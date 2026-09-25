Svenskar slarvar för miljarder med sina hushållsmaskiner

När nya vitvaror installeras glöms ofta de grundläggande säkerhetsrutinerna bort. Resultatet är en utbredd vårdslöshet som i värsta fall kan leda till omfattande egendomsskador.

Bara under 2025 betalade försäkringsbolagen ut över 3 miljarder kronor i ersättning för vattenskador i svenska hushåll, enligt Svensk Försäkring. Den totala kostnaden är ännu högre när bland annat självrisker och åldersavdrag räknas in, konstaterar Länsförsäkringar som beställt undersökningen från Infostat.

Sover – men diskmaskinen går ändå

Statistik visar med all önskvärd tydlighet var farorna lurar. Köket sticker ut som det utrymme i bostaden där absolut flest vattenskador inträffar med trettioett procent vardera på diskmaskiner och kylskåp. Det är siffror som borde få fler att tänka till innan de trycker på startknappen.

Undersökningen avslöjar att drygt sex av tio svenskar (65 procent) låter diskmaskinen gå när de sover eller inte är hemma. Det sker trots att risken för stora och dyra vattenskador är överhängande om en slang ger vika eller en koppling börjar läcka under natten.

”Det är inte bara en fråga om pengar. Att drabbas av en vattenskada kan innebära att hela eller delar av bostaden måste torkas ut och renoveras, vilket ofta innebär en påfrestande period med sanering, rivning, torkfläktar och ibland boende på annat håll under lång tid”, säger Caroline Josefsson, affärsområdeschef skador och skadeförebygg på Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, i ett pressmeddelande.