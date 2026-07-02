Glöm dyra hotellnätter och svidande restaurangnotor. För den som vill semestra billigt i Europa pekar flera prisjämförelser åt samma håll.
Europas billigaste land 2026 – här räcker pengarna längst
Vi pratar såklart om Nordmakedonien – det lilla landet på Balkanhalvön som har en tendens att återkomma i flera jämförelser över Europas billigaste resmål 2026.
Enligt AirDNA, som analyserar korttidsuthyrningar i Europa, är Nordmakedonien det billigaste landet på kontinenten gällande just semesterboenden. Det genomsnittliga dygnspriset ligger på 39,81 euro, motsvarande omkring 440 svenska riksdaler.
Det kan vi jämföra med exempelvis Island, där snittpriset ligger på runt 209,90 euro per natt – 2 300 kronor.
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Mat, kaffe och öl för småpengar
Även hotell och restauranger är betydligt billigare i Nordmakedonien än i stora delar av Europa. Eurostat jämför prisnivåer för hotell och restauranger i 37 europeiska länder, där EU-genomsnittet sätts till 100. Nordmakedonien ligger runt 50 – vilket innebär att hotell- och restaurangpriserna är ungefär hälften så höga som EU-snittet.
Nordmakedonien är således billigast i jämförelsen.
Statistik från bland annat Numbeo, Eurostat och Budget Your Trip pekar alla i samma riktning. Exempelvis kostar en öl i Nordmakedonien runt 20 kronor och en cappuccino cirka 16.
Vill du åka kollektivtrafik får du punga ut cirka sju kronor och vill du äta ute kommer du väldigt långt på en hundring.
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Så kan du spendera din tid
Nordmakedonien är förvisso inte bara billigt.
Landet lockar exempelvis med Ohridsjön, en av Europas äldsta sjöar och en del av ett Unesco-listat område. Där kan du bada, åka båt och vandra genom den historiska staden Ohrid.
I huvudstaden Skopje väntar basarer, stenbroar, fästningar och museer. Strax utanför staden ligger dessutom Matka Canyon, där du kan paddla kajak, ta en båttur eller bara följa vattnet mellan de branta klipporna.
Fler billiga länder i Europa
Om Nordmakedonien inte får reslusten att vakna till liv finns det gott om andra länder där pengarna räcker långt.
I AirDNA:s lista över Europas billigaste länder för korttidsboenden följer Kosovo, Moldavien, Serbien och Bosnien-Hercegovina efter Nordmakedonien.
Även Albanien, Bulgarien, Rumänien, Lettland, Litauen, Estland, Ungern och Polen ligger klart under många västeuropeiska resmål.
Exempelvis är Tirana i Albanien Europas billigaste storstad. En dag på stan i Tirana är cirka 50 procent billigare än i Stockholm.
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