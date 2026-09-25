Svenska hushåll chansar friskt med säkerheten i köket. En färsk undersökning visar att en majoritet av befolkningen utsätter sina bostäder för stora risker genom att låta maskinerna arbeta utan uppsikt.
Svenskar slarvar för miljarder med sina hushållsmaskiner
Trots att konsekvenserna kan bli förödande fortsätter många på den inslagna och riskfyllda bana. Det är i samband med höstens flyttar och förändrade rutiner som frågan om hushållsmaskinernas säkerhet ställs på sin spets.
När nya vitvaror installeras glöms ofta de grundläggande säkerhetsrutinerna bort. Resultatet är en utbredd vårdslöshet som i värsta fall kan leda till omfattande egendomsskador.
Bara under 2025 betalade försäkringsbolagen ut över 3 miljarder kronor i ersättning för vattenskador i svenska hushåll, enligt Svensk Försäkring. Den totala kostnaden är ännu högre när bland annat självrisker och åldersavdrag räknas in, konstaterar Länsförsäkringar som beställt undersökningen från Infostat.
Sover – men diskmaskinen går ändå
Statistik visar med all önskvärd tydlighet var farorna lurar. Köket sticker ut som det utrymme i bostaden där absolut flest vattenskador inträffar med trettioett procent vardera på diskmaskiner och kylskåp. Det är siffror som borde få fler att tänka till innan de trycker på startknappen.
Undersökningen avslöjar att drygt sex av tio svenskar (65 procent) låter diskmaskinen gå när de sover eller inte är hemma. Det sker trots att risken för stora och dyra vattenskador är överhängande om en slang ger vika eller en koppling börjar läcka under natten.
”Det är inte bara en fråga om pengar. Att drabbas av en vattenskada kan innebära att hela eller delar av bostaden måste torkas ut och renoveras, vilket ofta innebär en påfrestande period med sanering, rivning, torkfläktar och ibland boende på annat håll under lång tid”, säger Caroline Josefsson, affärsområdeschef skador och skadeförebygg på Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, i ett pressmeddelande.
Alarmerande avsaknad av skydd
Bristen på förebyggande skydd är slående. Hela 98 procent av de inrapporterade vattenskadorna saknar helt vattenfelsutrustning som till exempel vattenfelsbrytare eller ett läckagealarm. När olyckan väl är framme sprider sig vattnet snabbt i golv och väggar innan någon hinner reagera.
För att undvika att drabbas av kostsamma översvämningar krävs det att man ändrar sina vanor och ser över sin utrustning i tid.
Experterna är överens om att enkla åtgärder kan förhindra de värsta katastroferna i hushållet. Det handlar om att ha uppsikt över maskinerna och att inte lämna dem igång i ett tomt hus eller under natten.
Genom att installera ett vattenlarm under maskinerna får man dessutom en tidig varning om ett läckage skulle uppstå. Det är en billig försäkring för att hålla hemmet torrt och säkert.
Så undviker du dyra vattenskador:
- Kör disk- och tvättmaskiner när någon är vaken och hemma, så att eventuella läckage snabbt kan upptäckas.
- Kontrollera att maskinerna är korrekt installerade och servade enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera slangar, kopplingar och tätningar regelbundet och byt ut dem vid behov.
- Rengör filter och avlopp i maskiner för att undvika stopp eller översvämning.
- Installera gärna vattenlarm under maskiner för tidig varning vid läckage.