Sveriges unga skjuter upp vuxenlivet  – en utgift oroar mest 

Det visar en ny undersökning från SkandiaMäklarna.

Bland unga vuxna mellan 18 och 29 år uppger 21 procent att hyror och avgifter är det som oroar dem mest i privatekonomin. Matpriser kommer strax därefter, på 20 procent. På tredje plats hamnar jobb och arbetsmarknad, som oroar 15 procent.

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Skjuter upp bostad och flytt

Enligt undersökningen har 15 procent de unga vuxna skjutit upp ett bostadsköp under det senaste året på grund av ekonomisk osäkerhet eller ränteläget.

Ännu fler, 18 procent, har skjutit upp en flytt till en större bostad. Samtidigt uppger 13 procent att de har avvaktat med en flytt till en annan stad eller ort.

Därtill säger åtta procent att de har skjutit upp att skaffa barn. Lika många har skjutit upp att flytta ihop med någon.

”För många unga hänger de här besluten ihop. Ett bostadsköp, en flytt eller att bilda familj är ofta olika delar av samma livsfas”, konstaterar Daniel Lundberg, vd för SkandiaMäklarna.

Han menar att en osäker ekonomi gör att många väntar med de stora stegen.

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”När ekonomin upplevs som osäker väljer många att vänta med flera av de stora steg som traditionellt markerar etableringen i vuxenlivet”, säger han.

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