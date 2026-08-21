Taxiresan skenar i pris – våg av anmälningar

Det kan jämföras med 2024, då fick kunderna betala 814 kronor mer för taxiresan än vad de hade räknat med.

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Ansvarig minister: Det är ett problem

På bara ett år är ökningen alltså hela 596 kronor och den illavarslande trenden med skenande priser för taxiresor har fortsatt i år.

Det här skriver Nyheter24 och berättar att regeringen nu har för avsikt att agera.

”Oskäliga taxipriser är ett problem. Idag är det svårt att förstå vad en taxiresa kommer att kosta, innan man sätter sig i bilen”, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) i ett pressmeddelande.

Bara en av tio taxiresenärer kan enligt ministern använda den prisinformation som finns tillgänglig för att uppskatta hur dyr taxiresan blir.

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