Från i dag kan matbutiker ansluta sig till en tjänst som betalar ut panten via Swish. Du behöver dock mer än Swish på telefonen för att få dina pengar.
Nu kan du få panten via Swish – butikerna ansluts från i dag
Senast 2029 ska högst var tionde flaska och burk slängas i soporna i EU.
Och, kanske, kan pantpengar direkt på kontot få fler att ta med sig tomförpackningarna till automaten.
I dag, 6 oktober, öppnar Returpack för svenska livsmedelsbutiker att ansluta sig till pantutbetalning via Swish.
För dig som pantar innebär det att pengarna kan betalas ut direkt efter att automaten har tagit emot dina burkar och flaskor. För butikerna innebär tjänsten en möjlighet att minska kontanthanteringen.
Men hur snart du kan använda tjänsten i din vanliga matbutik beror på om den väljer att ansluta sig.
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Du behöver en app till
I en ansluten pantautomat väljer du Swish när du har pantat färdigt. Därefter skannar du QR-koden på automatens skärm med Pantamera-appen.
Pengarna betalas sedan ut via Swish. Du behöver alltså ha både Pantamera-appen och Swish, samt Mobilt BankID.
Utbetalningen kommer från butikens eget Swish-konto. Returpack ersätter sedan butiken för pantbeloppet.
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Varje butik bestämmer själv
Alla pantautomater får dock inte funktionen i dag. Anslutningen är frivillig, automaten måste vara kompatibel och butiken behöver teckna de avtal som krävs.
Den som föredrar ett pantkvitto ska, dessutom, kunna fortsätta välja det där alternativet finns.
”Att få panten utbetald via Swish är efterfrågat av många, visar våra undersökningar. Men det är tänkt som ett komplement till butikens befintliga alternativ för pantutbetalning. Kunden kan fortfarande välja exempelvis pantkvitto eller donation där dessa alternativ finns”, förklarar Lena Jessen, administrativ chef/CFO på Returpack, i ett pressmeddelande.
Kunder har tagit en extra sväng
På återvinningscentraler är lösningen redan bekant. Sedan 2022 har den som pantar i Returpacks Pantamera Express-automater kunnat välja Swish.
Vissa butiker har också hunnit prova tjänsten, däribland Maxi ICA Stormarknad Universitetet i Örebro. Enligt butiksägaren Patrik Persson har möjligheten att få panten via Swish lockat kunder till butiken.
”Jag har kunder som berättar att de åkt en extra sväng till min butik just för att jag kan erbjuda Swish i pantautomaten. Med Swish som kompletterande utbetalningslösning har jag dessutom kunnat minska den kostsamma kontanthanteringen”, säger han.
Kostar att ansluta automaten
För butiken kostar anslutningen 1 500 kronor per pantautomat.
Returpack ersätter därefter butiken med 50 öre för varje Swish-utbetalning. Om det täcker hela bankens transaktionsavgift beror på butikens avtal. En separat serviceavgift på 30 öre per utbetalning ersätts fullt ut av Returpack.
Returpack hänvisar också till undersökningar från Ungdomsbarometern och KANTAR/Sifo som visar att digital utbetalning kan få fler att vilja panta mer. Huruvida det faktiskt blir så, ja, det återstår att se.
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