Sverige. 12 procent billigare, närmare bestämt.

Düsseldorf är särskilt känt för sina julmarknader. I gamla stan, Altstadt, finns flera marknader där besökare kan köpa juldekorationer och prova tysk glühwein eller stadens lokala ölsort, altbier.

ANNONS

Enligt stadens turistorganisation pågår julmarknaderna mellan den 19 november och den 30 december 2026. De håller dock stängt på juldagen.

Momondos flygpriser bygger på sökningar gjorda mellan april och oktober 2026, för resor med avresa från svenska flygplatser mellan den 19 december och den 9 januari.

Läs också: Så undviker ni arvstvister när särkullbarnen kliver fram. E55