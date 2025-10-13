Att leva längre och friskare är en glädjande utveckling – och en ekonomisk utmaning. Det visar en ny rapport från Skandia.
Se upp för “fel” pensionsval – du kan förlora 19 000 kronor
Mest läst i kategorin
Fick 330 månadslöner – får behålla pengarna
Man kan säga att det är en bonus på svensk toppdirektörsnivå. Den var i vart fall stor nog för att den anställde skulle säga upp sig. Omotiverade bonussystem som förser även misslyckade vd:ar med guld och, om intresse finnes, gröna skogar är vardagsmat. Det läser vi om nästan lika ofta som vi ser rubriker om …
Då höjs Sveriges pensionsålder – igen
Nästa år förändras pensionssystemet. Från 2026 införs den så kallade riktåldern, en ny modell som knyter pensionsåldern till hur länge vi lever. Under lång tid var 65 år den självklara tidpunkten för pensionering. 2023 höjdes dock åldersgränsen för rätt till grundskydd i pensionssystemet från 65 år till 66 år. Och nu sker alltså ytterligare en …
Pensionsåldern höjs i Sverige – hit kan du flytta i stället
Nya åldersregler och fondbyten väcker oro i Sverige. Samtidigt blickar många svenskar söderut – mot solen, lägre skatter och ett enklare liv. Medan Pensionsmyndigheten förbereder inför en ny pensionsålder och stora fondförändringar visar en ny ranking var svenskarna faktiskt lever bäst som pensionärer. Nedan sammanfattar vi veckans mest lästa pensionsnyheter. Bästa landet för svenska pensionärer …
Uppmaningen: Gör slut på dina pengar – innan det är för sent
Boken ”Die With Zero” vill vända upp och ner på vår syn på pengar. Särskilt vill den utmana äldre generationer som fortsätter spara trots att de redan har mer än nog. Nya siffror från SCB visar att svenskarna sparar mer pengar. Och det är i grunden något positivt, eftersom ett sparande ger trygghet, frihet och …
Bostadspriser: Så mycket skiljer det mellan tunnelbanestationerna
Booli har släppt årets tunnelbanekarta över bostadspriser i Stockholm. Kartan visar vad en genomsnittlig lägenhet kostar vid varje station. Förvisso föll Stockholms bostadspriser med 3,4 procent i juli. I slutändan är dock Stockholm en dyr stad att bo i. Här hittar vi exempelvis Sveriges dyraste stadsdel. För den som gärna vill bo i Stockholm, men …
Idag är vi tre gånger så många hundraåringar i Sverige, jämfört med sekelskiftet 2000.
Men att vi både lever längre och är friskare längre upp i åldrarna betyder att pensionen ska räcka under fler år än för tidigare generationer. Ändå är det många som fortfarande väljer att ta ut sin tjänstepension under en kortare period, fem eller tio år, något många experter menar är för snabbt.
Nu visar en rapport från Skandia att den som tar ut sin tjänstepension för snabbt kan få se inkomsten rasa med tiotusentals kronor per månad redan efter några år.
Upp till 19 000 kronor mindre i månaden
I rapporten har Skandia räknat på hur olika uttagsstrategier påverkar framtida pensioner.
Den som ”maxar” uttaget av tjänstepension de första fem åren får visserligen en hög inkomst direkt efter pensionering, men risken är stor att pengarna sinar snabbt.
“För medelsvensson sjunker inkomsten med ungefär 3 000 kronor i månaden baserat på siffror från våra kunder”, har Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, tidigare sagt till AP7.
För vissa är dock inkomstbortfallet större än så.
En privatanställd tjänsteman kan förlora hela 19 350 kronor i månaden efter fem år, jämfört med ett livsvarigt uttag. Även för kommun- och regionanställda kan inkomstfallet bli kraftigt – mellan 7 000 och 12 000 kronor mindre per månad längre fram i livet.
”Vi ser att många lockas av höga pensionsutbetalningar i början, men glömmer bort att livet som pensionär ofta är långt”, säger Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia, i ett pressmeddelande.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Livsvarigt uttag ger tryggare ekonomi
Rapporten visar att ett livsvarigt uttag jämnar ut inkomsterna över tid och ger större trygghet på äldre dagar. Den som i stället väljer kortvariga uttag riskerar att snabbt hamna under den nivå som krävs för att täcka en medelpensionärs grundutgifter – cirka 19 000 kronor i månaden.
”Att planera sitt uttag är avgörande för att kunna ha en stabil ekonomi under hela pensionstiden – inte bara de första åren”, säger Munter.
Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?
Två extra arbetsår kan göra stor skillnad
Ett annat sätt att stärka pensionen är att arbeta några år längre, gärna med successiv nedtrappning. Två extra år på arbetsmarknaden kan ge mellan 2 800 och 5 000 kronor mer i månaden som pensionär, beroende på yrkesgrupp.
Även ett sent påbörjat privat sparande kan ha betydelse. Enligt Skandias beräkningar gör ett sparande på fyra procent av inkomsten, startat vid 50 års ålder, märkbar skillnad för de ekonomiska marginalerna senare i livet.
Långt liv kräver långsiktig planering
Rapporten kopplar resultaten till den så kallade långlevnadstrenden – att svenskar lever längre och friskare än tidigare generationer.
”Pensionen handlar inte bara om vid vilken ålder vi går i pension, utan också om hur vi vill leva som pensionärer”, säger Munter.
Skandia uppmanar nu fler att se över sin uttagsstrategi, detta för att undvika att ett snabbt pensionsbeslut blir en dyr livslång läxa.
Här kan du läsa mer om misstaget som kan halvera din pension.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Så blev London huvudstaden för krossade hjärtan och konton
Det sägs att kärlek är blind. I London har den dessutom en egen domstol och en mycket skicklig advokat. För just nu är den brittiska huvudstaden inte bara världens centrum för teater, finans och gin – utan också för skilsmässor. Välkommen till skilsmässoindustrin i London Det började inte med någon oligarkfru i päls, utan med …
Se upp för “fel” pensionsval – du kan förlora 19 000 kronor
Att leva längre och friskare är en glädjande utveckling – och en ekonomisk utmaning. Det visar en ny rapport från Skandia.? Idag är vi tre gånger så många hundraåringar i Sverige, jämfört med sekelskiftet 2000.? Men att vi både lever längre och är friskare längre upp i åldrarna betyder att pensionen ska räcka under fler …
Aktiespararna köper på magkänsla: Aktien kan stiga 20 procent
Probiotikabolaget Biogaias aktie går in i en ny fas menar Aktiespararna – med ny huvudägare, förnyad ledning och en strategi som sätter fokus på direktförsäljning. Värderingen är låg, potentialen stor och intresseorganisationens analytiker Jacob Svensson landar i ett tydligt råd: köp. Läs även: "Lönsam skilsmässa" kan lyfta klassisk svensk aktie – Dagens PS Ett kvalitetsbolag …
Provkörd: Ford Capri – den återuppstådda kultbilen
Ford har väckt liv i ett ikoniskt modellnamn, Ford capri, för sin senaste elbil, en coupé-suv som delar mycket teknik med sina släktingar från Volkswagen-koncernen. Frågan är om denna moderna tolkning lever upp till arvet eller om den bara är ytterligare en eldriven crossover i mängden. Vad som är tydligt är att den lyckas leverera …
Nya lyckochocken: Indonesien slår Sverige på välmående
Indonesien, Mexiko och Filippinerna toppar världens största lyckostudie – medan Sverige hamnar på en blek mittenplats. Forskarna bakom Harvard och Gallups nya rapport menar att vi i väst har förväxlat trygghet med lycka. Vi lever längre, tjänar mer och oroar oss mindre – men känner samtidigt mindre mening, kärlek och gemenskap. Indonesien slår Sverige på …