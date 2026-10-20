Sverige tappar förstaplatsen i EU – Finlands unga tar över

Nio av tio vill därifrån

Att unga bor kvar hemma hade inte nödvändigtvis behövt vara ett problem, om inte 90 procent av dem bor där ofrivilligt.

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Det visar en undersökning från Hyresgästföreningen.

”I våra största städer, där många av jobben och studieplatserna finns, är situationen som värst. I Stockholm till exempel bor nästan var tredje ung fortfarande hemma. Men Malmö visar att det går att vända trenden”, säger Ola Palmgren, vice förbundsordförande i Hyresgästföreningen.

I Malmö hade andelen hemmaboende minskat från 28 procent 2019 till 15 procent 2025.

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Ledigt, men för dyrt

Boverkets bostadsmarknadsenkät visar att ungas möjligheter att hitta en bostad skiljer sig åt mellan kommunerna.

Antalet kommuner som rapporterar underskott på bostadsmarknaden för ungdomar har förvisso minskat för nionde året i rad. Ändå uppger 114 kommuner fortfarande underskott. Bland kommunerna i storstadsregionerna gör omkring 80 procent den bedömningen.

Dessutom hjälper en ledig lägenhet föga om hyran är för hög.

Av kommunerna som uppger underskott för ungdomar anger omkring 70 procent att lediga bostäder är för dyra.

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”Det saknas uppenbarligen både små bostäder och en rimlig väg för många att kunna betala en kontantinsats”, säger Marcus Svanberg.

I Boverkets enkät uppger 107 kommuner att de arbetar med någon insats för att underlätta för ungdomar att skaffa en egen bostad. För fem år sedan var det ungefär 170.

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