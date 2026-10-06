Många svenskar har missat ny regel – kan stoppa din renovering

Så fungerar femårsregeln

Vill du låna till en renovering genom att höja bolånet behöver banken räkna på bostadens värde. Ett högre värde kan ge dig utrymme att låna mer.

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Femårsregeln begränsar hur ofta du får använda en ny värdering i den beräkningen. Som huvudregel måste det gå fem år från köpet, eller från den senaste omvärderingen som ändrade amorteringsbeloppet eller låneutrymmet.

Även om liknande bostäder i området har blivit dyrare kan banken därför behöva räkna på det gamla värdet när du vill utöka lånet.

Tidigare gällde femårsregeln för omvärderingar som skulle ändra amorteringstakten. Sedan den 1 april gäller den även när en ny värdering ska användas för att låna mer, förklarar Finansinspektionen.

Lagen tillåter dock en tidigare omvärdering om bostadens marknadsvärde har förändrats avsevärt av andra skäl än den allmänna prisutvecklingen.

Mindre utrymme för renoveringen

Samtidigt har gränsen för tilläggslån sänkts från 85 till 80 procent av bostadens värde. Det innebär att hela bolånet, inklusive det extra belopp du vill låna, får motsvara högst 80 procent av bostadens värde

Ligger ditt befintliga lån redan vid den gränsen finns inget utrymme att låna mer utifrån värdet som banken använder. Och om femårsregeln hindrar dig från att använda en högre värdering kan pengarna du tänkt låna till renoveringen utebli.

Vid själva bostadsköpet är bolånetaket däremot 90 procent. Du kan alltså få låna en större andel av värdet när du köper bostaden än när du senare vill utöka lånet.

Har redan påverkat

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För vissa hushåll har reglerna redan påverkat renoveringsplanerna. Bland de tillfrågade med hemmaboende barn uppger 9 procent att de avstått från, skjutit upp eller minskat sina renoveringsplaner till följd av regeländringen.

Bland samtliga tillfrågade är andelen 6 procent.

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