Över två miljoner svenskar bor i bostadsrätt. Nu varnar Swedbank för att ekonomisk brottslighet i bostadsrättsföreningarna kan kosta enskilda hushåll miljonbelopp. Banken pekar också ut sex varningssignaler att hålla utkik efter.
Swedbank varnar bostadsrättsägare – du kan förlora miljonbelopp
Redan 2019 uppmärksammade Fastighetsägarna Stockholm hur sårbara svenska bostadsrättsföreningar är för ekonomisk brottslighet. Vid den tidpunkten beräknades omkring 120 miljarder kronor årligen flöda genom landets föreningar.
I en undersökning som konsultföretaget Sweco genomförde på uppdrag av branschorganisationen uppgav 12 procent av de tillfrågade föreningarna att de hade utsatts för ekonomisk brottslighet under de senaste fem åren. Var fjärde visste inte om föreningen hade utsatts eller inte.
I våras undersökte Brottsförebyggande rådet, Brå, samma problem. Sju procent av de svarande föreningarna uppgav att de hade utsatts för ekonomisk brottslighet under 2025. I de allra flesta fallen hade brotten dock liten eller ingen påverkan på föreningens ekonomi.
Förening förlorade 250 miljoner
Nu vill Swedbank stärka skyddet för landets bostadsrättsägare. I en rapport som presenteras i dag, tisdag, riktar banken kritik mot hur föreningarnas ekonomi kontrolleras.
”När stora värden möter svag insyn och bristande kontroll uppstår en grogrund för ekonomisk brottslighet. Resultatet kan bli att enskilda hushåll förlorar miljonbelopp och bostadsrättsföreningar mångmiljonbelopp”, säger Arturo Arques, Swedbanks och Sparbankernas privatekonom, i ett pressmeddelande.
Styrelser som består av ideellt arbetande grannar förvaltar i många fall fastigheter värda hundratals miljoner kronor.
Ett av fallen som Swedbank tar upp är bostadsrättsföreningen Ida i Malmö, som uppges ha förlorat omkring 250 miljoner kronor genom bland annat krediter och falska fakturor.
Så kan du förlora miljoner
En bostadsrättsförenings fastighet kan vara värd betydligt mer än föreningens samlade lån. Enligt Swedbank kan det göra föreningen till en attraktiv måltavla för kriminella.
En styrelseledamot med rätt befogenheter kan ta upp nya lån med fastigheten som säkerhet och lägga beslag på pengarna. När föreningen sedan ska betala tillbaka lånen kan medlemmarna tvingas betala betydligt högre månadsavgifter, vilket också kan sänka värdet på deras bostadsrätter.
Går föreningen i konkurs och fastigheten säljs kan en bostadsrätt som du köpt för flera miljoner kronor i värsta fall bli värdelös. Lägenheten kan omvandlas till en hyresrätt, medan du fortfarande har kvar ditt privata bolån.
Vill införa obligatorisk utbildning
Swedbank vill att alla bostadsrättsföreningar ska ha en yrkesrevisor och att nyvalda styrelseledamöter ska genomgå en obligatorisk grundutbildning.
Banken vill också begränsa styrelsens möjligheter att belåna fastigheten utan medlemmarnas godkännande. Större lån med fastigheten som säkerhet bör enligt Swedbank beslutas på föreningsstämman.
I Brås undersökning från i våras uppgav nästan var fjärde svarande förening att den saknade rutiner för att kontrollera att leverantörerna var seriösa vid upphandling.
Sex varningssignaler i din bostadsrättsförening
- En och samma person sköter ensam föreningens bankkonton, fakturor och bokföring
- Föreningen betalar ränta till okända långivare eller tar upp lån utan tydligt ändamål.
- Oväntade ändringar av firmateckningen hos Bolagsverket eller fullmakter till utomstående.
- Nya leverantörer, höga förskottsbetalningar eller fakturor som saknar underlag.
- Försenade årsredovisningar, brister i bokföringen eller ovilja att lämna ut underlag.
- Styrelsen ger medlemmarna enbart allmänna besked eller vägrar lämna ut saklig dokumentation.
Källa: Swedbank och Sparbankerna.
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