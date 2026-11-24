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I en undersökning som konsultföretaget Sweco genomförde på uppdrag av branschorganisationen uppgav 12 procent av de tillfrågade föreningarna att de hade utsatts för ekonomisk brottslighet under de senaste fem åren. Var fjärde visste inte om föreningen hade utsatts eller inte.

I våras undersökte Brottsförebyggande rådet, Brå, samma problem. Sju procent av de svarande föreningarna uppgav att de hade utsatts för ekonomisk brottslighet under 2025. I de allra flesta fallen hade brotten dock liten eller ingen påverkan på föreningens ekonomi.

Förening förlorade 250 miljoner

Nu vill Swedbank stärka skyddet för landets bostadsrättsägare. I en rapport som presenteras i dag, tisdag, riktar banken kritik mot hur föreningarnas ekonomi kontrolleras.

”När stora värden möter svag insyn och bristande kontroll uppstår en grogrund för ekonomisk brottslighet. Resultatet kan bli att enskilda hushåll förlorar miljonbelopp och bostadsrättsföreningar mångmiljonbelopp”, säger Arturo Arques, Swedbanks och Sparbankernas privatekonom, i ett pressmeddelande.

Styrelser som består av ideellt arbetande grannar förvaltar i många fall fastigheter värda hundratals miljoner kronor.

Ett av fallen som Swedbank tar upp är bostadsrättsföreningen Ida i Malmö, som uppges ha förlorat omkring 250 miljoner kronor genom bland annat krediter och falska fakturor.