Trots bättre betyg i den globala pensionsrankningen växer oron för svenska pensioner. Samtidigt skrotas pensionsåldern.
Sverige klättrar och pensionsåldern avskaffas
Den senaste veckan har pensionsfrågan bubblat på flera fronter. Det har visat sig att en av fem gör fel med tjänstepensionen. Samtidigt har Sverige klättrat på den globala pensionslistan.
Nedan sammanfattar vi veckans mest lästa pensionsnyheter.
En av fem gör fel med tjänstepensionen
Allt fler arbetsgivare lockar med tjänstepension och ”ITP-liknande villkor” – men många vet inte vad de faktiskt lovar.
”Många gör helt fel och lägger krokben för sig själva från början”, säger Vanessa von Zweigbergk, pensions- och arbetsrättsspecialist på SPP.
Utan kollektivavtal krävs att arbetsgivaren själv utformar en pensionsplan, och missar här kan bli dyra. Ett otydligt löfte i anställningsavtalet kan tvinga arbetsgivaren att betala retroaktivt, och i ungefär ett av fem fall blir det fel redan från start.
”Pensionen är uppskjuten lön – det du får i pension är det du ska leva på resten av livet”, säger von Zweigbergk.
Läs mer här: Experten: ”En av fem gör helt fel med tjänstepensionen”. Dagens PS
Nu avskaffas pensionsåldern – så påverkas du
Från 1 januari 2026 tas den fasta pensionsåldern bort. I stället införs en så kallad riktålder – som nästa år sätts till 67 år. Det betyder att den allmänna pensionen inte kan tas ut tidigare än vid 64 års ålder.
“Riktåldern införs 2026 och kan ses som en rekommendation för när uttag av den allmänna pensionen bör ske”, säger Dan Adolphson-Björck, pensionsexpert på minPension, till Dagens PS.
För många innebär det både senare uttag och ändrade skatteregler. Den som väntar ett år extra med uttaget kan däremot få upp till 2 000 kronor mer i månaden – livet ut.
Läs vidare här: Experten: Nu avskaffas pensionsåldern – så påverkas din pension. Dagens PS
Sverige klättrar i världens pensionsliga
I veckan har Sverige förbättrat sitt betyg i Global Pension Index från B till B+ och passerar både Finland och Norge. Men trots det nya betyget är bilden inte odelat ljus.
“I inga andra jämförbara länder har pensionerna fallit på samma sätt som i Sverige”, säger Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam, till PS.
Han varnar för att ersättningsnivåerna har halverats sedan 1980-talet och att politisk vilja saknas för att höja dem. För att nå en topplacering krävs reformer som höjd pensionsavgift och moderniserad garantipension.
Mer om detta: Sverige inte längre sämst i Norden – men ändå rätt klent. Dagens PS
Fel pensionsval kan kosta 19 000 kronor i månaden
Skandias nya rapport visar hur valet av uttagsstrategi kan få enorma konsekvenser. Den som tar ut tjänstepensionen på fem år i stället för livsvarigt kan tappa upp till 19 000 kronor i månaden senare i livet.
”Vi ser att många lockas av höga pensionsutbetalningar i början, men glömmer bort att livet som pensionär ofta är långt”, säger Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia.
Två extra år i arbete kan däremot ge 2 800-5 000 kronor mer per månad, enligt rapporten.
Läs mer här: Se upp för “fel” pensionsval – du kan förlora 19 000 kronor. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Trots bättre betyg i den globala pensionsrankningen växer oron för svenska pensioner. Samtidigt skrotas pensionsåldern.? Den senaste veckan har pensionsfrågan bubblat på flera fronter. Det har visat sig att en av fem gör fel med tjänstepensionen. Samtidigt har Sverige klättrat på den globala pensionslistan.? Nedan sammanfattar vi veckans mest lästa pensionsnyheter.? En av fem gör …
