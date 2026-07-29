Gyllene tillfälle att spara tusenlappar på din elförbrukning. Det är enklare än många tror.
Tjäna tusenlappar på elen – tre enkla tips
Tack vare många soltimmar i sommar är el just nu billigast på dagtid. Särskilt mellan klockan 10 och 17.
Samtidigt skiljer elpriset sig åt mellan olika avtal, därför är rådet att jämföra ditt avtal med villkoren hos andra bolag.
Det säger Rasam Sheibeh, energi- och klimatrådgivare vid Sollentuna kommun, till SVT.
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Det ska du vara observant på
”Det är knappt 15 procent av hushållen som har kvartsprisavtal, alltså att priset per kilowattimme ändras varje kvart”, förklarar han och rekommenderar hushållen att vara verksamma på det.
För dig som har månadsavtal är det inte lika viktigt att vara observant på just detta, men oavsett går det att spara tusenlappar på att använda sin elförbrukning smart och se till att ha ”rätt” avtal.
Tipset från Rasam Sheibeh är att först reda ut om du har en så kallad effektavgift, vilket skulle införas för alla men sedan ändrades.
Fråga ditt elnätsbolag om du har effektavgift, om du har det ”ändras hela prisbilden”, enligt energi- och klimatrådgivaren.
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Jämför priset på din el med andra
Det andra är att jämföra ditt elhandelsbolag med konkurrerande bolag.
”Det finns många fällor”, säger till SVT och rekommenderar dig att gå in på Elpriskollen som jämför elhandelsbolagens priser opartiskt.
Slutligen är rådet att se hur du använder din el. Även det kan du få svar på hos Elpriskollen. Kan du ändra på något, vara mer flexibel – i så fall går det att spara pengar på elprisförbrukningen.
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