Zuzana, 66, har nästan en miljon i skuld

En av de drabbade är Zuzana Färber. Efter över 40 år som sjuksköterska hade hon sett fram emot pensionen i sin lägenhet i Säbyholm.

Nu har hon förlorat bostadsrätten och står med en skuld på nästan en miljon kronor.

Banken har krävt tillbaka hela beloppet, trots att hon tidigare kommit överens om en avbetalningsplan.

”Det handlar om nästan en miljon. Och jag kan inte betala allt det på en gång”, säger hon hos TV4.

Zuzana lever nu på existensminimum och fortsätter att arbeta. Någon pension ser hon inte ut att kunna gå i inom den närmaste tiden.

Därför försvinner inte bolånet

Att de boende kan förlora sina bostadsrätter men ändå ha bolånen kvar beror på hur bostadsrätter fungerar. Föreningen äger fastigheten medan medlemmarna har rätt att använda sina lägenheter.

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Om föreningen går i konkurs och fastigheten säljs kan bostadsrätterna upphöra. De boende blir då normalt hyresgäster och förlorar sina ekonomiska insatser.

Det privata bolånet påverkas däremot inte automatiskt. Skulden är ett separat avtal med banken.

Att bostadslånet finns kvar även om bostadsrätten, som utgjort säkerhet för lånet, försvinner vid en konkurs är ett problem som även uppmärksammats av Riksbanken. Redan 2018 dryftade myndigheten frågan i en analys av bostadsrättsföreningarnas ekonomi.

I Säbyholm omvandlades bolånen enligt TV4 till blancolån med betydligt högre räntor.

Vill granska personerna bakom byggbolagen

Sara Persson, brottsförebyggande specialist på Ekobrottsmyndigheten, säger till DN att köpare av nyproducerade bostadsrätter ofta har begränsad insyn i föreningens ekonomi.

Under byggtiden kontrolleras styrelsen vanligtvis av byggherren. När de boende väl tar över kan pengar som lånats till fastigheten redan ha förts vidare till andra projekt.

”Det är tyvärr lite för lätt att tömma bostadsrättsföreningar på pengar”, säger Persson.

Hon vill att kommunerna granskar personerna bakom byggbolagen innan bolagen får tillgång till mark.

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Efter TV4:s granskning i våras krävde även Fastighetsägarna skärpta regler vid nyproduktion. Förbundsjuristen Johan Kleveland uppmanade bostadsköpare att granska både föreningens ekonomi och personerna bakom byggprojektet.

I TV4:s uppföljning öppnade också justitieminister Gunnar Strömmer för ytterligare skyddsåtgärder.

”En sak man skulle kunna överväga är att säkerställa de kommande bostadsrättsinnehavarnas insyn i ett väldigt tidigt skede. Det skulle kunna vara en frist när byggherrens styrelse ska kliva ut och bostadsrättsinnehavarna ska kliva in”, säger han.

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