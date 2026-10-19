Bank-id spärras – paret vågar inte använda sina 40 miljoner

Har miljonerna – vågar inte använda dem

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Vidare till ett amerikanskt par med betydligt större marginaler.

Fyra miljoner dollar i sparande, ett obelånat hus värt ytterligare 1,1 miljoner dollar och inga skulder. Ändå blev det nej när hustrun ville fira deras 30-åriga bröllopsdag med en Italienresa för 8 000 dollar.

I ett läsarbrev medger den 60-årige mannen att de har råd. Han tycker bara inte att de borde lägga så mycket pengar på en semester.

Han oroar sig för framtida sjukvård, omsorg, inflation och börsfall. Hustrun undrar vad de ska ha pengarna till om de aldrig får använda dem.

Svårigheten att börja spendera efter ett långt sparliv känns igen från fler håll. I Allianz Lifes pensionsundersökning från 2026 uppgav 32 procent av pensionärerna att det hade känts fel att börja ta av tillgångarna efter årtionden av sparande.

Mer om detta: Paret har 40 miljoner – men vågar inte använda pengarna. Dagens PS

Paret har sparat ihop omkring 40 miljoner kronor, men mannen tvekar ändå att använda pengarna. Genrebild. (Foto: Pexels)

Spärrat Bank-id kan bli dyrt att få prövat

Annat som väckt uppmärksamhet i veckan är bank-id. Ett spärrat sådant har kommit att bli ett mycket vanligt klagomål hos Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

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Detta eftersom det försvårar kontakten med både banker och myndigheter. Den som vill klaga på spärren kan dessutom inte få saken prövad hos Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

Bank-id räknas nämligen inte som en grundläggande funktion enligt betaltjänstlagens bestämmelser.

Kunden får istället själv starta en civilrättslig process. Den som förlorar ett vanligt tvistemål får som huvudregel betala både sina egna och motpartens skäliga rättegångskostnader.

”Den ekonomiska risken ska inte underskattas”, säger juristen Fredrik Jörgensen.

Läs vidare: Bank-id spärras för svenskar – en prövning kan bli dyr. Dagens PS

Kontanter för över en miljard i bagaget

På Roms flygplats Fiumicino har finanspolisen och tullen hittat odeklarerade kontanter för motsvarande över en miljard kronor i år.

Av de odeklarerade pengarna som skulle lämna Italien var nästan hälften på väg till Kina. Egypten stod för knappt en tredjedel.

Totalt har myndigheterna slagit fast 412 överträdelser och beslagtagit omkring 28,5 miljoner kronor. För andra belopp har resenärer kunnat betala en avgift direkt på flygplatsen och slippa beslag.

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Sedlarna kan ligga i dubbla bottnar, skosulor och matförpackningar. Vid ett beslag förra året hittades 162 000 euro i flingkartonger och pastapaket.

Även svenska resenärer behöver hålla reda på kontantreglerna. Sedan den 1 april gäller anmälningsskyldigheten till Tullverket också vid resor inom EU för stora kontantbelopp vid gränsen på 10 000 euro.

Läs vidare: Beslagtog en miljard i kontanter på flygplatsen – nästan hälften till Kina. Dagens PS

Thailand vill ta betalt vid ankomst

Vi avslutar veckan i Thailand, som nu går vidare med planerna på en turistavgift.

Förslaget är 450 baht per person, motsvarande omkring 134 kronor. Avgiften kan införas 2027, men något slutligt regeringsbeslut finns ännu inte.

Myndigheterna ska först ta fram regler för hur pengarna ska samlas in och användas. Bland ändamålen finns turisters säkerhet och utveckling av turistattraktioner.

Under 2025 registrerades preliminärt 236 833 inresor av svenska medborgare till Thailand. Det är antalet inresor, så den som besökte landet flera gånger räknades också flera gånger.

Landet vill på sikt få besökarna att spendera mer under vistelsen. Turistavgiften kan alltså bli en extra utgift redan vid ankomsten.

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Läs vidare: Nu vill Thailand ha betalt – så mycket dyrare blir resan. Dagens PS

Läs även: Finland vill dölja bankfolkets egna aktieaffärer. Realtid

Läs också: Två av tre skulle spara 10 000 kronor – men är det verkligen smartast? E55