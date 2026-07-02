Europas billigaste land 2026 – här räcker pengarna längst

Enligt AirDNA, som analyserar korttidsuthyrningar i Europa, är Nordmakedonien det billigaste landet på kontinenten gällande just semesterboenden. Det genomsnittliga dygnspriset ligger på 39,81 euro, motsvarande omkring 440 svenska riksdaler.

Det kan vi jämföra med exempelvis Island, där snittpriset ligger på runt 209,90 euro per natt – 2 300 kronor.

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Mat, kaffe och öl för småpengar

Även hotell och restauranger är betydligt billigare i Nordmakedonien än i stora delar av Europa. Eurostat jämför prisnivåer för hotell och restauranger i 37 europeiska länder, där EU-genomsnittet sätts till 100. Nordmakedonien ligger runt 50 – vilket innebär att hotell- och restaurangpriserna är ungefär hälften så höga som EU-snittet.

Nordmakedonien är således billigast i jämförelsen.

Statistik från bland annat Numbeo, Eurostat och Budget Your Trip pekar alla i samma riktning. Exempelvis kostar en öl i Nordmakedonien runt 20 kronor och en cappuccino cirka 16.

Vill du åka kollektivtrafik får du punga ut cirka sju kronor och vill du äta ute kommer du väldigt långt på en hundring.

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