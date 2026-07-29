Tjäna tusenlappar på elen – tre enkla tips

Samla pensionen på ett ställe och få bättre överblick

Det säger Rasam Sheibeh, energi- och klimatrådgivare vid Sollentuna kommun, till SVT.

Läs även: Högre elpris resten av året: ”Lägg undan elstödet” DagensPS

Det ska du vara observant på

”Det är knappt 15 procent av hushållen som har kvartsprisavtal, alltså att priset per kilowattimme ändras varje kvart”, förklarar han och rekommenderar hushållen att vara verksamma på det.

För dig som har månadsavtal är det inte lika viktigt att vara observant på just detta, men oavsett går det att spara tusenlappar på att använda sin elförbrukning smart och se till att ha ”rätt” avtal.

Tipset från Rasam Sheibeh är att först reda ut om du har en så kallad effektavgift, vilket skulle införas för alla men sedan ändrades.

Fråga ditt elnätsbolag om du har effektavgift, om du har det ”ändras hela prisbilden”, enligt energi- och klimatrådgivaren.

Läs vidare: Europas solkraft: ”Elektricitet slösas bort” DagensPS