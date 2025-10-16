Dagens PS
Sverige klättrar och pensionsåldern avskaffas 

Pension
Sverige klättrar i världens pensionsliga. Samtidigt avskaffas pensionsåldern (Foto: Janerik Henriksson/Fredrik Sandberg/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 16 okt. 2025Publicerad: 16 okt. 2025

Trots bättre betyg i den globala pensionsrankningen växer oron för svenska pensioner. Samtidigt skrotas pensionsåldern. 

Den senaste veckan har pensionsfrågan bubblat på flera fronter. Det har visat sig att en av fem gör fel med tjänstepensionen. Samtidigt har Sverige klättrat på den globala pensionslistan. 

Nedan sammanfattar vi veckans mest lästa pensionsnyheter. 

En av fem gör fel med tjänstepensionen

Allt fler arbetsgivare lockar med tjänstepension och ”ITP-liknande villkor” – men många vet inte vad de faktiskt lovar.

”Många gör helt fel och lägger krokben för sig själva från början”, säger Vanessa von Zweigbergk, pensions- och arbetsrättsspecialist på SPP. 

Utan kollektivavtal krävs att arbetsgivaren själv utformar en pensionsplan, och missar här kan bli dyra. Ett otydligt löfte i anställningsavtalet kan tvinga arbetsgivaren att betala retroaktivt, och i ungefär ett av fem fall blir det fel redan från start.

”Pensionen är uppskjuten lön – det du får i pension är det du ska leva på resten av livet”, säger von Zweigbergk.

Läs mer här: Experten: ”En av fem gör helt fel med tjänstepensionen”. Dagens PS

Nu avskaffas pensionsåldern – så påverkas du

Från 1 januari 2026 tas den fasta pensionsåldern bort. I stället införs en så kallad riktålder – som nästa år sätts till 67 år. Det betyder att den allmänna pensionen inte kan tas ut tidigare än vid 64 års ålder.

“Riktåldern införs 2026 och kan ses som en rekommendation för när uttag av den allmänna pensionen bör ske”, säger Dan Adolphson-Björck, pensionsexpert på minPension, till Dagens PS.

För många innebär det både senare uttag och ändrade skatteregler. Den som väntar ett år extra med uttaget kan däremot få upp till 2 000 kronor mer i månaden – livet ut.

Läs vidare här: Experten: Nu avskaffas pensionsåldern – så påverkas din pension. Dagens PS

pension
Dan Adolphson-Björck är pensionsexpert på minPension.se. (Foto: MinPension, Pensionsmyndigheten)

Sverige klättrar i världens pensionsliga

I veckan har Sverige förbättrat sitt betyg i Global Pension Index från B till B+ och passerar både Finland och Norge. Men trots det nya betyget är bilden inte odelat ljus.

“I inga andra jämförbara länder har pensionerna fallit på samma sätt som i Sverige”, säger Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam, till PS. 

Han varnar för att ersättningsnivåerna har halverats sedan 1980-talet och att politisk vilja saknas för att höja dem. För att nå en topplacering krävs reformer som höjd pensionsavgift och moderniserad garantipension.

Mer om detta: Sverige inte längre sämst i Norden – men ändå rätt klent. Dagens PS

Fel pensionsval kan kosta 19 000 kronor i månaden

Skandias nya rapport visar hur valet av uttagsstrategi kan få enorma konsekvenser. Den som tar ut tjänstepensionen på fem år i stället för livsvarigt kan tappa upp till 19 000 kronor i månaden senare i livet.

”Vi ser att många lockas av höga pensionsutbetalningar i början, men glömmer bort att livet som pensionär ofta är långt”, säger Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia.

Två extra år i arbete kan däremot ge 2 800-5 000 kronor mer per månad, enligt rapporten.

Läs mer här: Se upp för “fel” pensionsval – du kan förlora 19 000 kronor. Dagens PS

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

