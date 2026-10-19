Du kan betala tusenlappar mer om året än du behöver för ett rörligt elavtal. Inför vintern är det läge att jämföra vad elbolagen faktiskt tar betalt.
Ditt elavtal kan kosta tusenlappar extra – det här bör du kolla
Du behöver inte byta från rörligt till fast pris för att få ett billigare elavtal. Ibland kan det räcka att välja ett annat elbolag.
Enligt jämförelsetjänsten Elskling skilde det i genomsnitt omkring 5 000 kronor per år mellan det billigaste och det dyraste rörliga erbjudandet i tjänstens villajämförelser.
Underlaget omfattar drygt 830 000 jämförelser mellan den 25 mars och den 30 september 2026. Årskostnaderna har beräknats utifrån hushållens angivna förbrukning.
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Vad kostar avtalet efter rabatten?
Innan du väljer elbolag bör du granska både avgifter och villkor, råder Energimarknadsinspektionen, Ei. De flesta elavtal har en fast avgift och ett påslag per kilowattimme.
Kontrollera också vad som händer efter en eventuell rabattperiod. Vilket avtal får du när erbjudandet löper ut? Vad kostar det då, och vilken uppsägningstid gäller?
Konsumenternas Energimarknadsbyrå rekommenderar, dessutom, att du undersöker om det finns tilläggstjänster som måste avslutas aktivt. Se även efter om avtalet förlängs automatiskt och vad det skulle kosta att bryta det.
Dyrast el – men färre binder
Elskling har även granskat vilka avtal villaägare tecknat via tjänsten mellan oktober 2025 och september 2026.
Rörligt pris var vanligast i samtliga fyra elområden. I södra Sveriges elområde SE4 valde nästan 72 procent den avtalsformen. Bara 15 procent valde fast pris.
I SE2 band däremot knappt 41 procent elpriset.
Villaägarna i söder, där elpriserna är högst, var minst benägna att binda. De som ändå gjorde det valde längre bindningstid: i genomsnitt 22 månader i SE4, jämfört med 14 månader i SE2.
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Rörligt betyder inte billigare nattvätt
Med ett vanligt rörligt elavtal ändras priset månadsvis. Du betalar samma pris per kilowattimme under månaden, oavsett när du använder elen.
Det blir alltså inte billigare att köra tvättmaskinen på natten med den avtalsformen.
Att många missförstår hur avtalet fungerar är ett skäl till att Ei numera använder benämningen månadspris.
Med kvartspris kan du däremot påverka elhandelskostnaden genom att flytta förbrukningen till billigare tider.
Hur stora svängningar klarar ekonomin?
Ett fast pris kan vara särskilt relevant för hushåll med hög förbrukning eller små ekonomiska marginaler. Med månadspris behöver du kunna hantera att vissa månader blir dyrare.
Jämför erbjudandena med avtalet du redan har innan du byter. På Ei:s tjänst Elpriskollen kan du granska priser och avgifter från olika elhandlare. Ha uppgifter om din elförbrukning till hands när du jämför.
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