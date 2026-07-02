Unga vuxna kläms mellan höga vardagskostnader, osäkra räntor och en knepig bostadsmarknad. Nu visar nya siffror hur den ekonomiska pressen får många att bromsa stora beslut i livet.
Sveriges unga skjuter upp vuxenlivet – en utgift oroar mest
Det är inte bara matpriser och jobb som gnager i plånboken. När unga svenskar själva får svara på vad som oroar dem mest just nu hamnar hyror och avgifter allra högst.
Det visar en ny undersökning från SkandiaMäklarna.
Bland unga vuxna mellan 18 och 29 år uppger 21 procent att hyror och avgifter är det som oroar dem mest i privatekonomin. Matpriser kommer strax därefter, på 20 procent. På tredje plats hamnar jobb och arbetsmarknad, som oroar 15 procent.
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Skjuter upp bostad och flytt
Enligt undersökningen har 15 procent de unga vuxna skjutit upp ett bostadsköp under det senaste året på grund av ekonomisk osäkerhet eller ränteläget.
Ännu fler, 18 procent, har skjutit upp en flytt till en större bostad. Samtidigt uppger 13 procent att de har avvaktat med en flytt till en annan stad eller ort.
Därtill säger åtta procent att de har skjutit upp att skaffa barn. Lika många har skjutit upp att flytta ihop med någon.
”För många unga hänger de här besluten ihop. Ett bostadsköp, en flytt eller att bilda familj är ofta olika delar av samma livsfas”, konstaterar Daniel Lundberg, vd för SkandiaMäklarna.
Han menar att en osäker ekonomi gör att många väntar med de stora stegen.
”När ekonomin upplevs som osäker väljer många att vänta med flera av de stora steg som traditionellt markerar etableringen i vuxenlivet”, säger han.
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Räntorna kan bromsa ännu mer
Undersökningen visar också att unga är mer känsliga för nya ekonomiska smällar än genomsnittet.
Om räntorna börjar stiga igen svarar 36 procent av unga vuxna att de skulle skjuta upp större planer eller investeringar. Bland svenskarna totalt är motsvarande siffra 22 procent.
Var fjärde ung vuxen, 25 procent, uppger dessutom att de skulle behöva använda sparpengar för att klara ekonomin.
”Många unga har redan anpassat sin konsumtion efter ett högre kostnadsläge. Men resultaten visar att osäkerheten inte bara påverkar vardagsekonomin här och nu utan också viljan att ta långsiktiga ekonomiska beslut. När osäkerheten ökar blir tröskeln högre för att köpa sin första bostad eller genomföra en planerad flytt”, säger Daniel Lundberg.
Påverkar hela bostadsmarknaden
SkandiaMäklarna pekar också på att ungas situation får följder för fler än bara dem själva. När färre unga tar sig in på bostadsmarknaden kan det bromsa rörligheten även längre upp i kedjan.
”Bostadsmarknaden fungerar ofta som en motor för många andra livsbeslut”, konstaterar Lundberg.
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