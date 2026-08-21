Nya siffror visar att svenskarnas taxiresa blivit i snitt 1 410 kronor dyrare. Anmälningarna till Konsumentverket har mer än fördubblats.
Taxiresan skenar i pris – våg av anmälningar
Bland de som vänt sig till Konsumentverket finns många kunder som har betalat oskäligt höga taxinotor.
Anmälningarna till myndigheten har mer än fördubblats de senaste åren och nu konstaterar Konsumentverket att taxiresan i genomsnitt blev 1 410 kronor dyrare under 2025.
Det kan jämföras med 2024, då fick kunderna betala 814 kronor mer för taxiresan än vad de hade räknat med.
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Ansvarig minister: Det är ett problem
På bara ett år är ökningen alltså hela 596 kronor och den illavarslande trenden med skenande priser för taxiresor har fortsatt i år.
Det här skriver Nyheter24 och berättar att regeringen nu har för avsikt att agera.
”Oskäliga taxipriser är ett problem. Idag är det svårt att förstå vad en taxiresa kommer att kosta, innan man sätter sig i bilen”, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) i ett pressmeddelande.
Bara en av tio taxiresenärer kan enligt ministern använda den prisinformation som finns tillgänglig för att uppskatta hur dyr taxiresan blir.
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Ska stoppa ockerpriser för taxi
Detta ska nu ses över av Transsportstyrelsen, har regeringen bestämt. Och syftet är att göra prisinformationen mer tydlig för kunderna och förhindra att taxiföretag tar ut ockerpriser.
Transportföretagen välkomnar förändringen som ska stärka konsumentskyddet.
Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen, anser att det är högst rimligt att kunderna förstår vad det kostar att åka taxi, samtidigt som det gynnar seriösa aktörer på taximarknaden.
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