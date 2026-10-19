Ditt elavtal kan kosta tusenlappar extra – det här bör du kolla

Dyrast el – men färre binder

Elskling har även granskat vilka avtal villaägare tecknat via tjänsten mellan oktober 2025 och september 2026.

Rörligt pris var vanligast i samtliga fyra elområden. I södra Sveriges elområde SE4 valde nästan 72 procent den avtalsformen. Bara 15 procent valde fast pris.

ANNONS

I SE2 band däremot knappt 41 procent elpriset.

Villaägarna i söder, där elpriserna är högst, var minst benägna att binda. De som ändå gjorde det valde längre bindningstid: i genomsnitt 22 månader i SE4, jämfört med 14 månader i SE2.

Missa inte: Nästa räntehöjning kan slå fullt ut – så påverkas ditt bolån. Dagens PS

Rörligt betyder inte billigare nattvätt

Med ett vanligt rörligt elavtal ändras priset månadsvis. Du betalar samma pris per kilowattimme under månaden, oavsett när du använder elen.

Det blir alltså inte billigare att köra tvättmaskinen på natten med den avtalsformen.

Att många missförstår hur avtalet fungerar är ett skäl till att Ei numera använder benämningen månadspris.

Med kvartspris kan du däremot påverka elhandelskostnaden genom att flytta förbrukningen till billigare tider.

Hur stora svängningar klarar ekonomin?

ANNONS

Ett fast pris kan vara särskilt relevant för hushåll med hög förbrukning eller små ekonomiska marginaler. Med månadspris behöver du kunna hantera att vissa månader blir dyrare.

Jämför erbjudandena med avtalet du redan har innan du byter. På Ei:s tjänst Elpriskollen kan du granska priser och avgifter från olika elhandlare. Ha uppgifter om din elförbrukning till hands när du jämför.

Läs också: Två av tre skulle spara 10 000 kronor – men är det verkligen smartast? E55