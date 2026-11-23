Bensinen står för resten, och en bil som körs 1 500 mil om året och drar 0,7 liter per mil kostar 3 150 kronor mer när skatten stiger med 3 kronor per liter, om hela höjningen når pumpen. I Göteborg blir samma familjs nota omkring 13 800 kronor och i Malmö omkring 11 000 kronor, eftersom ordinarie månadskort kostar 890 kronor i Göteborg och 655 kronor i Malmö.

Priset på månadskort i kollektivtrafiken stiger när den tillfälliga statliga rabatten upphör. I vissa regioner går det att använda en rabatterad biljett även i januari. Foto: Banfa Jawla/SVD/TT

Elen ingår inte i summan eftersom högkostnadsskyddet, som också upphör vid årsskiftet, bara har slagit till en gång, i elområde 4 i oktober, och inte har gett hushåll i Stockholm något. Energiminister Ebba Busch (KD) räknar med att ett hushåll i villa med direktverkande el i södra Sverige får runt 100 kronor för oktober och sa till TT att det är ”ganska låga belopp, som det ser ut just nu”.

Familjens kalkyl stämmer inte med Swedbanks och Sparbankernas bild av att hushållen får det bättre nästa år. Bankerna räknar med att två vuxna med två barn får 1 000 kronor mer kvar i månaden i januari 2027, men bankerna jämför med januari i år, innan bensinsänkningen och de billiga månadskorten fanns. Jämfört med i dag ökar familjens kostnader för bensin och SL-kort med drygt 1 320 kronor i månaden. ”Det som ser ut att bli ett plus 2027 kan mycket väl bli ett minus”, säger Arturo Arques, privatekonom på Swedbank och Sparbankerna.

Bensinen blir dyrare redan den 1 december

Koldioxidskatten på bensin och diesel har varit sänkt med 2,40 kronor per liter sedan den 1 juli, vilket med moms blir 3 kronor per liter vid pumpen. Enligt Skatteverket gäller sänkningen till och med den 30 november. Höjningen kommer ovanpå de 1,03 kronor som bensinen steg den 1 oktober, när sänkningen av energiskatten gick ut, och den höjningen finns redan i dagens pris.

Bensinsänkningen och halva priset på månadskorten infördes i våras i en extra ändringsbudget när kriget i Mellanöstern drev upp energipriserna, och båda fick ett slutdatum.

Övergångsregeringens budget för 2027 saknar nya reformer, och regeringen kan enligt TT inte fatta de beslut som krävs för att förlänga skattesänkningarna. Sverigedemokraterna försökte i oktober få riksdagens finansutskott att stoppa höjningarna men fick nej. ”Det innebär att vanliga svenskar kommer att få det kärvare till jul”, sa Henrik Vinge (SD) till TT efter mötet.

Sista köpdag för halva priset är 2 december

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Hos SL ska en rabatterad 30-dagarsbiljett både köpas och aktiveras senast onsdagen den 2 december. Hos Västtrafik och Hallandstrafiken räcker det att köpa biljetten den dagen, och eftersom den får aktiveras inom 30 dagar kan den gälla en stor del av januari. I Skåne och Jönköpings län gick sista köpdagen ut redan den 2 november.