Nu kan du få panten via Swish – butikerna ansluts från i dag

I dag, 6 oktober, öppnar Returpack för svenska livsmedelsbutiker att ansluta sig till pantutbetalning via Swish.

För dig som pantar innebär det att pengarna kan betalas ut direkt efter att automaten har tagit emot dina burkar och flaskor. För butikerna innebär tjänsten en möjlighet att minska kontanthanteringen.

Men hur snart du kan använda tjänsten i din vanliga matbutik beror på om den väljer att ansluta sig.

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Du behöver en app till

I en ansluten pantautomat väljer du Swish när du har pantat färdigt. Därefter skannar du QR-koden på automatens skärm med Pantamera-appen.

Pengarna betalas sedan ut via Swish. Du behöver alltså ha både Pantamera-appen och Swish, samt Mobilt BankID.

Utbetalningen kommer från butikens eget Swish-konto. Returpack ersätter sedan butiken för pantbeloppet.

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