En miljon svenskar kan förlora sina pensionspengar vid flytt

Fast med vilken pension?

Den pension du har tjänat in genom arbete följer ju med när du flyttar från Sverige. Inkomstpension, premiepension och tilläggspension kan betalas ut oavsett var du bor.

Men alla pensionspengar har inte samma reslust.

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Över en miljon har garantipension

I januari 2026 hade 1 136 400 svenskar garantipension, med eller utan inkomstpension, enligt Pensionsmyndigheten.

Garantipensionen är ett grundskydd för den som har låg eller ingen inkomstgrundad pension. Den bygger på bosättning och betalas som regel bara ut till den som bor i Sverige.

Vid en permanent flytt utomlands kan den delen av inkomsten alltså falla bort.

Det gäller normalt även om flyttlasset går till ett annat EU-land. Ett boende i svenskarnas favoritland Spanien innebär inte i sig att garantipensionen får följa med.

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Även bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd upphör normalt när du flyttar till ett annat land. Därmed kan flera delar av månadsinkomsten påverkas.

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