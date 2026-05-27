Våg av anmälningar om lurendrejeri vid taxiresor

Döms för brott men taxiresorna fortsätter

Här vill Konsumentverket framhålla att flygplatsoperatören Swedavia har avtal med flera taxiföretag som kör från Arlanda till delar av Stockholm och Uppsala och personer som kör för oseriösa taxibolag som saknar avtal med Swediavia har dömts för brott mot luftfartsförordningen.

Men det hindrar inte taxiskurkarna från att fortsätta skinna intet ont anande kunder med exempelvis falska påståenden om att tågen är inställda.

”Vi ser i anmälningar att den här typen av uppsökande försäljning är ett överraskningsmoment och kan lätt leda till att man fattar beslut som man sedan kan komma att ångra”, säger Maja Lindstrand i pressmeddelandet.

Obefintligt skydd för den som blir lurad

Den som blir blåst i samband med en taxiresa har väldigt små möjligheter att få rätt då det saknas skyddsregler för taxiresor.

ANNONS

Samtidigt kan den som blir lurad förlora ansenliga belopp när bilens taxameter rusar under körningen. Konsumentverket uppskattar att svenska taxikunder under 2025 betalat i genomsnitt cirka 1 410 kronor mer än de räknat med för sin resa, vilket kan jämföras med cirka 814 kronor mer än väntat per taxiresa året före.

Anmälningarna har mer än fördubblats

Anmälningarna till Konsumentverket har alltså mer än fördubblats från 2024 till 2025 och myndigheten har nu tagit fram ny information om jämförpriset för att göra det lättare att kontrollera taxipriser och reklamera sin resa.

”Jämförpriset beräknas utifrån en resa på 10 kilometer som tar 15 minuter inklusive eventuell grundavgift. Taxichaufförer ska lämna en bindande prisuppgift till resenären innan resan om jämförpriset överstiger 1.2 procent av prisbasbeloppet, vilket innebär cirka 700 kronor 2026. Regeln är ny sedan januari 2025, innan var gränsen 500 kronor”, skriver Konsumentverket på sin hemsida.

Här kan du ladda ner rapporten och läs mer om de oskäligt dyra taxiresorna.

Missa inte: Socialdemokraterna åker taxi för 1,3 miljoner – rekord DagensPS

Läs även: Politikerna som fått mest taxi för skattepengarna DagensPS