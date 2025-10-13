Dagens PS
Se upp för “fel” pensionsval – du kan förlora 19 000 kronor 

Ny rapport
Ett snabbt uttag av tjänstepensionen kan innebära ett stort tapp i månadsinkomst senare i livet (Foto: Unsplash)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 13 okt. 2025Publicerad: 13 okt. 2025

Att leva längre och friskare är en glädjande utveckling – och en ekonomisk utmaning. Det visar en ny rapport från Skandia. 

Idag är vi tre gånger så många hundraåringar i Sverige, jämfört med sekelskiftet 2000. 

Men att vi både lever längre och är friskare längre upp i åldrarna betyder att pensionen ska räcka under fler år än för tidigare generationer. Ändå är det många som fortfarande väljer att ta ut sin tjänstepension under en kortare period, fem eller tio år, något många experter menar är för snabbt

Nu visar en rapport från Skandia att den som tar ut sin tjänstepension för snabbt kan få se inkomsten rasa med tiotusentals kronor per månad redan efter några år.

Upp till 19 000 kronor mindre i månaden

I rapporten har Skandia räknat på hur olika uttagsstrategier påverkar framtida pensioner. 

Den som ”maxar” uttaget av tjänstepension de första fem åren får visserligen en hög inkomst direkt efter pensionering, men risken är stor att pengarna sinar snabbt.

“För medelsvensson sjunker inkomsten med ungefär 3 000 kronor i månaden baserat på siffror från våra kunder”, har Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, tidigare sagt till AP7

För vissa är dock inkomstbortfallet större än så. 

Då sjunker din inkomst rejält
För medelsvensson kan inkomsten sjunka rejält (Foto: Pexels/Pensionsmyndigheten)
En privatanställd tjänsteman kan förlora hela 19 350 kronor i månaden efter fem år, jämfört med ett livsvarigt uttag. Även för kommun- och regionanställda kan inkomstfallet bli kraftigt – mellan 7 000 och 12 000 kronor mindre per månad längre fram i livet.

”Vi ser att många lockas av höga pensionsutbetalningar i början, men glömmer bort att livet som pensionär ofta är långt”, säger Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia, i ett pressmeddelande

Livsvarigt uttag ger tryggare ekonomi

Rapporten visar att ett livsvarigt uttag jämnar ut inkomsterna över tid och ger större trygghet på äldre dagar. Den som i stället väljer kortvariga uttag riskerar att snabbt hamna under den nivå som krävs för att täcka en medelpensionärs grundutgifter – cirka 19 000 kronor i månaden.

”Att planera sitt uttag är avgörande för att kunna ha en stabil ekonomi under hela pensionstiden – inte bara de första åren”, säger Munter.

Två extra arbetsår kan göra stor skillnad

Ett annat sätt att stärka pensionen är att arbeta några år längre, gärna med successiv nedtrappning. Två extra år på arbetsmarknaden kan ge mellan 2 800 och 5 000 kronor mer i månaden som pensionär, beroende på yrkesgrupp.

Även ett sent påbörjat privat sparande kan ha betydelse. Enligt Skandias beräkningar gör ett sparande på fyra procent av inkomsten, startat vid 50 års ålder, märkbar skillnad för de ekonomiska marginalerna senare i livet.

Långt liv kräver långsiktig planering

Rapporten kopplar resultaten till den så kallade långlevnadstrenden – att svenskar lever längre och friskare än tidigare generationer.

”Pensionen handlar inte bara om vid vilken ålder vi går i pension, utan också om hur vi vill leva som pensionärer”, säger Munter.

Skandia uppmanar nu fler att se över sin uttagsstrategi, detta för att undvika att ett snabbt pensionsbeslut blir en dyr livslång läxa.

Här kan du läsa mer om misstaget som kan halvera din pension.

PensionTjänstepensionUttag
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

