Sverige klättrar och pensionsåldern avskaffas 

Den senaste veckan har pensionsfrågan bubblat på flera fronter. Det har visat sig att en av fem gör fel med tjänstepensionen. Samtidigt har Sverige klättrat på den globala pensionslistan.

Nedan sammanfattar vi veckans mest lästa pensionsnyheter.

En av fem gör fel med tjänstepensionen

Allt fler arbetsgivare lockar med tjänstepension och ”ITP-liknande villkor” – men många vet inte vad de faktiskt lovar.

”Många gör helt fel och lägger krokben för sig själva från början”, säger Vanessa von Zweigbergk, pensions- och arbetsrättsspecialist på SPP.

Utan kollektivavtal krävs att arbetsgivaren själv utformar en pensionsplan, och missar här kan bli dyra. Ett otydligt löfte i anställningsavtalet kan tvinga arbetsgivaren att betala retroaktivt, och i ungefär ett av fem fall blir det fel redan från start.

”Pensionen är uppskjuten lön – det du får i pension är det du ska leva på resten av livet”, säger von Zweigbergk.

