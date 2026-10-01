Pension i solen låter onekligen trevligare än november i Sverige. Men innan du räknar på vad pengarna räcker till utomlands behöver du kontrollera vilka som faktiskt följer med. En del av pensionen kan försvinna vid en permanent flytt.
En miljon svenskar kan förlora sina pensionspengar vid flytt
Du har hittat ett boende, kollat vädret och kanske börjat öva på att beställa kaffe på det lokala språket. Återstår bara att få ekonomin att gå ihop, alltså.
Fast med vilken pension?
Den pension du har tjänat in genom arbete följer ju med när du flyttar från Sverige. Inkomstpension, premiepension och tilläggspension kan betalas ut oavsett var du bor.
Men alla pensionspengar har inte samma reslust.
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Över en miljon har garantipension
I januari 2026 hade 1 136 400 svenskar garantipension, med eller utan inkomstpension, enligt Pensionsmyndigheten.
Garantipensionen är ett grundskydd för den som har låg eller ingen inkomstgrundad pension. Den bygger på bosättning och betalas som regel bara ut till den som bor i Sverige.
Vid en permanent flytt utomlands kan den delen av inkomsten alltså falla bort.
Det gäller normalt även om flyttlasset går till ett annat EU-land. Ett boende i svenskarnas favoritland Spanien innebär inte i sig att garantipensionen får följa med.
Även bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd upphör normalt när du flyttar till ett annat land. Därmed kan flera delar av månadsinkomsten påverkas.
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En vinter borta är en annan sak
Att tillbringa vintern utomlands är däremot inte samma sak som att flytta permanent.
Vid en tillfällig utlandsvistelse på högst ett år kan du få behålla garantipensionen. Det finns också undantag för den som flyttar till Kanada och uppfyller vissa villkor. Personer födda 1937 eller tidigare kan få fortsatt garantipension vid bosättning inom EU/EES eller i Schweiz.
För bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd gäller andra regler. Hur länge stöden kan betalas ut beror bland annat på vilket land du vistas i.
Pensionsmyndigheten ska därför meddelas både vid flytt och vid vissa längre eller regelbundna utlandsvistelser. För bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd ska du anmäla om du tänker vistas utomlands mer än tre månader per år.
Pengarna kan krävas tillbaka
Att utbetalningen fortsätter betyder inte att du har rätt till pengarna.
I december 2025 presenterade Utbetalningsmyndigheten en analysmodell som samkör myndighetsregister för att identifiera personer som får garantipension trots att de bosatt sig utomlands.
De första 15 underrättelserna till Pensionsmyndigheten hade då lett till återkrav och stoppade utbetalningar om sammanlagt 14,3 miljoner kronor.
En utebliven flyttanmälan kan alltså bli betydligt dyrare än själva flyttbiljetten.
Även skatten behöver räknas om
Sedan var det skatten.
Enligt Skatteverket är SINK, den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta, 22,5 procent under 2026. Från januari 2027 sänks den till 20 procent.
Men SINK gäller inte automatiskt alla som flyttar. Den som fortfarande har väsentlig anknytning till Sverige kan beskattas enligt vanliga svenska regler. Även skatteavtal påverkar beskattningen.
Det kan vara värt att tänka på, innan du sätter dig på flyget.
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