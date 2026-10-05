Svenskar spärras från bank-id – hit ska du flytta som pensionär

Portugal tappar – Uruguay tar över

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Vi vandrar vidare utomlands.

En ny pensionsranking har i veckan utsett Uruguay till världens bästa land för pensionärer, följt av Mauritius och Spanien. Den tidigare ettan Portugal faller till femte plats.

Rankningen jämför 46 program för uppehållstillstånd för pensionärer och personer med passiva inkomster. Bland annat vägs livskvalitet, skatter, ekonomiska krav och ansökningsprocess samman.

Portugal tappar bland annat på grund av en längre väg till medborgarskap och väntetider för uppehållstillstånd. Spanien får i sin tur höga betyg för livskvalitet, men hamnar sist i skattebedömningen.

Läs vidare: Här är världens bästa land att flytta till som pensionär – favoriten tappar. Dagens PS

Uruguay tar förstaplatsen i en ny rankning av länder att flytta till som pensionär. Portugal faller till femte plats (Foto: Unsplash)

Bad banken om hjälp – fick bank-id spärrat

Annat som väckt uppmärksamhet i veckan är svenskarna, bankerna och bank-id.

För 78-åriga Inger Löwe kom problemen i två omgångar. Först förlorade hon 30 000 kronor i ett bedrägeri. Sedan spärrade Länsförsäkringar Bank hennes bank-id och blockerade möjligheten att beställa ett nytt hos samtliga utgivare.

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”I stället för att hjälpa mig att få tillbaka mina pengar så spärrar banken mitt bank-id och tar bort Swish”, säger hon.

Och ensam, det är hon inte.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå beskriver fler fall där bedrägerioffer fått sina konton uppsagda och bank-id spärrade. För kunderna kan det innebära problem med allt från räkningar till matinköp.

Själva bank-id-spärren prövas inte av ARN. Den som vill begära omprövning får vända sig till banken som lagt blockeringen.

Läs vidare: Hon bad svenska banken om hjälp – då spärrade de hennes bank-id. Dagens PS

Miljoner på kontot – men pengarna får ligga

Att ha råd med pensionärslivet betyder inte alltid att man vågar betala för det.

Amerikanen Scott Scovel hade sparat ihop tre miljoner dollar och tänkte sluta arbeta vid 58. Ändå fortsatte han, av rädsla för hyperinflation.

I en undersökning från Prudentials, bland över 3 000 amerikaner från 50 år och uppåt, känner sig bara 14 procent bekväma med att varje månad lägga pengar på nöjen under pensionen. Även bland dem med stora tillgångar är det en minoritet.

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Svenska experter känner igen beteendet.

”Många har mycket pengar högt upp i åldrarna men har svårt att förmå sig att använda dem”, säger nationalekonomiprofessorn Mikael Elinder.

Resorna och restaurangbesöken som sparandet skulle bekosta får därmed fortsätta vänta.

Läs vidare: De har miljoner på kontot – men vågar inte använda pengarna. Dagens PS

Badrumstvisten kostade nära en halv miljon

Veckan avslutas i Göteborg, där ett större badrum blev en dyr affär för en 43-årig bostadsrättsägare.

Mannen hade avtalat med föreningen om att köpa till cirka 3,2 kvadratmeter vindsyta för 32 000 kronor. Senare hävdade han att ytan bara var 2,6 kvadratmeter och krävde tillbaka 6 000 kronor. Han motsatte sig också föreningens krav på ersättning för juridiskt arbete.

Göteborgs tingsrätt gav föreningen rätt. Mannens återbetalningskrav avslogs och han dömdes att betala 44 407 kronor plus ränta.

Den största utgiften kom dock med rättegången: ytterligare 488 800 kronor för föreningens rättegångskostnader.

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Läs vidare: Bråkade om halv kvadratmeter: Döms att betala en halv miljon. Dagens PS

Läs även: Jobba ett år extra – pensionen kan öka med 2 300 kronor i månaden. E55

Läs också: Berlins vänstervåg hotar svenska pensionspengar. Realtid