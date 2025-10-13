Se upp för “fel” pensionsval – du kan förlora 19 000 kronor 

Idag är vi tre gånger så många hundraåringar i Sverige, jämfört med sekelskiftet 2000.

Men att vi både lever längre och är friskare längre upp i åldrarna betyder att pensionen ska räcka under fler år än för tidigare generationer. Ändå är det många som fortfarande väljer att ta ut sin tjänstepension under en kortare period, fem eller tio år, något många experter menar är för snabbt.

Nu visar en rapport från Skandia att den som tar ut sin tjänstepension för snabbt kan få se inkomsten rasa med tiotusentals kronor per månad redan efter några år.

Upp till 19 000 kronor mindre i månaden

I rapporten har Skandia räknat på hur olika uttagsstrategier påverkar framtida pensioner.

Den som ”maxar” uttaget av tjänstepension de första fem åren får visserligen en hög inkomst direkt efter pensionering, men risken är stor att pengarna sinar snabbt.

“För medelsvensson sjunker inkomsten med ungefär 3 000 kronor i månaden baserat på siffror från våra kunder”, har Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, tidigare sagt till AP7.

För vissa är dock inkomstbortfallet större än så.

För medelsvensson kan inkomsten sjunka rejält (Foto: Pexels/Pensionsmyndigheten)

En privatanställd tjänsteman kan förlora hela 19 350 kronor i månaden efter fem år, jämfört med ett livsvarigt uttag. Även för kommun- och regionanställda kan inkomstfallet bli kraftigt – mellan 7 000 och 12 000 kronor mindre per månad längre fram i livet.

”Vi ser att många lockas av höga pensionsutbetalningar i början, men glömmer bort att livet som pensionär ofta är långt”, säger Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia, i ett pressmeddelande.